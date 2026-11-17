Lionel Scaloni definió la formación titular para el último amistoso del año, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con cinco cambios respecto del equipo que comenzó el partido ante Uruguay, vuelven varios titulares y la particularidad de los dos centrales zurdos titulares.

El 11 de la Argentina: Emiliano Martínez (capitán); Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni.