“Hoy, River está más necesitado que Boca”: el fuerte debate en ESPN por el presente de los equipos más importantes del país

Los periodistas de F12 y F90 (ESPN) discutieron este miércoles en el pase de programas sobre el presente futbolístico de River Plate y Boca Juniors. En ese marco, el conductor Sebastián Vignolo sentenció que “hoy, River, está más necesitado que Boca”. Esta noche, el conjunto millonario juega frente a Barracas Central por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Luego, Vignolo amplió en la comparación y marcó una distinción fundamental entre ambos equipos: “Hoy, River tiene el zapato que le apretaba a Boca, con una diferencia: tiene a su entrenador, que es capaz de mejorarlo, cambiarlo, darle otra vez. (Marcelo) Gallardo sigue siendo confiable. Que el equipo no sea confiable, no quiera decir que Gallardo no sea confiable. Si hay alguien en quien confiar, es en Gallardo”.

En ese sentido, el exfutbolista Marcelo Espina opinó respecto de la trascendencia del encuentro que se disputa en esta jornada: “La gente lo tiene allá arriba a Gallardo, cree mucho en las respuestas que le puede dar el entrenador, pero después, entran a jugar otros. Por eso, yo creo que el partido es riesgoso”. En tanto, el exjugador Oscar Ruggeri lanzó: “Lo difícil que son estos partidos cuando venís de estos golpes, de jugar mal. Son tremendos. Te agarran los equipos mas o menos ordenaditos, es complicado”.

Por otra parte, Vignolo se refirió al próximo compromiso de Boca, a disputarse el sábado a la noche en La Bombonera frente a Talleres (C). “(Es) necesario para que vuelva a encontrar la senda. Uno habla como si el equipo hubiese sido un desastre, y la verdad, el único partido que jugó mal fue con San Lorenzo”. Allí, Chavo Fucks y Federico Bulos le recordaron al “Pollo” que Boca “quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final”.

Marcelo Gallardo está preocupado por el nivel de River JUAN MABROMATA - AFP

Después, el relator reparó en que Boca “no tiene grandes problemas futbolísticos”, y que el partido contra Corinthians, cuando quedó eliminado, “no fue malo” para el equipo azul y oro. En ese momento, Fucks volvió a intervenir para remarcar que “volaron el entrenador y el capitán” tras la derrota, y que Boca “tiene el vestuario estallado”, y “un técnico interino que casi es lo mismo que el Consejo”. “Las cosas no están bien”, remató el comentarista deportivo.

Hurgando entre los motivos de la crisis de Boca, Ruggeri se la adjudicó a la caída en la copa, y no así a los conflictos conocidos luego del partido, vinculados con un conflicto entre los referentes del plantel y el Consejo de Fútbol, y a los dichos de Sebastián Battaglia en la conferencia de prensa posterior al partido. Por otro lado, Espina estimó que “si Battaglia no declaraba, no pasaba nada”.

Carlos Izquierdoz fue relegado al banco de suplentes tras la salida de Battaglia; el motivo podría haber sido extra futbolístico Andre Penner - AP

En tanto, Vignolo resaltó que “Boca no tenía un problema de juego”, y que la derrota del último fin de semana contra San Lorenzo, fue consecuencia del mal estado de ánimo de los jugadores por la derrota en la Libertadores. “El problema de Boca para mí no es futbolístico. No lo vi mal contra Corinthians, ni siquiera. Fue contra San Lorenzo que fueron los resabios de la eliminación. Un equipo ido”. Y consideró que la marginación del equipo titular del capitán Carlos Izquierdoz afectó más que el resultado deportivo adverso.