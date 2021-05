Juan Román Riquelme quiere armar un Boca de selección, pero el nivel del equipo es tan bajo que hoy no tiene a ningún jugador convocado

Existe una premisa entre el Consejo de Fútbol de Boca, liderado por Juan Román Riquelme, y el entrenador Miguel Ángel Russo a la hora de salir al mercado de pases: intentar que las incorporaciones las protagonicen futbolistas de una gran jerarquía y, por ende, que sea una habitualidad verlos en sus respectivas selecciones. El club lo ha conseguido ese cartel en tres de los cinco refuerzos que han llegado desde el comienzo del mandato, pero en las diferentes listas de convocados que salieron a la luz (para Eliminatorias y Copa América) quedó evidenciado el momento futbolístico que atraviesa el equipo.

Cuando hace más de una semana Boca eliminaba a River, por penales, de la Copa de la Liga Profesional, Riquelme lanzaba que el xeneize “es el mejor equipo del país”. Obvio, su palabra sirvió para acaparar la atención y la mirada sobre el (mal) funcionamiento en el campo se desvió, al menos unas horas. El vicepresidente no está para nada conforme con lo que se observa partido tras partido, algo que se expone con sólo mirar a los citados por las selecciones sudamericanas: ningún jugador del club está incluido para vestir la camiseta de su país. Y no se trata sólo del gusto de Lionel Scaloni para la selección argentina, sino que también en Colombia y Perú sostienen la misma visión.

Juan Román Riquelme busca refuerzos de jerarquía y con presente en la selección, pero hoy su plantel está devaluado LA NACION

El más llamativo es el caso de Esteban Andrada. Si bien es verdad que reapareció en el último partido ante Barcelona de Ecuador, tras no ocupar el arco en los nueve compromisos previos por ser contacto estrecho y luego contraer Covid-19, su nivel no venía siendo el mejor. Ya no es el arquero imbatible: el promedio de vallas invictas perdió poder. Pero también es verdad que ya está a disposición hace dos semanas y si se tratase de una cuestión física, las jornadas que restan alcanzarían para estar a punto (Argentina enfrenta a Chile el 3 de junio). Además, para Scaloni suele ser suplente, pero ni así fue considerado en esta ocasión.

¡Un mismo objetivo! 👊🏻



Estos son los futbolistas que representarán a nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en los duelos ante @FCFSeleccionCol 🇨🇴 y @LaTri 🇪🇨 por las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022.#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/w2akAtFWvi — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 24, 2021

En el primer mercado de pases de la actual gestión, Carlos Zambrano fue una de las incorporaciones. Otra aclaración: ya estaría a punto de recuperarse de la distensión. Sin embargo, Ricardo Gareca, el mismo que lo recomendó para que en Boca aceleraran con su contratación, decidió no incluirlo en la lista que Perú oficializó esta tarde.

De hecho, es una rareza su ausencia si se tiene en cuenta que fue el entrenador el que lo tuvo en consideración permanentemente y lo transformó en figura de la zaga peruana. No así si se analiza su rendimiento con la azul y oro: responsable de muchos goles recibidos, fue uno de los más criticados en este semestre.

Al siguiente receso, Edwin Cardona fue el gusto que se dio Riquelme, gran admirador del colombiano. Venía siendo considerado por Carlos Queiroz hasta el año pasado, pero el técnico portugués le dejó el puesto a Reinaldo Rueda, que ahora no lo convocó. Al igual que los anteriores dos casos, el contagio del virus y la posterior miocarditis leve que lo alejó dos semanas de las canchas, no parecieran ser un argumento válido si se considera que el conductor ya sumó minutos en dos partidos y hasta puede ser titular el miércoles ante The Strongest.

En Colombia es muy irregular su presencia entre los citados, pero Cardona suele ser un apellido que capta la atención siempre. AFP

Quizás, Cardona haya sido el que más demostró ser diferente al resto: el equipo dependió mucho de su pegada para goles y asistencias. No obstante, lo hizo con un rendimiento muy irregular. Y eso puede ser que haya bastado para no ser tenido en cuenta internacionalmente.

La tercera salida al mercado trajo una bomba: Marcos Rojo. El defensor decidió salir de Manchester United para encontrar en Boca -entre otras metas- la posibilidad de volver a vestir la camiseta que defendió durante dos mundiales. La preparación física se sabía que era todo un tema por su inactividad: este lunes sufrió su tercer desgarro y sólo completó los 90 minutos en tres partidos. Es decir que no le alcanza para convencer a Scaloni.

La tercera lesión de Rojo

Marcos Rojo sumó este lunes otra preocupación, ya que en la práctica en el complejo de Ezeiza sufrió un desgarro en el aductor izquierdo. Es la tercera lesión que sufre el ex Estudiantes desde que arribó a la Ribera, por lo que quedó descartado del partido de este miércoles ante The Strongest, por la Copa Libertadores.

#ParteMédico



Marcos Rojo: lesión muscular en el aductor izquierdo.



Depto Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/KgwO2vzXgs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 24, 2021

El Consejo de Fútbol liderado por Riquelme salió a buscar futbolistas de selección, pero por un equipo que no escapa de sus versiones colectivas en niveles muy bajos, pasaron a no ser importantes para sus entrenadores nacionales. También sucede con otros que la gestión de Daniel Angelici fue a buscar con la misma finalidad.

Frank Fabra tampoco fue convocado por Reinaldo Rueda luego de haber sido parte de algunas citaciones previas. El nivel del lateral izquierdo, y sobre todo su displicencia en la cancha, suelen ser motivo de enojo puertas adentro y afuera del club. Sebastián Villa es un caso aparte: en el pasado ha sido tenido en cuenta en la selección colombiana, pero en la federación no quieren convocarlo desde que su ex novia lo denunció ante la Justicia argentina. Eso será hasta que se conozca una resolución. De todas maneras, su rendimiento actual no se destaca.

Frank Fabra no fue convocado por Reinaldo Rueda pese a no tener problemas físicos.

Lo mismo pasa con Jorman Campuzano. Es verdad que el mediocampista central no es de los apellidos que más llama la atención en Colombia, pero cuando en el comienzo de 2020 su nivel era alto –como el del Boca campeón de la Superliga, cuando Campuzano había formado un tándem exitoso con Pol Fernández- formó parte de la lista que luego no prosperó por el inicio de la pandemia. Hace rato que no es el mismo, había perdido el puesto con el juvenil Alan Varela y tampoco es parte de la nómina colombiana.

Es una paradoja, pero el que sí fue convocado es Sebastián Pérez, el volante que el Consejo cedió a Boavista, de Portugal. Evidentemente, en Europa y pese a pertenecer a un equipo de menor orden dentro del país luso, le alcanzó para ser citado por el combinado cafetero.

Miguel Angel Russo está involucrado en esa responsabilidad. Si el DT no logra hacer jugar bien al equipo ni potencia las individualidades, pierden todos. Por eso Boca, por ahora, está lejos del deseo de Riquelme: el club que busca nombres de peso para que su plantel sea algo cercano a una selección, pero que al sobrarle interrogantes futbolísticos los convierte en terrenales.