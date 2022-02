Boca: otro Sebastián Battaglia, más firme y aplomado para declarar, que intenta demostrar otra presencia ante los medios

Boca está a un día de poner oficialmente en marcha un nuevo año de ilusiones fuertes. Sin una enorme cantidad de refuerzos, pero con la jerarquía esperada, Sebastián Battaglia afrontará su segundo semestre como entrenador del club. Acaso, es eso lo que eleva aún más la vara para evaluarlo. Incluso, la misma ascenderá más si se encuentra esa posibilidad de “traer algo más sobre el final del mercado”, tal como deseó en la conferencia de prensa de este viernes. En la misma comenzó a palpitar el debut frente a Colón de una manera particular: con soltura y firmeza para responder sin dudar, asumiendo la responsabilidad de un plantel rico en experiencia y juventud y haciéndose cargo de decisiones vinculadas a situaciones futuras.

Ayer, en el predio de Ezeiza, su postura dio a entender que la ratificación en el puesto (renovó por un año) le dio la seguridad, el empuje y la confianza suficiente para sentirse más fortalecido que nunca y ya no ser sólo un hombre ubicado en el cargo sin saber si se trata de un interinato o un verdadero proyecto del Consejo de Fútbol. El verano le dio buenas señales desde los resultados y algunos rendimientos, aunque sabe que el rendimiento del equipo debe mejorar todavía más.

Tanto que entre las frases más rimbombantes estuvo Cristian Pavón. El atacante finaliza su contrato el próximo 30 de junio y desde Brasil ya informaron que tiene un acuerdo con Atlético Mineiro para incorporarse una vez que quede en libertad de acciones, sin dejarle un centavo a las arcas Xeneizes.

Sebastián Battaglia destacó el trabajo de los juveniles, aunque ninguno de ellos arranque como titular en el campeonato 2022 Fotobaires

Hace no mucho, Guillermo “Pol” Fernández (hoy vestido de nuevo con azul y oro) debió entrenarse apartado por no aceptar renovar el préstamo que lo tuvo en Boca durante 2020, una decisión de Juan Román Riquelme y sus laderos: se puede palpar alguna maniobra para no quedar expuestos con el mismo “error”, pero que también incluya no tenerlo más en cuenta.

El triunfo ante Colo Colo

Se tratan de temas dirigenciales, pero Battaglia prefirió ponerse adelante de toda determinación. “Pavón es parte del plantel y la decisión de si está o no convocado la tomo yo. Ojalá renueve, aunque eso sí no me involucra”, comunicó ante una consulta que se preveía.

Lo mismo con la consideración de los chicos: el equipo que recibirá al Sabalero no tiene a ninguno de ellos. Ni siquiera a Luis Vázquez, por la llegada de Darío Benedetto; tampoco a Exequiel Zeballos, la gran promesa, porque mantendrá a Sebastián Villa (mientras no sea transferido).

Copa de la Liga Profesional. Arsenal de Sarandí vs Boca Juniors. Sebastián Battaglia Mauro Alfieri

“Tienen su lugar. Tuvieron muchos minutos conmigo, no hace falta que me digan cómo juegan porque los conozco a todos. Siguen mostrando cosas buenas, pero todos tienen su proceso”, explicó el ex volante central. Y hasta se animó a ponerse de ejemplo para explicar su pensamiento: “Salvo cracks como Carlitos (Tevez), se afianzan en diferentes momentos. Me ha pasado a mí: en el 2000 todavía no me había ganado la titularidad. Recién con 23, en el 2003, la tuve asegurada. Por eso estoy contento con sus crecimientos”.

De hecho, hasta puso en duda que la Copa Argentina de este año se juegue sólo con la utilización de ellos para que ganen roce en una competición de eliminación directa. Es cierto que no hubo una voz oficial, pero fuera de micrófonos desde el Consejo trasladaron la confirmación hace varios meses. “No hay una decisión tomada. Llegaron muchachos que hacen crecer al grupo. La competencia es muy buena”, deslizó, en cambio, el DT.

La victoria ante San Lorenzo

Claro que esa seguridad para declarar y poner sobre la mesa su experiencia en el fútbol no va inmediatamente de la mano con lo que muestre su equipo. Esa será otra historia que comenzará a contarse a partir del domingo y que, según los resultados, puede potenciar dicha firmeza o devolver inseguridades ante los micrófonos.