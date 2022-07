Boca mira hacia adelante: Hugo Ibarra repetiría el equipo ante Talleres, mientras Martín Payero se pone a punto y Carlos Izquierdoz busca club

La convulsionada “semana” de 9 días que tuvo Boca desde que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Corinthians va llegando a su fin. El anteúltimo capítulo se dio anoche, cuando Darío Benedetto hizo declaraciones en donde dejó en evidencia que hubo un conflicto con el Consejo antes del cruce copero, y reconoció su malestar por la salida de Carlos Izquierdoz del equipo y el inminente regreso de Agustín Almendra al plantel profesional.

En medio de todo eso (el capítulo ¿final? será el sábado, cuando el público se exprese en la Bombonera), el técnico Hugo Ibarra planifica precisamente ese partido ante Talleres, previsto para las 20.30.

El dato saliente es que desde mañana, el nuevo entrenador brindará todos los viernes una conferencia de prensa en la cual, según dijeron y entre otros temas, anticipará el equipo del partido inmediatamente posterior.

De no mediar sorpresas, todo indica que ante el conjunto cordobés jugarán desde el inicio los mismos 11 que perdieron 2 a 1 con San Lorenzo, el sábado pasado en el Nuevo Gasómetro. La única duda pasa por el defensor central Carlos Zambrano, que sufre un dolor intenso en el pubis. Si el peruano no llega en condiciones, será reemplazado por Gabriel Aranda.

Martín Payero, nuevo refuerzo de Boca

Así las cosas, Boca formaría con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Zambrano o Aranda, Marcos Rojo y Frank Fabra; Alan Varela; Pol Fernández, Oscar Romero, Juan Ramírez; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

La novedad de la práctica fue la presencia de Martín Payero, flamante refuerzo del equipo, quien trabajó por primera vez con sus nuevos compañeros. Su debut no tiene fecha definida, debido a que tanto el futbolista como los entrenadores consideran adecuado que gane ritmo de competencia, luego de varias semanas sin jugar en Inglaterra.

En lo referido al trabajo en sí, lo que pudo observarse en la práctica, otra vez abierta a la prensa, fue que los futbolistas llevaron adelante trabajos con la pelota, continuaron con ejercicios de coordinación y velocidad, y concluyeron con centros al área.

No sorprendió la ausencia del, hasta ahora, capitán Izquierdoz, que está en conflicto con el Consejo de Fútbol, fue desplazado del primer equipo y ambas partes están buscando un club para sellar la desvinculación. De todas maneras, el hecho de que no se haya entrenado a la par de sus compañeros se debe a que presenta una molestia en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, zona en donde fue operado hace unos meses. Es por eso que realizó tareas en el gimnasio.

El sábado pasado, Rojo marcó un gol ante San Lorenzo y lo celebró abrazando a Izquierdoz, marginado del equipo

En relación a la entrevista que Darío Benedetto le dio anoche a ESPN, los puntos que más incomodaron al Consejo fueron los referidos a la situación de Izquierdoz y Agustín Almendra.

Sobre el capitán de Boca, el Pipa dijo: “La salida de Cali me duele más porque soy su amigo. Por los clubes que pasé tuve varios capitanes, y si tengo que elegir a uno, lo elijo siempre a él. Es profesional, es buena gente, trabaja, sabe defender a los compañeros, sabe pelear los premios, se cuida en las comidas, es un excelente profesional. Después, son decisiones de los entrenadores y no nos podemos meter. Yo creo que no fue una decisión futbolística. Creo que los 11 titulares que veníamos jugando demostramos que estábamos bien. Salimos campeones. Me duele mucho porque es una persona que quiero mucho. Pero son decisiones, y nosotros nos tenemos que romper el alma para seguir”

En tanto, acerca del inminente regreso de Almendra al plantel profesional opinó: ““Podemos o no estar de acuerdo con el grupo y con el Consejo. Pero Almendra es un patrimonio del club y si el Consejo dice que tiene que entrenar con nosotros, tendrá que entrenar con nosotros. En ese momento tal vez salí a decir cosas que quizás estuvieron de más y me hago cargo. Pero él también tiene que haber aprendido de cómo son las cosas. Hay que tener respeto, hay jugadores más grandes que merecen cierto respeto. Llegado ese caso, tendrá que adaptarse al grupo. No voy a entrar en detalle porque hablé en su momento y sigo pensando lo mismo. Lo que pasó en este caso no lo escuché nunca en toda mi carrera. Lo que se supo y lo que no se supo. Pero si el Consejo decide que se una al grupo, se sumará de la manera que el grupo quiere que se una. Lo veremos en su momento”.