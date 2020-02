Miguel Ángel Russo habló en la previa del partido contra Colón y no le escapa a la responsabilidad de hacerle frente a la doble competencia Crédito: @BocaJrsOficial

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo manifestó su deseo de sostener el juego que pretende para su equipo durante un partido entero y apuntó a la importancia que tendrá el encuentro de este viernes frente a Colón, que podría dejarlo sin oportunidad de pelearle el campeonato a River hasta el final. Además, descartó la chance de que el defensor Lisandro López pudiera regresar esta fecha.

" Ojalá todos los partidos tengamos 90 minutos del mismo juego y rendimiento pero sé que es muy complicado. Aunque uno busque la perfección, esto es fútbol, es un juego de error. Trataremos de tener la menor cantidad de errores propios. Es normal que en algún momento perdamos la línea", expresó Russo en alusión al buen triunfo del Xeneize el domingo ante Godoy Cruz en La Bombonera por 3-0. Aunque aclaró que "hubo cosas que no me gustaron" pero que las exigencias que conlleva estar en un club como Boca "no te da tiempo para el análisis".

Boca debuta el martes en la Copa Libertadores en Venezuela frente a Caracas Crédito: Mauro Alfieri

Por otra parte, el martes de la próxima semana Boca viaja a Venezuela para hacer su debut en la Libertadores frente a Caracas y aceptó al responsabilidad de afrontar la doble competencia y pelear hasta el final en ambas. El director técnico aseguró: "En está etapa no podemos priorizar, tenemos que pelear Copa y campeonato, no tenemos margen de error".

Si bien Russo reconoce la importancia del torneo continental para el club y los hinchas, priorizó el partido contra Colón por la cercanía a la fecha y dio detalles de los pasos a seguir tras el encuentro. "Lo más importante ahora es Colón, la noche después nos sentamos a definir, la noche del cuerpo técnico es larga. Estamos jugando la definición de un torneo donde no nos podemos equivocar. Y empezamos Copa Libertadores, con lo que significa para Boca y para nosotros", aclaró.

El entrenador contó que el plantel "está muy unido" y que el cuerpo técnico se esfuerza para contener a los que no les toca jugar muy seguido y aclaró las situaciones de dos jugadores: Agustín Almendra (posible venta a la MLS) y Nahuel Molina (no arregló contrato todavía): "La unión del plantel se fue afianzando y la potenciamos permanentemente. Estamos más encima del que no le toca jugar que de el que juega, esa es la forma de conducción que tengo. A Almendra lo tenemos en cuenta, en las próximas horas vamos a determinar si lo anotamos en la lista de la Libertadores o no. En cambio, lo de Molina depende de él, si arregla contrato se incorpora con nosotros".

Posible formación

Sobre la probable formación para este viernes, Russo no dio muchos indicios salvo la certeza de que López no estará, dado que no lo quieren arriesgar pese a que se recupera bien de su fractura de la falange proximal del cuarto dedo del pie izquierdo. Todo parece indicar que Junior Alonso seguiría conformando la dupla central con Carlos Izquierdoz y que no habrían cambios. Los 11 serían:

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Pol Fernández, Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.