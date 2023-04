Juan Román Riquelme habló sobre la interna política de Boca, dejó un mensaje para River y elogió a Pol Fernández y Marcos Rojo

escuchar

La victoria de Boca ante Racing por 3 a 1, en la noche del sábado, fue la mejor forma de encarar otra semana clave que se viene: el partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores y, sobre todo, el superclásico del próximo domingo ante River, en el Monumental. Después del triunfo ante el conjunto de Fernando Gago, Juan Román Riquelme habló con TNT Sports; el vicepresidente se refirió acerca de la interna política del club, elogió a Pol Fernández y Marcos Rojo y dejó un mensaje con miras al gran choque que se viene en Núñez.

“Si desde diciembre de 2021 hasta hoy, el que festeja es Boca, ¿qué queda para los demás? A ningún otro equipo que cuando es campeón le critican al año siguiente cuando no gana un torneo”, comentó el ex Nº 10, en sintonía con su línea de pensamiento respecto del dominio en el ámbito local. Pero también advirtió sobre el nivel de juego, con una gran dosis de ironía: “Yo quiero que el equipo juegue mejor, que lo hagamos de la mejor manera, pero no soy un loco. El único que repite es Boca. Es difícil volver a ganar. Todo es culpa de Riquelme o desde que está Riquelme y Ameal... Desde que estamos nosotros, Boca es el que más títulos ganó y estamos felices”.

Además, resaltó un párrafo dirigido a River: “Y quiero dejar en claro una cosa: lo que miro es que en estos tres años, Boca fue el que más ganó... Volví porque me molestaba que el vecino festejara seguido. Ahora les venimos ganando. Y el domingo iremos a su casa, yo los respeto, pero siempre les quiero ganar. Vamos a un gran estadio, Tengo la ilusión de que sea un gran partido y podamos ganar; intentaremos competir al máximo”.

🗣 "TENGO LA ILUSIÓN DE QUE SEA UN GRAN PARTIDO Y QUE PODAMOS GANAR"



Juan Román Riquelme habló en exclusiva con TNT Sports y contró sus sensaciones de cara al Superclásico con River. pic.twitter.com/s42cdboVuA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

También, Riquelme respaldó al plantel que desde hace algunas fechas dirige Jorge Almirón: “Estos muchachos fueron bicampeones en 2020 y 2022. Cuando Boca gana una final 3-0 el otro equipo es débil y cuando otro lo hace, es una maravilla. Hace más de 10 años me tocó ganar torneo local y hoy siendo dirigente y lo vivo parecido a cuando era jugador”.

Y se retrotrajo a su época de futbolista activo: “Cuando era jugador, la dirigencia anterior me culpaba hasta si se enfermaba el portero del club. No vi nada igual, me mandaban a criticar todos los días. A un periodista le dije ‘Si Boca juega mal, ¿qué le queda a los demás? Después de ser campeón’”.

Acerca de Jorge Almirón, expresó: Hablamos mucho de eso, creíamos que tiene todas las condiciones para estar acá, que tiene los jugadores que le pueden rendir. Se entusiasmó con la idea, esperamos que viniera de México, se lo ve feliz, se lo ve cómodo, trabaja mucho, es serio, es importante que disfrute”. Y agregó la función del Consejo de Fútbol: “Los muchachos del Consejo, por más que los critiquen, hablan todo el día con el técnico. A mí también me gusta hablar, me hacen preguntas de fútbol, y yo les pregunto también de fútbol, me divierte. Las veces que tengo de tomar mates o de hablar para mí son momentos hermosos, para mí es pasar un tiempo increíble, trato de ayudar cuando me toca”.

🗣 "A MI ME GUSTA HABLAR DE FÚTBOL CON LOS ENTRENADORES"



Juan Román Riquelme explicó su relación con los directores técnicos de Boca desde lo futbolístico. pic.twitter.com/4qZDTUiyRw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

Sobre la convulsionada interna política de Boca, apuntó: “Yo quiero dejar en claro es algo: yo miro lo que pasa en estos tres años y pico, quién es el que más ganó... Yo volví al club porque el vecino estaba ganando más que nosotros, y yo quiero competir. Hace tres años y pico que les venimos ganando, ahora vamos a ir el domingo a su estadio, un gran estadio, respeto mucho a su gente de ese club tan importante que es River, pero yo les quiero ganar. El año pasado les ganamos los dos y nos quedamos con los dos torneos. Yo del 2014 al 2019 festejaron seguido ellos. Este señor Ibarra [por el candidato a presidente Andrés Ibarra], que no sé ni quién es, van a decir que era yo el que perdió la final de Madrid, entonces por las dudas lo aclaro antes. Esta gente es hincha de su partido político. No están contentos porque Boca ganó, sino vendrían a apoyar, estar contentos”.

Hace unos días, en una entrevista oficial hecha en la entidad xeneize, Riquelme había elogiado a Pol Fernández. Ahora, volvió a evidenciar su debilidad por el volante: “Siento admiración ver a Pol Fernández jugar acá, es elegante hasta para correr. A Pol escuché que si lo traía River era refuerzo de Selección. Lo trajimos en 2022 y no se habló más de él, y fue bicampeón. Ojalá pueda disfrutar mucho tiempo más”.

🗣 "EN CUALQUIER MOMENTO VAN A DECIR QUE FUI YO EL QUE PERDIÓ LA FINAL EN MADRID"



Juan Román Riquelme habló en exclusiva con TNT Sports de los resultados de Boca ante River durante su gestión y dejó una picante reflexión sobre las críticas que recibe. pic.twitter.com/Pfgu18IGrF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

En cuanto al VAR, opinó: “Yo con el VAR no podría jugar. Me echarían todos los partidos porque yo ponía las manos. Yo no me sabía tirar, Aimar sería un genio. Le harían un penal todos los partidos”. Además, pidió calma para los hinchas xeneizes: “Al hincha de Boca le pido por favor que entiendo el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy lo hacen muy bien y es muy bueno”.

Por otro lado, elogió a Marcos Rojo, que sigue convalesciente y recuperándose de la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha: “A Marcos Rojo nunca lo vamos a poder reemplazar, esperamos que se recupere y juegue en la Bombonera por muchos años, hace mejor al compañero”.

🗣 "QUEREMOS QUE MARCOS RENUEVE Y VER SI PODEMOS COMPRAR A MERENTIEL"



Juan Román Riquelme habló en exclusiva con TNT Sports y explicó las intenciones de Boca para el próximo mercado de pases con Marcos Rojo y Miguel Merentiel. pic.twitter.com/hPPLdVYKEF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

Y también volvió sobre su postergado partido despedida: “Hay mucha gente que quiere hacerlo, a mí me da vergüenza, pasó mucho tiempo ya, no sé si me animó a poner el pantalón corto. Lo de Villarreal fue un momento inolvidable, entré al estadio después de 20 años, me dieron un cariño hermoso. Yo soy bostero e hincha del Villarreal, y sé que ellos son hinchas de Boca. Haber jugado ese día me dio más ganas de hacer ese partido acá. Estamos viendo si podemos. Trato de jugar a la pelota más para comer asado que otra cosa, si hay asado no tengo problema”.

🗣 "NO SE SI ME ANIMO A PONERME LOS CORTOS OTRA VEZ"



Juan Román Riquelme habló en exclusiva con TNT Sports y explicó lo que piensa con respecto a su partido despedida. pic.twitter.com/Mo0m5mNjqR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

LA NACION

Temas Juan Román Riquelme