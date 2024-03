Sebastián Battaglia reveló la fuerte frase que le dijo Almendra y motivó su desafectación de Boca

Escuchar

La frase, fuertísima, se la dijo Agustín Almendra a Sebastián Battaglia en febrero de 2022, cuando el máximo ganador de la historia de Boca era el DT del equipo, y motivó la lógica desafectación del joven mediocampista, que no volvió a jugar en Boca y en la actualidad defiende la camiseta de Racing. Fue el propio entrenador quien lo contó en una extensa entrevista con el programa Líbero, de la que TyC hizo un anticipo con ese corte. “Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre. Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo”, resultó la frase detonante.

“Las reglas están para cumplirse. Si no, es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere. Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Hay una cabeza, un entrenador y una parte dirigencial”, comienza diciendo Battaglia antes de reconocer la primera frase, quien en su momento sí había trascendido, y contar por primera vez lo que siguió: “Me dijo esa parte y hay otra parte, donde me dice: ‘Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo’. Menos mal, que gané solamente cuatro, ja!”.

Finalmente, en ese breve adelanto, el León analiza a la distancia por qué pudo haber reaccionado así Almendra: “Quizás le comen la cabeza desde otro lugar y lo confunden. Y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizás el entrenador piensa otra. Si yo veo que no está haciendo las cosas bien tengo que elegir. Si no, ¿para qué estás ahí?”

Una reacción inesperada

Aquel 28 de febrero de 2022, un nuevo conflicto sacudió el clima interno de Boca. Inesperadamente, Agustín Almendra discutió con el técnico Sebastián Battaglia y se retiró de la práctica de fútbol que el equipo realizaba en el predio de Ezeiza.

“Si no te gusta, te vas”, le dijo el entrenador al volante. Fue después de varios malos modos exhibidos por el volante en el campo de juego, donde también cruzó palabras con compañeros de equipo. Las palabras de Almendra hacia Battaglia fueron durísimas: “A vos te arman el equipo”, le dijo, y agregó un insulto. Acto seguido, el jugador de 22 años se encaminó hacia el vestuario.

“Te fuiste a la mierda”, lo retó Darío Benedetto. “Bajá un cambio, Agustín”, alcanzó a decirle en la puerta Diego Pulpo González. “Callate la boca porque te boxeo a vos también”, le contestó el mediocampista. Minutos más tarde, Almendra se retiró del complejo a toda velocidad.

Tras la práctica hubo una lógica y extensa reunión en la que los integrantes del Consejo de Fútbol, al igual que todo el vestuario, le manifestaron a Battaglia su total apoyo a lo que decida. “Si el chico entra mañana al vestuario, yo renuncio”, dijo el DT. Nunca se lo había visto enojado al entrenador, confiaron entonces desde el Complejo de Ezeiza. “Nosotros te trajimos para que tomes decisiones”, le respondieron. Es por eso que el futbolista, a partir de día siguiente, dejó de entrenarse con el plantel profesional y el club buscó junto a su representante la mejor manera de cesar la relación contractual, hecho que terminó sucediendo cuando se incorporó a Racing, a mediados de 2023.

Almendra tenía todas las condiciones para brillar en Boca y saltar al fútbol europeo JUAN MABROMATA - AFP

No hubo un hecho puntual que hiciera que Almendra encarara la práctica de aquel día de mala manera. Lo cierto es que era una fija dentro del plantel que luego rumbo a Córdoba para enfrentar a Central Córdoba de Rosario, por los 32vos de final de la Copa Argentina. Como era de esperar, no subió a ese avión,

Al mismo tiempo, la tirantez con el DT venía sumando pequeños capítulos. No era la primera vez que Almendra discutía con Battaglia. Unas semanas atrás el jugador se negó a jugar por izquierda en un entrenamiento. Según le confiaron a este diario, el DT entonces frenó las acciones y le dijo, de buena manera y casi con tono paternal: “Para mí, vos sos un jugador de selección. Pero para eso tenés que entender que tenés que adaptarte a jugar en cualquier posición del mediocampo, sea por derecha, por izquierda o por el centro. Si no entendés eso, tal vez yo esté equivocado y no estés para la selección. Y tampoco para Boca”. Apenas unos minutos más tarde, en un clima muy diferente al ocurrido el día de la “falta de respeto irreversible”, Almendra se acercó a Battaglia y le pidió disculpas. “No pasa nada”, minimizó entonces el DT.

Al día siguiente, Darío Benedetto se asumió como referente principal de Boca y aseguró ante los medios que no había vuelta atrás con Agustín Almendra tras su acto de indisciplina con Battaglia.

“Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás”, apuntó el atacante en la llegada a la concentración donde ese 1º de marzo Boca enfrentó a Central Córdoba. Y agregó: “Estamos tranquilos. Son cosas que iban a pasar, no daba para más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. La decisión es la correcta. Tenemos un grupo humano muy lindo”.

Destino europeo trunco

Almendra había tenido un debut muy destacado en el equipo, al punto que en 2019, según el entonces presidente Daniel Angelici, llegó al club de la Ribera una oferta por él de parte del Napoli cercana a los US$ 29.000.000. Pero la institución rechazó esos números y apuntó a potenciarlo. Sin embargo, fue relegado por Gustavo Alfaro.

Agustín Almendra con la camiseta de Racing, su nuevo club; surgió de las inferiores de Boca y el club de la Ribera pensaba en disfrutarlo y venderlo en más de 20 millones de dólares, pero se fue libre, en conflicto con la dirigencia y los entrenadores Instagram

Al mismo tiempo, un problema familiar hizo que Almendra analizara seriamente dejar la práctica profesional de fútbol. Incluso, estuvo más de seis meses sin entrenarse durante el período fuerte de la pandemia de coronavirus, en 2020. Entre Riquelme y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol fueron acompañándolo en ese proceso, y lograron que el chico regresara a la acción. Incluso, le renovaron el contrato hasta finales de 2023. Ya en 2021, fue Marcos Rojo el que estuvo codo a codo, aconsejándolo y alentándolo.

La falta de respeto con el máximo ganador de la historia de Boca sentenció su situación en el club que lo vio nacer y lo contuvo todo lo que pudo, y en la actualidad intenta demostrar sus condiciones en Racing.

