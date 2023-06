Huracán explotó: Sebastián Battaglia renunció y Fernando Tobio soltó una bomba contra sus compañeros

escuchar

En el mundo del fútbol suelen cuidarse con celo las formas, se dice que todo se arregla “puertas para adentro”. Sin embargo, en Huracán explotó todo por el aire. Tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana, en Asunción, ante Guaraní, y el despido de Sebastián Battaglia de su cargo como entrenador, se acabaron los códigos futboleros. Fernando Tobio, el capitán y uno de los referentes del plantel, soltó duras frases contra algunos compañeros a quienes acusó de no “poner la cara”, en el marco de una crisis de la que no consigue salir el conjunto de Parque Patricios.

El malestar del defensor fue creciendo con el transcurso de los minutos. Cuando terminó el partido hizo declaraciones para la televisión, en las que expresó su fastidio por el momento que le toca vivir a Huracán: “Es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Tenemos muchos chicos que jugaron hoy y dieron la cara. La verdad que es muy complejo así. Lo que entiendo es que el que quiere estar lo tiene que demostrar y el que no, se tiene que ir ”.

"ES UNA SITUACIÓN DIFÍCIL, HAY QUE PONER LA CARA Y EL QUE QUIERE ESTAR TIENE QUE DEMOSTRARLO" Fernando Tobio y la eliminación del Globo en un duro presente del club.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/k42DxFRaAn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

Después, cuando llegó a vestuario y se enteró de que Battaglia había dirigido su último partido, tomó más temperatura el estado de ánimo del defensor. Entonces acompañó al ahora ex DT de Huracán a la conferencia de prensa. Tobio tomó la palabra y soltó frases todavía más fuertes y que desnudan que la crisis interna del conjunto de Parque Patricios es muy seria: “Nos golpea mucho venimos de un semestre duro, se había ido un entrenador (por Fernando Dabove), se hace muy difícil, vinimos a jugar una final con muchos chicos del club y así se hace todo muy difícil. No es casualidad que nos esté pasando esto ”.

Y continuó: “ Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara. Por un dolorcito, hay algunos compañeros que no están acá, que no dan la cara. Se hace difícil: se está yendo un DT y esto va a seguir pasando ”, dijo Tobio. Si bien no mencionó a ningún futbolista los que están cerca del día a día del equipo, aseguran que el fastidio es por las ausencias del lateral chileno Guillermo Soto (con una entorsis de tobillo) y del mediocampista Gabriel Gudiño (con un traumatismo en el empeine), según el sitio partidario Por siempre Globo.

No recuerdo en la historia reciente declaraciones de este tipo, vestuario totalmente roto



Hay que estar atento a estas cosas, como cuando nadie quería la cinta de capitán, las definiciones malas, las lesiones misteriosas, vesturio roto



REACCIONEN POR FAVOR !!!



Siempre #Huracán pic.twitter.com/jZ6RFvL70r — Alejandro Parachin (@ParachinAle) June 29, 2023

Tobio no dejó de marcar que el momento que vive Huracán es muy delicado y que la salida de Battaglia no es la solución, ya que los problemas son más profundos: “No somos conscientes de lo que estamos viviendo. Urgentemente tenemos que sentar cabeza, entender lo que nos jugamos y no mentirnos más, ni a nosotros ni a la gente. Hay que apretar los dientes de verdad y salir adelante”.

La realidad es que Sebastián Battaglia desde su llegada el 9 de mayo, no pudo cosechar triunfos: fueron cinco derrotas y cuatro empates, por eso el DT anunció públicamente su salida en la conferencia de prensa posterior a la derrota en Paraguay: “ Este es mi último partido al mando de Huracán. Hemos intentado hacer lo mejor para el equipo, para la institución. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Para mí este fue el último partido al frente. No pudimos revertir la situación en cuanto a lo deportivo. Me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo. Estoy convencido de que el cambio puede venir bien para sacar adelante todo lo que viene”.

Battaglia no estaba pasando un buen momento en Huracán, había tenido algunos entredichos con hinchas tras el gol del empate con Newell’s y en las últimas horas había sido criticado por haber ido a la despedida de Juan Román Riquelme. La situación era cada vez más compleja por eso también su decisión: “El fútbol tiene estas cosas de resultados. Los cambios vienen bien a veces. Esperemos que lo puedan sacar adelante. Les deseo lo mejor. Las decisiones que tomo, las tomo convencidos. El fútbol es resultado. No nos ha acompañado en este proceso. Me pone triste no haber colaborado en una recuperación en cuanto a la sumatoria de puntos ”.

"ESTE FUE MI ÚLTIMO PARTIDO AL MANDO DE HURACÁN"



✍️ Sebastián Battaglia pic.twitter.com/zRgsqcabka — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2023

LA NACION