Boca - Patronato: el minuto a minuto de la previa del partido de la Copa Argentina

19.40. “Hoy no duermo, abracé a D10S”

Juan Román Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol, se acercó a los hinchas de Boca santiagueños que lo ovacionaron. Firmó camisetas, abrazó a un chico con una discapacidad motriz y hasta levantó a upa a una señora que era apretada contra una valla de contención.

“Le mostré mis uñas y me llenó de besos. Hoy no duermo, abracé a D10S”, dijo Sara Chazarreta, de 82 años. Hincha de Boca desde los 7 años. “Se me cuida eh. ¿Si? Se me cuida”, le dijo Román al oído.

19.25. Al ritmo del bandoneón

Un chico santiagueño le aportó música a la previa del partido entre Boca y Patronato, al ritmo de su bandoneón.

el mejor club del mundo pic.twitter.com/Ojarbw3QRX — bokita edits ⚓ (@cabjedits) September 22, 2021

19.10. Lágrimas por una camiseta de Boca

Una señora le rogó a los jugadores de Boca que le regalen una camiseta y tuvo premio. Entre lágrimas, dijo que le agradecerá al club de sus amores hasta el último día de su vida.

19.01. Boca revoluciona Santiago del Estero

Como cada vez que pisa el interior de nuestro país, el plantel azul y oro revolucionó las calles de Santiago. Los fanáticos se acercaron al hotel donde se aloja el equipo a manifestarle su cariño.

🎥 Buenos Aires ✈️ Rio Hondo



La intimidad del viaje del plantel y la recepción de los hinchas santiagueños, como solo la cámara exclusiva te lo puede mostrar.



🔜 #CopaArgentina#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/7NIdoP0hb3 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 22, 2021

18.45. Cómo ver online el partido

El encuentro será televisado por TyC Sports, disponible para todos aquellos que cuenten con un servicio básico de cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).

18.30. La probable formación de Boca

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Diego González o Cristian Medina o Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Aaron Molinas o Edwin Cardona; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

🔜 ¡Próximo partido!



👉 Copa Argentina

⚽ Patronato

🗓️ Miércoles 22/09

🕘 21:30

🏟 Estadio Único Madre de Ciudades

👤 Pablo Echavarría#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/9f86wRRBEN — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 21, 2021

18.15. La probable formación de Patronato

Matías Ibáñez; Leandro Marín, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez, Lucas Krupsky; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Franco Leys, Nicolás Delgadillo; Sebastián Sosa Sánchez y Junior Arias. DT: Iván Delfino.

18.01. La semifinal será contra...

Quien gane en Santiago del Estero se enfrentará en semifinales con el vencedor de Argentinos Juniors y San Telmo.

17.45. Cómo llegaron

El conjunto que dirige Sebastián Battaglia eliminó en la actual edición de la Copa Argentina a Claypole, Defensores de Belgrano y River. Patronato, en cambio, superó en las diferentes fases del certamen a Instituto de Córdoba, Lanús y Villa San Carlos.

17.30. La previa

Boca y Patronato se miden este miércoles por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Ester. El partido está programado para las 21.30, con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de TyC Sports.Invicto desde su asunción como DT del equipo azul y oro (cuatro victorias y dos empates), el exmediocampista decidió preservar a varios titulares ante Atlético, en Tucumán. En ese sentido, es un hecho que Marcos Rojo y Agustín Sández reaparecerán en la última línea contra el Patrón.