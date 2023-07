Lucas Blondel, el defensor con alma de delantero que se suma a Boca para aportar golazos de media distancia

escuchar

Lucas Blondel es el nuevo refuerzo de Boca. El lateral derecho se sometió esta mañana a los exámenes médicos de rutina para luego firmar su contrato hasta 2027. Llega proveniente de Tigre, al que el club de la Ribera le pagará su cláusula de salida, valuada en US$ 1.800.000. El defensor, de 26 años, puede aportarle al equipo de Jorge Almirón una salida clara por derecha, buen manejo del balón, proyección, pegada de media distancia y gol. “Por mis características, me gusta pasar al ataque y probar al arco cada vez que puedo. En Atlético jugué varios partidos en la mitad de la cancha, por lo que no es extraño que lo intente”, declaró hace algunos años a TyC Sports, en referencia a Rafaela, donde se inició profesionalmente.

En algunas ocasiones, Blondel también se desempeñó como zaguero, aunque por su estatura (1.78mts), cuando le toca jugar en esa posición lo hace unos metros más adelantado de lo habitual.

Blondel tenía apenas 7 años cuando comenzó su vínculo con el fútbol. Porteño de nacimiento y rafaelino por adopción, a esa edad se incorporó a las inferiores de Atlético Rafaela, el club de la ciudad que su familia había elegido para vivir apenas un poco tiempo antes. En la Crema encontró un espacio para desarrollar sus buenas condiciones con la pelota. Durante su recorrido en las divisiones menores, participó en la Liga Rafaelina y en los torneos de inferiores de la AFA.

Dos fechas están grabadas a fuego en su memoria. El 2 de junio de 2016 debutó oficialmente con la camiseta de Atlético Rafaela. Fue en un partido válido por la primera rueda de la Copa Argentina, en donde el equipo que conducía Juan Manuel Llop derrotó 3-2 por penales a Ferro, luego de un entretenido 2 a 2. A los 39 minutos del complemento ingresó por Nelson Benítez.

Meses más tarde llegó el otro gran momento que espera todo chico. El 30 de abril de 2017 fue su estreno en el campeonato de Primera División. Fue en un importante triunfo por 2 a 1 en Bahía Blanca ante Olimpo, por la fecha 22 del torneo. En ese cruce clave en la lucha por la permanencia ingresó a los 37m del segundo tiempo en reemplazo de Ángelo Martino.

Más allá del esfuerzo conjunto, Rafaela no pudo evitar bajar a la B Nacional. Y aunque eso fue un duro golpe para todo el plantel, la competencia en la segunda categoría le sirvió a Blondel para afirmarse como lateral derecho indiscutido.

La Crema tuvo una tarea muy destacada en la temporada 2020/21, pero se quedó en la puerta del ascenso al perder en las semifinales contra Platense, que más tarde ascendería. Para Blondel, ese torneo sirvió como trampolín para buscar nuevos desafíos. Fue entonces cuando Tigre compró el 70 por ciento de su ficha en una cifra cercana a los US$ 300.000.

En poco tiempo se afirmó como titular en el equipo de Victoria que logró el regreso a Primera. Y un año más tarde, conducido por Diego Martínez, marcó tres goles y fue una de las revelaciones del equipo que llegó hasta la final de la Copa de la Liga 2022, que perdió frente a… Boca.

El cambio de año derivó en una situación que no había vivido antes desde su irrupción en Primera: Blondel comenzó como titular, pero perdió la titularidad en manos de Martín Ortega, que había llegado al Matador desde Quilmes. Su bajo nivel fue, en realidad, una consecuencia de lo que exhibió el equipo en general.

Sin embargo, a comienzos de este año su nombre estuvo en la órbita de Santos, de Brasil, que vio en su juego un despliegue que se valora mucho en el país vecino: lateral rápido, con vocación ofensiva y llegada al gol. Finalmente, las negociaciones no prosperaron.

Lucas Blondel es el primer refuerzo apuntado por Boca para el crucial segundo semestre @lucasblondel17

Blondel llega a Boca con el objetivo de ser una alternativa más como lateral por la derecha, en donde el equipo de Almirón cuenta con Luis Advíncula (que también se desempeña como volante por ese andarivel), Marcelo Weigandt (que podría emigrar a Vélez) y a Nicolás Figal, que debió acomodarse como zaguero por falta de alternativas, pero su posición tradicional es la del “número 4″.

Lucas Blondel disputó 72 partidos con la camiseta de Atlético Rafaela, en los que marcó 5 goles. Durante su paso por Tigre jugó 97 encuentros oficiales, con 7 conquistas.