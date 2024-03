Escuchar

Tras varios rumores y fotos que circularon en redes sociales en el verano, la periodista Morena Beltrán y el futbolista Lucas Blondel, oficializaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más comentadas del mundo del deporte y el espectáculo. A partir de ese momento dejaron de esconderse y no dudan en compartir con sus seguidores algunos momentos de su noviazgo. Este martes, el defensor de Boca Juniors, feliz tras el triunfo y su gol del domingo ante Racing, publicó una romántica postal que dio cuenta de cómo pasó el día de lluvia con su novia.

A fines de enero, Blondel y Beltrán blanquearon su relación con una foto en redes sociales. El futbolista publicó en sus Stories de Instagram una postal de los dos juntos en la playa y escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”. La periodista, por su parte, no dudó en replicarlo y respondió: “Cómo te explico lo que te amo”. De esta manera, los rumores se volvieron certezas.

Hoy Beltrán y Blondel se muestran juntos y más enamorados que nunca y lo cierto es que no dudan en sacar a relucir su relación. El martes, mientras llovía en el AMBA, la pareja aprovechó para pasar tiempo en casa. El deportista compartió con sus 260 mil seguidores, una foto en la que se lo pudo ver en un sillón blanco del living recostado junto a su novia, quien vestía unos pantalones de Boca. Sin embargo, no estaban solos. Un gatito se acostó con ellos y no dudaron en hacerle unos mimos.

La romántica foto de Lucas Blondel y Morena Beltrán (Foto: Instagram @lucasblondel17)

La postal estuvo acompañada por dos emojis, uno referido a la tormenta y otro de un gatito con ojos de enamorado. Por su parte, la periodista no tardó en replicar la imagen con sus más de dos millones de seguidores, dando cuenta del gran momento que atraviesan como pareja.