Boca: mientras espera por Darío Benedetto, estrena el 2022 contra Colo Colo, con un equipo súper ofensivo

Con la confirmación de Sebastián Battaglia como entrenador, Boca estrena el 2022 esta noche en el Torneo Internacional de Verano, ante Colo Colo, de Chile. El partido, correspondiente al Grupo A, se disputa desde las 21.15 en el estadio Uno, con el arbitraje de Darío Herrera.

📋 Esta es la formación para enfrentar a Colo Colo.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/htxIKWEHWo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 17, 2022

Luego de un cierre de 2021 victorioso por el título de la Copa Argentina, Boca arranca su nuevo camino con la obsesión de siempre: lograr la Copa Libertadores. Para ello, espera a Darío Benedetto, que llegará este jueves a nuestro país e inmediatamente se hará los estudios médicos. De deslucido paso por Marsella y Eleche, pero con un grato recuerdo xeneize. Y siguen las negociaciones por Pol Fernández (”lo de Pol es muy real; es del paladar de Boca”, aseguró Bermúdez), Nicolás Figal y Ángel Romero.

Una imagen de la pasión xeneize, también, en La Plata Mauro Alfieri

Colo Colo superó a la Universidad de Chile por 2-1 en la primera jornada del torneo amistoso internacional. El primer equipo en el año de Battaglia se presenta con un esquema 4-3-3, con la inclusión de Nicolás Orsini, que tuvo poco rodaje desde su llegada en junio pasado por una serie de lesiones y las buenas actuaciones del juvenil Luis Vázquez.

Sebastián Battaglia, siempre con serenidad, ahora con un poder mayor Mauro Alfieri

Sin el control limitado al ser interino, ahora Battaglia muestra todo su poder. Horas antes, dejó a un costado a Agustín Almendra, luego de una fuerte discusión. El consejo del fútbol se refirió al incidente. “Son cosas del fútbol, malos entendidos pero no pasan a mayores. Es un chico dócil, está muy bien”, comentó Raúl Cascini. “Agustín es joven y comete imprudencias, pero no son faltas de respeto y el DT goza de nuestro respaldo. No hay diferencias”, agregó el Patrón Bermúdez.

El 1 a 0 de Boca

Al ataque, Boca arrancó con todo. Un tiro libre de Villa casi viaja al ángulo: Brayan Cortés envió la pelota al córner. La intención del equipo xeneize fue clara: ambiciosa, de principio a fin. Bajo una persistente llovizna, Salvio atacó por el sector derecho, Villa arrancó por el otro andarivel y Orsini, en el medio, como faro goleador. Ramírez, unos metros más atrás, disfrazado de Cardona, una suerte de enganche, aunque con otro recorrido y dinámica.

Como siempre, Fabra se sintió más cómodo en el ataque que en la defensa (y en las alturas) Mauro Alfieri

Tanta insistencia, tuvo su premio demasiado temprano, a los 9. El Pulpo González sacó un remate bárbaro, desde lejos, cruzado, inatajable. Boca se puso 1 a 0 por su propuesta y, también, por su actitud. Colo Colo jugaba al trote, en otra dimensión.

A Orsini le costó, otra vez, ser el número 9 de Boca Mauro Alfieri

La osadía xeneize fue retrocediendo en la parte final del primer capítulo. Se perdió Villa, Orsini no pudo impactar una asistencia interesante de Salvio, Varela no era el eje en el círculo central. Boca dominaba el escenario, tenía la pelota, pero ya no tenía prepotencia. Errático, Colo Colo se excedió con la pierna fuerte y se llenó de tarjetas amarillas.