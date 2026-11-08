La frase que Leandro Paredes recibió de su psicóloga y que lo motivó hacia el título de Boca

“A veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño”. El mensaje llegó desde su psicóloga apenas unas horas antes de que Boca saliera a jugar uno de los partidos más importantes de los últimos años. Cuando todo terminó, con la Bombonera convertida en una fiesta, Leandro Paredes reinterpretó el sentido de aquellas palabras. El volante había regresado desde Europa para devolver al club a la consumación de objetivos y, dieciocho meses después, terminó levantando el trofeo del Torneo Anual 2026. “Es un sueño para mí”, reconoció tras la consagración, luego del agónico triunfo por 1 a 0 sobre Defensa y Justicia.

La imagen lo mostró emocionado, abrazado a su familia y recibiendo el reconocimiento de una cancha que lo adoptó como líder de la reconstrucción. “Ya no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Es un sueño para mí”, dijo en medio de los festejos. Y enseguida reveló la frase que había recibido antes del encuentro: “Hoy mi psicóloga me mandó una frase que dice: ‘a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño’. Me toca disfrutar, agradecerle a este grupo de jugadores y a los que se fueron a mitad de semestre, al cuerpo técnico de Úbeda, al del Vasco, porque han hecho un esfuerzo muy grande para que consigamos todo esto”.

EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD PARA LEA PAREDES. VOLVIÓ A BOCA Y LEVANTÓ SU PRIMER TÍTULO COMO CAPITÁN XENEIZE... ¿El primero de MUCHOS este 2026? pic.twitter.com/y0TJGcJkdJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

La vuelta de Paredes a Boca nunca fue una decisión futbolística más. Cuando regresó en julio de 2025 lo hizo convencido de que podía ayudar a cambiar la historia reciente del equipo. “Siempre quise volver estando bien. Me siento muy bien físicamente, en lo futbolístico y en lo personal”, aseguró aquel día. Detrás de esa determinación también estuvo el respaldo de su familia. Su esposa, Camila Galante, lo recordó tiempo después con una frase que terminó resultando premonitoria: “Me repetías que sabías que te necesitaban, que era el momento de volver, aunque también tenías mucha gente que te planteaba si estabas seguro, si era el momento. Y vos siempre un inmenso ‘sí’”.

El camino estuvo lejos de ser cómodo. Boca sufrió eliminaciones dolorosas y atravesó varios meses de incertidumbre. En ese contexto, Paredes fue una de las voces más exigentes puertas adentro. Tras la caída en la Copa Libertadores advirtió: “Somos todos conscientes de que hay que mejorar y crecer. Así no podemos cumplir lo que queremos”. Aquella autocrítica terminó transformándose en uno de los pilares de la recuperación del equipo.

La Conferencia del Vasco Rodolfo Arruabarrena: jugadores "al ataque" para el baño de Gatorade, incluido Paredes

Con el correr de los meses, el mediocampista se convirtió en el referente futbolístico y emocional de un plantel que volvió a competir con regularidad. Tras obtener el campeonato hizo un balance del recorrido: “Creo que hemos sido muy regulares, así que queda solo disfrutar”. Aunque inmediatamente dejó en claro que la ambición continúa: “Esto es un punto de partida porque el club hace mucho que no ganaba un título. Era importante para nosotros dejar atrás todo lo que tenemos por delante, así que es un buen comienzo”.

También destacó el aporte de Rodolfo Arruabarrena en la transformación del equipo. “El Vasco fue muy importante, porque es alguien que conoce muy bien el club, que ha ganado cosas, que nos inculcó cómo jugar con esta camiseta y nos dio el tipo de consejos que necesitábamos”, sostuvo sobre el entrenador que terminó de consolidar el proceso.

La noche del campeonato también dejó otra confesión que sintetiza el momento inolvidable que esta viviendo, con una conquista que hizo estallar a la Bombonera cuando todo parecía a favor de Rosario Central. “Me había tocado ganar pero no había sido protagonista como este año. Volví para esto, soñé toda mi carrera con esto. Con volver, con ser campeón en esta cancha, con mi familia mirándome”. En una institución que llevaba demasiado tiempo buscando una referencia clara dentro del campo, Paredes terminó convirtiéndose en mucho más que un refuerzo de jerarquía: fue el futbolista que regresó para cumplir un sueño propio y terminó devolviéndole la ilusión a todo Boca.

La vuelta olímpica de Boca, luego del triunfo agónico ante Defensa y Justicia: Paredes alza el trofeo del Torneo Anual Manuel Cortina

Tuvo siempre fe, pese a que el gol del campeonato tan ansiado no llegaba: “Confié. Hasta que el tiempo lo permita confío hasta último minuto. No lo llamo suerte yo, lo llamo constancia. Merecíamos esto y lo hemos conseguido”. Y habló del héroe final de la noche: Enner Valencia, quien lo reemplazó a los 76 minutos. A Enner le agradecí. Es una muestra de lo que es el grupo: al que le toca jugar lo hace de la mejor manera. Lo hizo con Racing y le volvió a tocar hoy. Agradezco a cada uno de mis compañeros porque han hecho un esfuerzo muy grande", declaró.

Con la euforia todavía a flor de piel, pero sin perder de vista los desafíos que quedan por delante, Paredes dejó en claro que el plantel ya piensa en los objetivos que restan en una temporada que todavía puede entregarle más trofeos a Boca. “Toca disfrutar hoy y mañana, pero a partir del lunes nos enfocaremos en todo lo que viene”.