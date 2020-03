Edinson Cavani seducido por la idea de jugar en Boca Fuente: AFP

31 de marzo de 2020 • 09:05

Sobrevuela el nombre desde hace un tiempo. Alguna declaración suya, más la insistencia de algún compañero de equipo, potencian la idea su desembarco en la Argentina. Pero claro, su condición de delantero de elite mundial lo ubican en un plano lejano del fútbol de estas tierras. Sin embargo, en los últimos días aparece Edinson Cavani como un refuerzo para Boca que va más allá de un deseo. Al menos así lo explicó Jorge Bermúdez , uno de los integrantes del Consejo de Fútbol xeneize, y hasta se animó a decir que "es una posibilidad concreta".

Cada detalle colabora en esta historia. El final del contrato de Cavani con PSG, en junio próximo, y la cercanía que tiene con Juan Román Riquelme , uno de los vicepresidentes de Boca, empujan a creer que no es tan descabellado imaginar al delantero uruguayo compartiendo ataque con Carlos Tevez. "Conociendo a Riquelme y a la distancia a Forlán, y sabiendo la categoría de Cavani, ojalá sea muy pronto. Nos daría una gran mano y sería de gran apoyo. Me parece que las señales están claras", dijo Bermudez en Radio Cooperativa.

El patrón Bermúdez sueña con traer a Cavani a Boca Fuente: AP

Lentamente trabajan para tratar de convencer al delantero charrúa vestir la camiseta de Boca. Algunos aseguran que hasta Leandro Paredes , su compañeros en PSG, le habla permanentemente de que tiene que jugar en la Bombonera. Desde el entorno de Cavani hacen saber que uno de los deseos más importantes para el futbolistas es poder ganar la Copa Libertadores y que siempre habla que quiere vivir lo mismo Manteca Martínez, el delantero uruguayo que él admiraba cuando era chico.

Mientras tanto, Cavani en su cuenta de Instagram demostró que se mantiene activo en este tiempo de cuarentena obligatoria y que lo hace bien cerca de la Argentina, ya que se encuentra en su campo El Paraíso, a un puñado de kilómetros de Salto, la cuna del atacante. Si bien se sabe que debe regresar a Francia cuando termine la cuarentena obligatoria, no se descarta que él pongo como prioridad estar con su familia nuevamente en Uruguay. Incluso, varios amigos ya le hicieron saber lo que dijo Bermúdez y algunos aseguran que ya tuvo algún llamado de Riquelme.

Hay elementos que alimentan la ilusión del hincha de Boca por ver al artillero charrúa en la Bombonera. En principio, el propio Cavani fue el que habló de su deseo de jugar en el fútbol argentino: "Boca es un equipo que me tira, que me gusta. Ir y colgarme del alambrado de la Bombonera como hizo el Manteca Martínez", dijo Cavani en una entrevista en ESPN. Mientras que en un diálogo con el programa "Cómo te Va", en AM 1030, uno de sus ex compañeros, Diego Forlán soltó una frase que multiplica la fantasía: "Me lo imagino a Edinson con la camiseta de Boca".