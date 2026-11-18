Nadie se queda afuera. Boca emprendió viaje rumbo a Barranquilla con los 33 futbolistas de su plantel y la ilusión de ponerle fin a 18 años sin conquistas internacionales. A tres días de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena decidió que todos sus dirigidos fueran parte de la delegación que, encabezada por Juan Román Riquelme, partió desde las 14 de este miércoles en un vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y con un probable equipo para el sábado.

Antes de partir hacia Colombia, el conjunto xeneize completó su último entrenamiento en territorio argentino, con dos buenas noticias para el Vasco: Lautaro Blanco y Milton Delgado trabajaron a la par de sus compañeros. Ambos habían realizado tareas diferenciadas el martes y su evolución era una de las principales inquietudes del cuerpo técnico, sobre todo la del mediocampista, que sufrió un esguince de grado uno en la rodilla. Así, los dos titulares estarían disponibles ante el conjunto brasileño de Eduardo Domínguez.

La única incógnita pasa por quién acompañará a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque. Alan Velasco y Leonel Flores se disputan el puesto, aunque también surge la posible vuelta en la titularidad de Tomás Aranda. El juvenil volvió de su lesión en el peroné y sumó minutos en los dos últimos encuentros desde su regreso. Su falta de ritmo reduce las posibilidades de que esté desde el inicio, pero su inclusión podría ser la gran sorpresa del Vasco Arruabarrena.

De esta manera, el probable equipo de Boca para la final sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Miltón Delgado, Santiago Ascacibar; Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Alan Velasco o Leonel Flores.

La llegada a Barranquilla está prevista para después de las 19 (las 21 de la Argentina) y la delegación se hospedará en el Hotel Estelar Alto Prado. Allí comenzará la última etapa de la preparación, en la que el calor y la humedad de la ciudad colombiana serán dos factores que deberá tener en cuenta el cuerpo técnico: para el sábado se pronostica una máxima de 32 grados.

El Vasco Arruabarrena busca otro título desde su vuelta en Boca, en este caso para cortar una racha de 18 años sin trofeos internacionales Prensa Boca

Las prácticas del jueves y del viernes se desarrollarán en el estadio Romelio Martínez, cerca del horario de la final (prevista para las 19.30 de la Argentina), para favorecer la adaptación de los futbolistas a las condiciones climáticas. Se trata de un recinto municipal inaugurado en 1934 que Leandro Paredes ya conoce: allí se entrenó con el seleccionado argentino en 2024.

Tras la conquista de la Tabla Anual, Arruabarrena tiene por delante la posibilidad de devolver a Boca al plano internacional. La Sudamericana representa la oportunidad de saldar una deuda que se extiende desde 2008 y que adquiere una dimensión especial para un club que construyó buena parte de su prestigio fuera de las fronteras de la Argentina.