Hugo Ibarra se cansó de las críticas a Boca y salió a cruce tras la victoria ante Vélez

Al entrenador de Boca se le va acabando la paciencia. Ni las victorias le dan respiro. No hay manera de que no reciba alguna crítica, y tras el éxito ante Vélez, mostró que no quiere más ese escenario. Es que su equipo demostró carácter y sobre la hora pudo imponerse en Liniers por 2-1; sin embargo, en la conferencia de prensa posterior, se sintió muy incómodo con una consulta de un periodista en la que valoraba más la tarea del equipo local. Por eso, Hugo Ibarra salió a cruce para no dejar en el aire la sensación de que su equipo obtuvo un premio demasiado grande respecto de su desempeño.

Todo estaba tranquilo, el DT xeneize llegó a la sala de conferencias con un semblante distendido. Sin embargo, su rictus cambió cuando escuchó una consulta en particular: “¿Te vas conforme con cómo jugó Boca? Porque se notó que Vélez en gran parte del partido los superó...” Ibarra no pudo contenerse y montó el ida y vuelta: “ ¿En que sentido nos superó? Contame, a ver... ”

Hugo #Ibarra reaccionó a una pregunta de un periodista en la conferencia de prensa:



En ese diálogo con algo de temperatura, el periodista insistió asegurando que Vélez había tenido algunas jugadas que obligaron a Sergio Romero a un esfuerzo importante. Ibarra, evidentemente molesto, volvió a cuestionar esa afirmación: “¿Cuántas jugadas?”. La respuesta, ya sin precisión, fue: “Tuvo algunas, tuvo la última con Pratto, tuvo llegadas...”. Y ante esa situación, el técnico de Boca devolvió: “ Con centros, con centros... No fueron situaciones claras. Me voy totalmente conforme ”, cerró con un tono que denotó su profundo malestar por las continuas críticas.

No se quedó sólo en ese cruce, Ibarra fue muy contundente acerca del valor de lo conseguido por su equipo. Boca tiene un escenario en el que no suele mostrar una gran imagen, pero en Liniers, más allá de que no fue la versión más lucida, pudo quedarse con la victoria y con 10 futbolistas, ya que fue expulsado Ezequiel Fernández a los 22 minutos del segundo tiempo: “No es fácil venir a la cancha de Vélez, sobre todo conseguir los tres puntos como lo hicimos nosotros. Me voy contento por haber ganado de visitante. Valoro que el equipo se repuso a esa situación sobre todo con un hombre menos . Pudimos darlo vuelta y ganar el partido”.

Y continuó: “Por momentos se jugó bien, pero fue un partido de ida y vuelta, intenso. Los dos equipos querían ganar, quedó demostrado. Más tarde veré las conclusiones y hablaré con el grupo. Sabiendo que el partido que jugamos el miércoles es una final (por la definición de la Supercopa Argentina ante Patronato), esto levanta mucho el espíritu del grupo . Esa alegría nos va a llevar a trabajar mejor en estos días. Los que entren van a estar totalmente a disposición”.

Sabe Ibarra que cada paso en Boca es una prueba de alta exigencia. Y lo que tiene por delante, en este cruce con Patronato, implica tener que demostrar que su equipo se va consolidando y que puede ofrecer garantías. Son muchas las miradas celosas sobre su desempeño como entrenador, por eso sabe el DT que no pueden dejar escapar la oportunidad de sumar una nueva conquista: “Sabemos cómo son esta clase de partidos. A partir de mañana (por este domingo) lo vamos a empezar a trabajar, nos tenemos que mentalizar en eso sabiendo que va a ser complicado. Todos los partidos son así, sobre todo cuando enfrentan a Boca. Lo tenemos que saber para no llevarnos sorpresas ”.

