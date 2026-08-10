Qué equipo alinearía Rodolfo Arruabarrena para el partido de Boca frente a Deportivo Recoleta

El encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana está en su cuenta regresiva para Boca, ya que este martes se enfrentará por el duelo de ida ante Deportivo Recoleta, de Paraguay. Para ese choque se desarrollará en el estadio de Huracán, la idea del DT xeneize, Rodolfo Arruabarrena, sería repetir la formación que encadenó buenos desempeños en el Torneo Clausura. Si bien se esperaba que el entrenador ensaye variantes para armar un bloque ofensivo más agresivo, los últimos movimientos fueron despejando algunos interrogantes.

Si bien Boca está en medio de una seguidilla de partidos muy intensa, Arruabarrena suele utilizar la última práctica antes de cada partido para definir la formación titular, la actividad desgastante lo obligó a saltear el ensayo táctico y todo parece indicar que no realizaría variantes para el choque con el conjunto paraguayo.

Santiago Ascacibar estará desde el arranque para el duelo ante Deportivo Recoleta, de este martes por la Copa Sudamericana Gonzalo Colini - La Nación

El esquema de los último partidos, en especial en los duelos con Estudiantes y Vélez, le dio a Boca más equilibrio y elaboración, aunque todavía no pueda concretar todas las opciones que genera. Sin embargo, con el desembarco de Enner Valencia, que todavía no está disponible para jugar, el único delantero de área a disposición para el enfrentamiento con Deportivo Recoleta será Miguel Merentiel, ya que Milton Giménez se quedó afuera de la lista de concentrados por cuestiones tácticas.

La intención del entrenador era darle más peso ofensivo al equipo quitando un volante y darla la posibilidad de salir desde el arranque a Sebastián Villa, sin embargo, la falta de rendimiento del delantero colombiano lo empujan a Arruabarrena a elegir sostener el bloque medio, ya que Santiago Ascacíbar es hoy el goleador del equipo y Milton Delgado, la rueda de auxilio de Leandro Paredes.

Además, como el colombiano todavía no pudo desplegar su mejor versión y la irrupción de Leonel Flores lo expuso más todavía, el DT pretende seguir dándole minutos al juvenil para que gane confianza y así sumar una alternativa de peso en el ataque. Entonces, más allá de la inversión de casi 7,5 millones de dólares por él, Villa volvería a arrancar desde el banco de los suplentes, aunque nuevamente será el primer cambio desde el banco.

Ayrton Costa será uno de los referentes de la defensa de Boca en el choque con Recoleta MARCOS BRINDICCI - AFP

Además, el entrenador estuvo evaluando más alternativas para el choque de este martes, desde las 19, ante Deportivo Recoleta, ya que se mencionó como posibilidad en estos últimos días que en el puesto de segundo marcador central pueda realizar una modificación. Es que Ayrton Costa fue amonestado en el partido con Vélez y luego reemplazado en el entretiempo por Marco Pellegrino, que tuvo una destacada actuación.

Frente a este escenario, Arruabarrena determinaría formar con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.