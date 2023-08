escuchar

Hakan Yakin (Basilea; 1977) pudo haber sido el primer futbolista suizo en jugar en la primera división de Boca Juniors . Creativo mediocampista, estuvo cerca de incorporarse en el club de la Ribera en 2005, bajo la presidencia xeneize de Mauricio Macri, pero Jorge Chino Benítez, por entonces técnico del equipo, le bajó el pulgar. Hoy, con una pizca de picardía, podría decirse que Lucas Blondel , que debutó el viernes pasado en el 3-1 ante Platense en la Bombonera, es el primer helvético en jugar en Boca. En realidad, el lateral derecho nació en la Ciudad de Buenos Aires (el 14 de septiembre de 1996, en el Sanatorio Mater Dei), pero tiene nacionalidad suizo argentina . Su papá, Jean-Yves Blondel , es un extenista nacido en Rechy (cantón de Valais), que fue 546° del ranking ATP en 1987.

Lucas Blondel, el viernes pasado en la Bombonera, durante su debut en Boca; celebrando junto con Zeballos y Medina https://www.instagram.com/lucasblondel17/

Blondel (padre) llegó aproximadamente a los 18 años por primera vez a la Argentina para jugar al tenis. Le gustó el país, se quedó un tiempo, se hizo amigos, se enamoró y se casó con una argentina, Mariana Borlle. Ella, nacida en Rafaela (Santa Fe), estaba radicada momentáneamente en la ciudad porteña para estudiar el traductorado en inglés y también jugaba al tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club , donde se conocieron con Jean-Yves. Tras el nacimiento de Lucas, viajaron a Suiza para vivir en esa bella porción europea donde, un puñado de años después, nacería Cloé, la segunda hija del matrimonio.

Jean-Yves Blondel, extenista suizo, 546° del ranking en 1987, papá de Lucas, el flamante futbolista de Boca https://www.instagram.com/lucasblondel17/

Blondel proviene de una larga tradición familiar de tenistas de alto nivel en Suiza . De hecho, un abuelo y un tío abuelo representaron a Suiza en la Copa Davis (Paul y Jean-Pierre Blondel). “Era un súper talento”, le recordó Marc Rosset, 9° del ranking en 1995, a Laurent Favre, periodista de Le Temps, periódico con sede en Lausana. Rosset compartió con Blondel el circuito de torneos Satélites en la década del 80 y ambos, según descubrió Favre, fueron de los primeros alumnos de Pierre Paganini, gurú de la preparación física y una pieza clave en el engranaje atlético de Roger Federer.

Amante del fútbol (cuentan sus amigos que en los ‘90 disfrutaba del juego de Independiente), Jean-Yves viajaba con frecuencia, vivía unos meses en Suiza y otros en la Argentina. Jugó interclubes en la primera del Buenos Aires Lawn Tennis Club y muchos todavía recuerdan triunfos en dobles junto con Pipa Caviglia (ante Deportes Racionales, por ejemplo). Blondel y Daniel García -ex capitán del equipo argentino de Copa Davis y uno de los directores del CET, el Campo de Entrenamiento de Tenis-, en su momento fundaron una escuela de tenis en Suiza. Blondel, además, llegó a traer jóvenes jugadores helvéticos a las pretemporadas en Buenos Aires. En los 90, incluso, en sus tiempos de profesor de tenis, Blondel (padre) hasta tuvo a Stan Wawrinka entre sus alumnos, en un club de Echallens. De hecho, la mamá del exnúmero 3 del mundo le hizo un obsequio a la familia Blondel cuando nació Cloé.

Casualidad o no, hay un posteo de Lucas Blondel en Instagram, de 2017, con la frase: “Siempre intentaste, siempre fallaste, no importa. Intenta de nuevo, falla de nuevo, falla mejor”. Se trata de un párrafo escrito por el dramaturgo irlandés Samuel Beckett que, precisamente, Wawrinka lleva tatuado en su brazo izquierdo.

Jean-Yves Blondel (de remera turquesa), el papá del futbolista Lucas Blondel, durante una clase de tenis; tuvo a Stan Wawrinka entre sus alumnos https://www.instagram.com/lucasblondel17/

Jean-Yves también llegó a jugar algunos interclubes para el Tennis Club Old Boys de Basilea, donde se formó Federer. Hoy, radicado en Suiza, da clases de tenis y se dedica a su otra actividad: el dibujo. Mariana, la mamá de Lucas, es una apasionada maratonista, reconocida en Rafaela.

Ricardo Caio Rivera, extenista argentino y subcapitán del equipo nacional de Copa Davis cuando alcanzó la final con España en 2011 (Tito Vázquez era el capitán), compartió buenos momentos con los Blondel: “Jean-Yves vino a Argentina desde bastante chico, a los 17 o 18 años. Vino al Buenos Aires, se hizo socio, yo jugaba muy seguido con él, que jugaba muy bien, tenía muy buena derecha. Se hizo fanático del fútbol argentino, iba mucho a la cancha. Después jugó interclubes para el BALTC. Incluso, cuando yo estaba entrenando con Guillermo (Vilas) y había algunas semanas en las que no podía viajar, le ofrecí que lo acompañara él, pero no se dio, no pudimos coincidir. Hasta hoy seguimos conectados. Es una linda historia. Un gran pibe. Y Mariana, la mamá de Lucas, es una genia”.

Criarse en la parte francófona de Suiza le permitió a Lucas (y a su hermana Cloé) aprender y dominar el idioma francés. Cuentan que, desde chico, el defensor que llegó el mes pasado a Boca proveniente de Tigre (el club xeneize pagó US$ 1.800.000 por la cláusula de salida) tuvo facilidad con los deportes. La influencia familiar lo llevó a jugar al tenis; incluso, participó de algunos torneos de menores en Suiza y, después, también en Rafaela, donde se mudó tras la separación de sus padres. Lucas disfrutó de la vida social de club en el Jockey de Rafaela y más tarde se unió a las divisiones inferiores de Atlético de Rafaela, influenciado por el contagio que había generado el histórico primer ascenso del equipo a la primera división, en 2003, con Oscar Cachín Blanco como DT.

Lucas Blondel se formó en Atlético de Rafaela, tuvo un destacado período en Tigre y se incorporó a Boca para este semestre @lucasblondel17

Lucas hizo allí las inferiores, se formó como jugador y debutó profesionalmente en la primera de La Crema a mediados de 2016. En 2017 hubo versiones de que lo estaban observando desde la selección de Suiza para una potencial convocatoria, pero finalmente no se conocieron avances. Actuó en Rafaela hasta febrero de 2021, sumando 77 partidos y cinco goles. Tigre lo incorporó en marzo de ese año: compró el 70 % de su ficha por unos 300 mil dólares. En el Matador se afirmó como titular en la formación que logró el regreso a la primera división en 2021 y fue una de las revelaciones del equipo que llegó hasta la final de la Copa de la Liga 2022. En Victoria sumó 97 encuentros oficiales y 7 goles (varios de ellos con remates de media distancia). Ahora es el exigente mundo xeneize el que lo tiene como una de sus piezas. No sería ilógico que, ante la estruendosa caja de resonancia que representa Boca, nuevamente el seleccionado de fútbol suizo ponga la lupa sobre el defensor.

Goles de Lucas Blondel