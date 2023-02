Vélez - Boca: el equipo de Hugo Ibarra encontró respuestas anímicas y le ganó al Fortín en la previa de una nueva final

La de este sábado era una prueba de fuego para Boca. Es que el José Amalfitani suele ser tierra hostil, más allá de que las visitas de los últimos años fueron exitosas en su mayoría. Sin embargo, en este caso, Hugo Ibarra enfrentaba a Vélez con el agregado del cuidado de algunos pocos titulares y de otros que volverán al primer equipo de cara a la Supercopa Argentina frente a Patronato, el miércoles próximo. Si bien lo que ocurrirá en Santiago del Estero es lo prioritario, no perder el hilo del torneo también era para tener muy en cuenta y lo consiguió: en un encuentro caliente, en el que tuvo 30 minutos con un hombre menos, sacó pecho y lo ganó 2-1 faltando cinco minutos. Confianza y personalidad.

Bruno Valdez (con molestias) y Alan Varela, quitado del once para que descanse y le ponga un freno a su bajo rendimiento, fueron las salidas que decidió Ibarra. Darío Benedetto, Sebastián Villa y Frank Fabra son los que volverían al equipo tras las sanciones (en el caso de los primeros dos) y el flojo nivel del lateral, más allá de que ese trío está en la misma sintonía futbolística. Entonces, con respecto a los primeros dos, los elegidos fueron Facundo Roncaglia y Martín Payero. Los otros tres continuaron siendo suplantados por Miguel Merentiel, Luca Langoni y Agustín Sandez, respectivamente.

Gol de Langoni frente a Velez Mauro Alfieri

Vélez salió al campo siendo una tromba desde el primer segundo del encuentro, aprovechando el desorden que a Ibarra le costó arreglar. Es que, justamente, la ausencia de Varela aparentaba que sería un problema: ninguno de los Fernández (Equi y Pol) se adueñaba de la posición central, por lo que en algún movimiento desconcertado de la mitad de la cancha apareció Oscar Romero volviendo desesperado a ser ese volante tapón.

Menos de media hora duró la desorganización. Porque “Equi” encontró su lugar, Romero comenzó a fluir más suelto por la izquierda y la (buena) presión en conjunto empezó a surtir efecto: Payero activó esa faceta (ganó la amarilla de Florentín y lo obligó a salir en el entretiempo) y contagió al resto, especialmente a los dos atacantes.

Lo mejor del partido

Por eso es que a los 31 minutos llegaría un gran gol. Porque el agobio de Merentiel a la defensa fortinera dejó la pelota suelta, la “Bestia” fue más rápido que Godín para tirar la pelota por un costado e ir a buscarla por el otro y esperó el momento justo para que Langoni pique a espaldas de Gianetti y le gane la carrera a Guidara: derechazo cruzado del chico. Segunda asistencia (más el gol ante Platense) para el uruguayo, como para que Benedetto despierte o despierte, empezando en el Madre de Ciudades. Es que el técnico ni siquiera decidió su ingreso anoche.

A raíz de un golpe en Sandez, el entrenador hizo ingresar a Fabra en el descanso, un movimiento que –de paso– cayó positivo para que el colombiano sume minutos. No tuvo grandes inconvenientes, aunque está en una actualidad en la cual no ataca como sabe. Más firme estuvo Roncaglia: la falta del paraguayo en la zaga no se sintió, incluso, porque su compañero Nicolás Figal sigue en un rendimiento ascendente.

El gol de penal de Janson para Vélez Mauro Alfieri

Por eso es que el exIndependiente se agarró la cabeza y sonrió cuando Falcón Pérez vio la mano sin intención de “Equi”, pero suficiente para señalar el punto penal a los 20 minutos del segundo tiempo. Es que venía siendo, en esta ocasión, un buen partido de Boca como para aspirar a seguir mejorando en Santiago del Estero y vencer bien a Patronato, al que –se supone– debe imponer toda la jerarquía: con el 4-4-2 que paró Ibarra a partir de la ventaja, el equipo azul y oro manejó mejor la pelota y se ordenó. Hasta ese penal que Lucas Janson transformó en empate.

Pero la noche estuvo clara para Boca. Si bien jugó algo mejor que en otras oportunidades, la clave estuvo en el carácter. Porque fueron dos minutos fatales para Equi, que con los minutos se había acomodado mejor como N°5: a los 22, se le fue la plancha sobre el tobillo de Santiago Castro y el juez le mostró la roja directa. Igualdad, expulsión y un Vélez que volvía a adoptar esa forma arrolladora, pero sin llegar al arco de Romero.

Velez VS Boca Mauro Alfieri

No obstante, Merentiel volvió a pivotear muy bien y Boca consiguió un córner mediante el buen ingreso de Cristian Medina. De ese mismo, la segunda pelota la empujó Figal en el segundo palo y decretó el triunfo boquense.

Una prueba de fuego más que aprobada. Por inteligencia, firmeza, aguante y carácter para ir a buscarlo, incluso con el golpe de un penal, el empate y una expulsión. Boca ganó en Liniers, se prende en la Liga Profesional y va con una sonrisa a buscar la Supercopa.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.