Diego Simeone: el DT campeón con Atlético de Madrid se ríe cuando lo tildan de “defensivo” y dice que la Argentina es un país al que le cuesta “trabajar en equipo”

Luego de haber sufrido mucho en las últimas fechas, Atlético de Madrid pudo coronarse campeón de la Liga de España. El Colchonero pudo alcanzar su título número 11 de Liga. El artífice máximo de este campeonato fue Diego Pablo Simeone que, desde que está al mando del equipo alcanzó el octavo trofeo. El entrenador argentino contó este lunes todos los detalles de lo que fue este campeonato tan especial. Se refirió a todos sus futbolistas. Habló de la importancia de Luis Suárez, de Ángel Correa y de Joao Félix. También explicó las diferencias que existen en el fútbol español con la superioridad de Real Madrid y Barcelona, y también se refirió a su futuro en la selección y a Diego Maradona.

“Después de 7 años pudimos volver a ganar, pero lo mejor fue todo lo que sucedió y cumplir con todos los objetivos para que volvamos a ganar la Liga”, comenzó diciendo Simeone en la charla con F360, por ESPN, para dimensionar la importancia de la conquista. Explicó las dificultades por las que atravesaron, pero además la base de la fortaleza que tuvieron para llegar al objetivo: “La temporada fue dificilísima para todos. El mundo está complicado, las sociedades sufren y España no fue la excepción. Con el Coronavirus, tuvimos 21 futbolistas contagiados. Después, en enero, la tormenta Filomena, pero la historia de este club está hecha a base de esfuerzo, de resistencia y por eso pudimos salir campeones. Estamos acostumbrados a que ganen los poderosos”.

El entrenador argentino del Atlético de Madrid Diego Simeone (R) gesticula junto al mediocampista belga del Atlético de Madrid Yannick Ferreira-Carrasco durante el partido de fútbol de la liga española Real Valladolid FC contra el Club Atlético de Madrid en el estadio José Zorilla de Valladolid el 22 de mayo de 2021. CESAR MANSO / AFP - AFP

Otro de los temas a los que se refirió fue a las críticas que recibe cuando habla de la complejidad de ganar la Liga de España: “La explicación es clara. En la Argentina siempre ganan River y Boca; en Francia, normalmente sale campeón PSG; en Italia, Juventus; lo mismo pasa en el campeonato español: están Real Madrid y Barcelona todos los años y para ganarles lo tenés que hacer muy bien, porque son ellos dos todos los años”.

Simeone también hizo referencia a cuál es el objetivo institucional del Aleti para poder tener un buen poderío económico: “Lo que te pide el club es estar en Champions, necesitás estar 7 años seguidos en Champions. Nosotros, con eso, tenemos objetivo económico para crecer a nivel mundial como club. Luego, me di cuenta de que sucede, y ganando una Liga uno confirma lo que está sucediendo”. Además, mostró la sensación que tenía antes del comienzo del campeonato y la felicidad que tiene habiéndose consagrado campeón: “Cuando arrancó la temporada yo sentía que teníamos que ganar algo y por suerte volvimos a ganar y se dio en un año de muchas dificultades, con muchas muertes de seres queridos. La alegría que les pudimos dar a la gente el sábado con el título me pone muy contento”.

Simeone dice que se ríe cuando escucha que lo tildan de defensivo BEN STANSALL - AFP

Cuando parecía que se les escapaba el torneo en las últimas fechas por dejar varios puntos en el camino, Simeone contó cómo fue sintiendo las semanas previas a la definición y todo lo que le transmitió a sus futbolistas: “Todos tenemos nuestros momentos. Cuando te toca perder, hay que sentir la derrota; sino, no disfrutás la victoria, pero está claro que estoy en un lugar donde debo conducir y gestionar, que es lo más difícil de todo. Y tengo gente que observa continuamente y yo tengo que transmitir eso”.

Los jugadores del Atlético de Madrid festejan el título de la Liga con Siemone CESAR MANSO / AFP - AFP

Además, se habló de la personalidad que demostraron muchos de sus futbolistas durante el campeonato: “Tengo jugadores que crecieron muchísimo de una temporada a la otra: Hermoso y Lemar, por ejemplo”. También hizo referencia a los distintos sistemas tácticos con los que jugó a lo largo del torneo: “Le demostramos a la gente que podemos ganar de distintas maneras, con diferentes tácticas, como 5-3-2 o 4-3-3. Para los que me tildaban de defensivo, yo me río, jugamos con volantes que fueron goleadores como Llorente y Carrasco”.

En referencia a que sea tildado como defensivo, continuó su explicación: “Soy respetuoso con las opiniones, cada uno tiene sus pensamientos. Intento siempre ir detrás de lo que me piden los jugadores. Este campeonato empezamos con un 4-4-2, después cambiamos y los jugadores se sentían cómodo con las diferentes sociedades entre futbolistas y nosotros debíamos acompañar esas sociedades, pero la búsqueda de eso es lo más grande, tener una idea y no ir detrás de la crítica”.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone celebra con el título de la Liga de España en el estadio Wanda Metropolitano JAVIER SORIANO / AFP - AFP

En el encuentro de la anteúltima fecha ante Osasuna se viralizó un video con una arenga del Cholo a sus jugadores que se llevó a cabo en el minuto de hidratación y cuando el equipo perdía 1-0. Las palabras de aliento fueron claves y él explicó qué les dijo en ese momento complicado del partido: “Les dije lo que sentía en ese momento; veía que la única manera de dar vuelta el partido era jugando, les quise transmitir la tranquilidad de que estaban bien y fueron ellos los que se dieron cuenta. En la semana hablé de la “zona Suárez” y en el primer tiempo tuvo tres situaciones de gol que no las metió, pero apareció en el momento justo porque está tocado con la varita mágica de ganador”.

A partir de allí comenzó a hablar de Luis Suárez, el futbolista que arribó al Aleti para esta temporada: “Luis vino con dificultades, pero con mucha rebeldía, entusiasmo, ilusión de revancha y de demostrar que estaba vigente. Cuando un tipo está acostumbrado a ganar y se suma a un grupo que quiere ganar, yo sabía que íbamos a estar bien”.

Sobre el futbolista uruguayo contó mucho más: “Con su llegada me encontré con un hombre. Lo quise traer cuando estaba en Liverpool, pero se fue a Barcelona. Volvió a surgir la chance de traerlo, me llamaron desde el club para ver si lo quería, me reí, y les dije ‘¿Me están hablando en serio? Vamos como locos a por él’, lo llamé y le dije, ‘Mira Luis, nosotros tenemos que ganar y vos, querés ganar’.

Luis Suárez llegó a Atlético de Madrid para la última temporada y fue el goleador del equipo con 21 tantos en la Liga

Sobre la situación que vivió en el partido contra Chelsea, por la Champions League, en la que Suárez se enojó por su salida, contó todo lo que sucedió y el por qué de esa variante: “Un crack que sale del equipo siempre va a salir enojado: o con él, porque pensó que pudo haber hecho más, o sale enojado conmigo, porque no entiende el cambio; pero estamos en un lugar que le digo que tenemos que tomar decisiones definitivas y, obviamente, los analistas escribirán con lo que pasa al final. Nosotros tenemos que escribir durante. En ese momento entendí que necesitábamos un tipo veloz”.

El técnico argentino del Atlético de Madrid Diego Simeone AFP

Ante la consulta sobre aquellos jugadores que lo llenaron de orgullo, no quiso nombrar a uno solo, pero hizo hincapié en algunos nombres que fueron artífices en la conquista del título: “Savic y Oblak hicieron un campeonato impresionante y también remarco la personalidad de Koke. Además, se detuvo en lo que significó el “crecimiento y la maduración” del argentino Ángel Correa: “Lo que hizo fue impresionante. Jugó los 38 partidos del campeonato. En un momento se sentía frustrado porque no encontraba el gol, yo le decía que ya lo iba a encontrar porque tenía las situaciones; y apareció en un momento determinante de la Liga y nos mostró los caminos para ganar”.

Simeone habló sobre el crecimiento y maduración de Ángel Correa, clave en la obtención del título Quality Sport Images - Getty Images Europe

A su charla sobre los jugadores que forman parte de su plantel se refirió a las exigencias que se le presentan día a día de parte e ellos: “El jugador de hoy es muy inteligente, no tienen los mismos rasgos de antes que nosotros. Viven en otro mundo, crecieron diferente a nosotros. Lo que ellos necesitan, primero, es que para poder jugar hay que entenderlos, porque si no los entendés es difícil de llegarles. Cuando los entendés, les llegás más fuerte. Por suerte tengo charlas muy nutrientes con ellos”, comentó. Y explicó la situación de un gran futbolista como es Joao Félix: “No sabés lo que juega. Con él es insistir. Es tiempo, es maduración. Tiene un talento tremendo”.

Su futuro en la selección nacional fue otro de los temas de los que habló, pero sin dejar ninguna sorpresa expresó: “Estoy bien en Europa. Sé que en algún momento sucederá, o me lo imagino, pero no sé cuando”.

“En Sevilla me cuidó mucho”

Además, Diego Armando Maradona fue una persona que lo marcó muchísimo y, sobre su fallecimiento, no pudo ocultar su tristeza y su recuerdo: “Fue durísimo, porque hay ciertas personas que creemos que no se van a morir nuca, que van a ser eternos, pero fue triste, fue ver una realidad; parecería que le pasó algo que no le podía pasar a él. En Sevilla me cuidó mucho, además de crack, era una gran persona”.

¿Hay sueño de Selección? Imperdible respuesta del Cholo Simeone sobre la posibilidad de dirigir a la Albiceleste. @espnfcarg pic.twitter.com/OYMp1cH2p2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2021

En el cierre tocó el tema de lo que ve desde Europa con respecto a la situación por la que atraviesa la Argentina: “Veo al país con dolor, con tristeza, es continuo decir que tenemos que trabajar en equipo, pero nos cuesta muchísimo eso a los argentinos. Somos muy buenos individualmente, pero colectivamente nos cuesta ceder. El día que tengamos ese estado, vamos a poder encontrarnos con la Argentina que queremos, con la Argentina buena en la que ya hemos vivido”.

LA NACION