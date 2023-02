Thiago Almada, la figura total en el regreso de la MLS: dos golazos para Atlanta United en el tiempo extra

escuchar

Una definición apasionante y un campeón del mundo como protagonista. Todos elementos perfectos y a la altura del personaje. Thiago Almada se robó todas las miradas, porque en tiempo extra marcó dos golazos para el triunfo de Atlanta United sobre San José Earthquakes por 2-1, en el comienzo oficial de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

En el estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta, el exjugador de Vélez Sarsfield -el único del plantel de Argentina que se consagró en Qatar que aún no había tenido competencia oficial- demostró toda su calidad y voracidad ofensiva. Cuando todo parecía resuelto, cuando su equipo sentía que el debut en la MLS iba a ser con un traspié, el argentino apareció en escena y puso su sello.

En el estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta, todo estaba casi resuelto, pero tres minutos después del tiempo regular, apareció Almada y sacó una bomba que se acomodó en el ángulo, tras una salida de un córner. Una locura absoluta que no terminó ahí. Porque un puñado de minutos después, el argentino sacó toda su categoría para resolver la historia: sacudió la red con un tiro libre con rosca, que se le coló arriba al arquero brasileño Daniel.

El fichaje más caro en la historia de la Major League Soccer (Atlanta pagó por su transferencia desde Vélez Sarsfield 16 millones de dólares) homenajeó a Fuerte Apache, su barrio natal, tras las conquistas de los goles: debajo de su casaca tenía una remera blanca con la leyenda del lugar que lo vio nacer.

Otros argentinos en la MLS

El delantero Julián Carranza también marcó dos tantos en el éxito que Philadelphia Union obtuvo sobre Columbus Crew, por 4-1, en Chester. El ex Banfield anotó a los 7 y 35 minutos de la segunda etapa y además compartió juego con Joaquín Torres, que llegó desde Newell’s.

Además, Sebastián Driussi consiguió uno de los goles del equipo de Texas, Austin, que perdió 2-3 como local ante St. Louis City. El delantero de 27 años, marcó el tanto del empate (1-1), a los 48 minutos de la primera etapa. En Austin también actuaron el cordobés Emiliano Rigoni (ex Independiente) y el rosarino Maximiliano Urruti (ex Newell’s).

En el arranque de la MLS, Enzo Copetti (ex Racing) hizo su estreno oficial en Charlotte, que cayó como local ante New England Revolution, por 1-0. Minnesota United, con Franco Fragapane (ex Talleres de Córdoba), superó por 1-0 a FC Dallas, que además contó con Facundo Quignón (ex Lanús) y Alan Velasco (ex Independiente).

New York City, con Braian Cufré (ex Vélez) y Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata), no pudo con Nashville FC, que lo venció por 2-0. Mientras que Inter Miami, con Franco Negri (ex Newell’s), Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) y Benjamín Cremaschi, superó 2-0 a Montreal IMpact, que es dirigido por Hernán Losada.

LA NACION