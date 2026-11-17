Argentina vs. Costa Rica, EN VIVO: el minuto a minuto del partido
En el Mario Alberto Kempes, el equipo de Lionel Scaloni cierra el año con un último amistoso
Comenzó el partido entre la Argentina y Costa Rica
Ya se juega en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el último amistoso del año para la selección argentina.
De Como a la selección: Perrone y Paz, juntos desde el arranque
Máximo Perrone y Nicolás Paz, compañeros en Como 1907, serán titulares en la selección argentina ante Costa Rica. Lionel Scaloni probará por primera vez desde el arranque con los dos argentinos que juegan en el mismo club de Italia.
La selección argentina salió a realizar la entrada en calor
Los futbolistas del equipo de Lionel Scaloni salieron al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes para realizar los movimientos previos al amistoso ante Costa Rica.
Dibu Martínez salió a realizar la entrada en calor
Emiliano Martínez salió al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes para realizar los ejercicios previos al amistoso ante Costa Rica, sin su máscara protectora que utilizó en los entrenamientos en la semana. El arquero volverá a ser titular en la selección argentina después de permanecer entre los suplentes frente a Uruguay, por precaución tras una fractura de mandíbula.
El último antecedente entre la Argentina y Costa Rica
Ambos seleccionados se enfrentaron por última vez el 26 de marzo de 2024, en un amistoso disputado en Los Ángeles. Aquella noche, el equipo de Lionel Scaloni ganó por 3 a 1, con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, después de comenzar en desventaja por un tanto de Manfred Ugalde. Costa Rica tenía entonces como entrenador a Gustavo Alfaro.
Scaloni pidió paciencia con los jóvenes: “Estamos en un momento que toca probar”
El entrenador ratificó su confianza en la renovación del plantel, pese a la derrota ante Uruguay. “Tenemos chicos que creemos que pueden quedarse por mucho tiempo y tenemos que ir probando. Estamos en un momento que toca probar”, explicó. En esta fecha FIFA no cuenta con Cristian Romero y Lautaro Martínez, lesionados, ni con Leandro Paredes y Nahuel Molina, suspendidos, por lo que el amistoso ante Costa Rica representa otra oportunidad para evaluar alternativas.
La AFA reparte entradas para Argentina-Costa Rica
A pocas horas del amistoso en Córdoba, algunas familias que estaban hace rato en las cercanías del hotel donde se concentra la selección argentina recibieron entradas para el partido ante Costa Rica, según la información difundida en la previa por A24. Hasta el lunes se habían vendido apenas 16.000 localidades para el encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes, que tiene capacidad para 57.000 espectadores.
😳🇦🇷 AFA tuvo que REGALAR ENTRADAS para el partido ante Costa Rica por la baja venta que hubo. pic.twitter.com/4nNsMAufPj— Siempre Selección 🌟 (@Siempreselecc) November 17, 2026
La Argentina tiene equipo confirmado
Lionel Scaloni definió la formación titular para el último amistoso del año, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con cinco cambios respecto del equipo que comenzó el partido ante Uruguay, vuelven varios titulares y la particularidad de los dos centrales zurdos titulares.
El 11 de la Argentina: Emiliano Martínez (capitán); Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni.
✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para afrontar el compromiso de esta noche en Córdoba— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 17, 2026
⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Costa Rica 🇨🇷
Una vez más, ¡todos juntos! 😍 pic.twitter.com/8WrDzYutj3
Costa Rica confirmó su formación para enfrentar a la Argentina
El entrenador Bryan Ruiz definió el equipo titular para el amistoso de este martes en Córdoba.
El 11 de Costa Rica: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo (capitán), Aarón Salazar; Celso Borges, Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Méndez; Manfred Ugalde.
📋 Este es el Once Inicial del Profe Bryan Ruiz para enfrentar a La Selección de Argentina en Córdoba🇨🇷— La Sele (@laselecrc_) November 17, 2026
🆚 Argentina 🇦🇷
🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes
¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷#LaSele #FCRF pic.twitter.com/667ugnCw4v
Scaloni: “Cuando las papas quemen, la gente va a estar”
Después de la escasa concurrencia al amistoso ante Uruguay, Lionel Scaloni volvió a referirse al respaldo del público. “La gente siempre es incondicional a la selección, sin dudas. Sea en el proceso y el momento que sea, va a seguir estando”, afirmó. El entrenador también reconoció que el costo de las entradas puede influir en la decisión de asistir y aseguró: “Nosotros sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar”.
La Argentina juega con su camiseta titular ante Costa Rica
El seleccionado de Lionel Scaloni viste la tradicional camiseta celeste y blanca para enfrentar a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, en su último compromiso de 2026.
#SelecciónMayor Camisetas listas para otra presentación de la Scaloneta 🙌— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 17, 2026
🕰 Desde las 20, #Argentina 🇦🇷 🆚 Costa Rica 🇨🇷
📍 Estadio Mario A. Kempes
¡Todos juntos! pic.twitter.com/2Z6hmSk5Dr
Lo seguro: Dibu Martínez vuelve al arco
Lionel Scaloni confirmó que Emiliano Martínez será titular ante Costa Rica, después de haber permanecido entre los suplentes frente a Uruguay por precaución. El arquero se recuperó de una fractura de mandíbula y reemplazará a Gerónimo Rulli, que fue capitán en la Bombonera. “Dibu va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones para el otro partido, pero era un riesgo. Confiamos en Gero (Rulli) y optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente, así que va a jugar”, explicó el entrenador.
La posible formación de la Argentina
A la espera de la confirmación oficial, Lionel Scaloni podría disponer a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni. El entrenador buscará combinar a los futbolistas de mayor experiencia con los jóvenes que intentan consolidarse en la selección.
La Argentina busca recuperarse después del golpe ante Uruguay
El equipo de Lionel Scaloni buscará recuperarse de la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en una Bombonera semivacía y cerrar el año con una victoria, en plena renovación del plantel tras el retiro de Lionel Messi. Fue la primera derrota argentina en un amistoso desde marzo de 2019.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Argentina-Costa Rica
La selección argentina enfrenta este martes a Costa Rica desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso de 2026. Dirige el brasileño Bruno Arleu de Araújo y su compatriota Rodrigo Guarizo lo acompañará en el VAR. Transmiten TyC Sports y Telefe, y también podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.
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