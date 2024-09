La polémica del Boca vs. River: ¿estuvo bien anulado el gol de Milton Giménez?

Escuchar

El superclásico se terminaba y River le ganaba por 1-0 a Boca en la Bombonera. Minuto 52 del segundo tiempo. Juan Barinaga inventó una jugada bárbara, habilitó a Lautaro Blanco y el ex Rosario Central metió el centro al corazón del área. Milton Giménez quiso definir y Franco Armani intentó tapar como pudo. La pelota dio en el pie del delantero de Boca, luego en la mano y la espalda y, con el guardavallas millonario tendido, ingresó en el arco. La Bombonera explotó. En el banco de River, Marcelo Gallardo hacía la señal de la mano. Luego apuntó a su oído: pedía que desde el VAR llamaran a Nicolás Ramírez, el árbitro principal, para revisar la jugada.

Mientras el hincha de Boca celebraba la igualdad agónica, los jugadores de River protestaban porque creían que el gol era inválido. En eso llegó el llamado desde Ezeiza: Héctor Paletta, el asistente principal, le pidió a Ramírez que revisara a pie de campo el gol de Giménez. La definición se demoró varios minutos, porque la cabina del VAR estaba repleta de jugadores reclamando. Y porque se trató de un incidente difícil de resolver. Al final, y cuando el reloj marcaba 53 minutos del segundo tiempo, el árbitro Ramírez hizo la señal que todos los hinchas de River esperaban: anuló el gol xeneize y el marcador se mantuvo en 1-0 para los visitantes.

Los asistentes del VAR vieron en las repeticiones que el balón, efectivamente, daba en la mano derecha de Milton Giménez y por eso llamaron al árbitro principal. De acuerdo al protocolo, se trata de un error “obvio y claro”. Ramírez fue a verla. Observó el toque en la cara del delantero y más tarde en su mano derecha. Después, el balón pegaba incluso en la espalda del delantero xeneize. Pero el toque en la mano invalidaba el gol. Rige lo que se conoce como “inmediatez”: si la pelota da en la mano -voluntariamente o no- del futbolista que convierte el gol, la conquista debe ser anulada. Por lo tanto, al encontrar el punto de contacto entre el balón y la mano de Giménez, tanto Héctor Paletta como Mariana de Almeida, los asistentes de VAR, llamaron al árbitro principal para revisar la jugada.

Ramírez se pasó casi dos minutos espantando reclamos. De Cristian Lema -luego expulsado por protestar-, de Leandro González Pirez, Franco Armani, Paulo Díaz e incluso del propio Marcelo Gallardo. Recién pudo ver la jugada cuando el reloj marcaba los 54 minutos del segundo tiempo. “Déjenlo mirar, está todo bien. ¡Vamos!”, les dijo a los futbolistas uno de los asistentes del árbitro principal. “¡Paulo! ¡Paulo! ¡Ya estamos!” , le pidió el Muñeco al defensor chileno. El entrenador intuía que el árbitro principal anularía el tanto de Boca y el triunfo millonario, entonces, estaría asegurado. “¡Nacho! ¡Vení acá!” . reclamó el DT a Nacho Fernández. El Muñeco replegaba a sus futbolistas para evitar sanciones disciplinarias.

Nicolás Ramírez anula el gol de Milton Giménez Santiago Filipuzzi

La imagen mostraba a Paulo Díaz y Nacho Fernández a un lado de la cabina de VAR. Del otro, Kevin Zenón y Cristian Lema. En el medio, casi como un mediador, el árbitro Ramírez, que pasados un par de minutos todavía no había podido inspeccionar la jugada polémica de la tarde en la Bombonera. El gol-no gol que decidiría el partido. A los 55 minutos y tres segundos, el árbitro se puso por fin delante de la pantalla del VAR y sin futbolistas -ni reclamos- a la vista. La secuencia parece ser clara: pie-cabeza-mano-espalda de Giménez. En virtud del concepto de “inmediatez” que regula la mano para un gol, y como es justo Giménez quien convierte, el reglamento establece que la conquista debe invalidarse .

Setenta segundos después de observar las imágenes -e incluso después de ver un contacto de Armani con el pie derecho de Giménez, que fue ralentizado en la repetición-, Ramírez anunció que el gol del delantero xeneize quedaba anulado. “¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!”, celebró Gallardo, como si se tratara de un gol a favor. Lema vio la segunda tarjeta amarilla por protestar y abandonó la cancha. Giménez y Zenón le seguían protestando al árbitro, que estaba convencido de la decisión que había tomado. Los jugadores de River, en otra cosa. Al partido le quedaría un minuto más, agregado por Ramírez después de la jugada que tuvo al VAR como protagonista. Ramírez insistió: hizo la señal de la mano para justificar el gol inválido. Y dio tiro libre indirecto para el conjunto millonario.

El minuto extra no cambió el resultado. La jugada del final terminó siendo decisiva. Para los futbolistas de River, el árbitro y sus asistentes de VAR hicieron lo correcto. En el lado de enfrente, en cambio, todos protestaron. “Apliquen bien las cosas” , le reclamó Edinson Cavani a Ramírez. Lo tuvo que separar el cuarto árbitro, Julio Barraza. Algo parecido le dijo Sergio “Chiquito” Romero, que tuvo un encontronazo con un plateísta cuando se retiraba de la cancha. La Bombonera explotó en silbidos por el rendimiento del equipo xeneize.

River era la contracara. Sus jugadores festejaron en la mitad de la cancha tras la victoria. Y opinaron acerca de la decisión de Ramírez de invalidar el gol de Giménez. “Me asomé apenas al monitor. Y creo que está bien anulado. Por lo que vi de lejos y por lo que te dicen los árbitros dentro de la cancha: el tema de los brazos y eso. Creo que está bien anulado, pero al final... último minuto y todo lo que se genera en un clásico... se va a armar una situación en torno a eso”, dijo Germán Pezzella en TNT Sports. “Jugada clara de mano, gol de ellos ya terminando el partido... ¡Fui a protestar porque no podían cobrar otra cosa que no sea mano! No se nos podía escapar. El árbitro estuvo en lo correcto. Fue al VAR, vio que era mano y cobró la mano. No hay nada que discutir ”, opinó por su parte Franco Armani, en ESPN.

El festejo de los jugadores de River tras el triunfo en la Bombonera en el superclásico ante Boca Santiago Filipuzzi

