Unión disfrutó las joyas de Cristian Tarragona e Ignacio Malcorra para golear 4-1 a Sarmiento

Unión hizo fácil lo que parecía complicado. Porque Sarmiento llegó muy entonado a Santa Fe, creyendo que podría golpear otra mesa y subirse al liderazgo de la zona B del torneo Clausura. Sin embargo, en el duelo interzonal, los gritos Tatengues le bajaron la moral y le dieron forma a la goleada. Fue 4-1 por el doblete de Cristian Tarragona y los aportes de Ignacio Malcorra y Éric Ramírez (descontó Julián Mavilla).

No la pasaba bien el Tatengue en el inicio del primer tiempo, principalmente por la incomodidad que causó un suelto conjunto juninense que viajó al estadio 15 de Abril con la confianza en alza: no caía desde la segunda fecha y acumulaba cuatro triunfos consecutivos. Hasta que el local comenzó a encontrar a sus intérpretes y terminó redondeando un mayor dominio de la pelota.

Todo Unión contento con el golazo que aportó Cristian Tarragona para abrir el marcador ante un duro Sarmiento que, en Santa Fe, no pudo mostrar la cara de sus últimos cuatro partidos. Juan Jose Garcia

También pudo con el resultado. Pasado el cuarto de hora, el equipo de Leonardo Madelón rompió el orden visitante. No necesitó desplazar demasiado el balón de un lado a otro, porque la clave fue la determinación que asumió el goleador Tarragona. Los pases correctos de Brahian Cuello para Emilio Giaccone y de éste para el delantero fueron apenas correctos para cuidar la posesión y solo para filtrarse entre tres volantes del Verde. Había que seguir el ataque.

Sin embargo, el santafesino, recibiendo de espalda al arco rival, ya tenía todo en mente. Apenas controló y dio cuenta de la facilidad que cedieron para que girara en sentido ofensivo, acomodó el cuerpo y en su óptica no hubo otro destino que la red. Entonces, a una distancia de 32 metros, probó un teledirigido violento contra el que Thyago Ayala no pudo hacer nada a pesar de esperarlo cercano al costado en el que terminó ingresando el balón.

¡¡TARRAGOLAZO!! Tarragona sacó un misil y metió un tremendo golazo para anotar el 1-0 de Unión vs. Sarmiento. ¡Primer partido y ya tenemos el gol de la fecha!



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Tanta fuerza tomó que no se termina de descifrar si el intento de marca del volante Mauricio Martínez, exUnión, causó un ligero desvío que hizo aún más veloz el disparo y pudo haber desconcertado al arquero. Como fuere, el viaje hacia el arco fue de 80 kilómetros por hora: el primer gol de la séptima fecha del torneo, evidentemente, dejó grabado en Santa Fe la perla de la fecha.

Pocos minutos después, se generó el ingreso de Malcorra producto de la lesión tempranera de Mauro Luna Diale. Y el zurdo, que es muy querido entre los tatengues por su primera etapa, no tardó en ensayar un remate a perfil cambiado con el que buscó un ángulo y se encontró con el travesaño. Sería otro protagonista importante, pero debería aguardar su flash para el segundo tiempo.

Ignacio Malcorra ingresó temprano por la lesión de Luna Diale y terminó siendo clave: asistencia para el segundo de Tarragona y una definición propia de tres dedos con una zurda que parece no tener fecha de vencimiento. Juan Jose Garcia

Porque, primero, a los 15 minutos tuvo espacios para desbordar por la banda derecha y cruzar por todo el área una asistencia que encontró, esta vez, una definición mucho más fácil de Tarragona, que solo tuvo que empujarla ante un arquero cuasi vencido: llegó a los cinco goles, superó la línea de Junior Marabel -hoy jugó enfrente, pero no marcó- y Matías Cóccaro, y se colocó a tres de la sensación, Agustín Módica.

Pero el aporte más deslumbrante de Nacho sucedió a los 28. Un tiro de esquina que lanzó fue rechazado y una serie de rebotes fortuitos le acercaron la pelota, aunque ya dentro del área. Con incomodidad, para su hábil zurda y la posición lateral al arco. No para él, que lejos estuvo de improvisar. Llegó al encuentro con la decisión de un remate con tres dedos que fue un éxito: un misil raso que sorprendió a Ayala e infló la red.

¡¡QUÉ TRES DEDOS METIÓ NACHO!! Malcorra ejecutó el córner, fue a buscar el rebote y le pegó de primera para meter un golazo en el 3-0 de Unión vs. Sarmiento.



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Ya era carnaval, pero habría tiempo para más y en ambos lados. Porque Sarmiento no se resignó y tuvo sus llegadas, siempre encontrando la seguridad de Matías Mansilla. Pero no pudo con todo. Mavilla impulsó una corajeada entre gambetas y firmeza para trabar y, tras un corto quite, la pelota quedó entregada a su pie zurdo: resolvió rápido colgándola de un ángulo. Otro golazo, a los 33, que le daba una pequeña esperanza al entrenador Facundo Sava.

Duraría poco: cinco minutos después, Eric Ramírez le adivinó la intención de gambeta al zaguero Renzo Orihuela y se fue de cara al gol, definiendo entre las piernas del arquero.