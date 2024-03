Boca - San Lorenzo: los goles del clásico y la lesión de Blondel

Escuchar

Boca y San Lorenzo juegan un duelo clave en la Bombonera, por la jornada N°12 de la Copa de la Liga, en el que necesitan el triunfo para aspirar a la clasificación a los cuartos de final del torneo. Si acostumbra a ser un compromiso caliente, los condimentos aumentaban en la calurosa tarde en la que desde el primer minuto el desenlace se presentó atrapante.

Cristian Lema, dormido de arranque

Cinco minutos apenas iban cuando el zaguero se complicó en una de las primeras salidas que tenía Boca, dejó demasiado mal parado a su equipo y, en el retroceso, debió manotear el ingreso de Adam Bareiro al área: Nazareno Arasa no dudó, sancionó el penal y lo amonestó.

#CopadelaLiga ¡PENAL PARA EL CICLÓN! Lema lo agarró a Bareiro y Arasa no dudó para cobrarlo en La Bombonera.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 30, 2024

Adam Bareiro y su calidad

El paraguayo, al que tanto le entusiasmaba su primera actuación en la Bombonera, respiró profundo antes de ejecutar la pena máxima. Definió desde los doce pasos con un toque exquisito, a los 8 minutos del encuentro.

#CopadelaLiga ¡NERVIOS DE ACERO DE ADAM! Bareiro LA PICÓ en el penal y le dio el primero a San Lorenzo ante Boca. 😱🔥



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 30, 2024

El penal sobre Lema que el VAR omitió

A los 15 minutos, todo Boca reclamó un penal que no admite discusión. El córner realizado por Kevin Zenón iba en dirección a la posición del N°2 del elenco xeneize, pero Gastón Campi no se preocupó en disimular, le tironeó la camiseta desde atrás y hasta lo giró para frenarlo. El VAR, a cargo esta tarde por Mauro Vigliano, no pausó la reanudación del juego una vez que salió la pelota.

🤔 ¿Había penal para Boca ante San Lorenzo?



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 30, 2024

Malas noticias para Lucas Blondel y Boca

Ritmo frenético en el clásico, que entre tanta vorágine se tomó un minuto después con un freno lleno de dolor de cabeza para Diego Martínez: el pie derecho de Lucas Blondel quedó clavado en el césped, su maniobra desesperada por tumbarse y su mano colocada sobre su rodilla derecha dan indicios muy negativos sobre su posible lesión, que deberá ser confirmada. Cambio inmediato e ingreso de Jabes Saralegui. Iban 17 minutos del primer tiempo cuando el técnico debió modificar lo planeado rápido. Las primeras noticias no son buenas: una vez llegado el entretiempo, en el que fue consolado hasta por futbolistas del “Ciclón”, lo ayudaron a llegar al vestuario, lugar en el que comenzaron las inspecciones y las pruebas de los médicos. Allí empezaron a palpar que el foco de los estudios estará en los ligamentos de esa rodilla. Sin los informes y las imágenes en la mano, ya en Boca se agarran la cabeza.

#CopadelaLiga ¡DURÍSIMA LESIÓN DE BLONDEL! El lateral de Boca y la alarma encendida en La Bombonera.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 30, 2024

Apareció Cavani tras una hermosa jugada

Se cerraba el primer tiempo, pero el conjunto local ya insinuaba que se había repuesto del gol tempranero de San Lorenzo. Hasta que encontró espacios y la posibilidad de triangular de gran manera entre tres de los cuatro volantes: Ezequiel Fernández filtró para Zenón, éste le tiró un caño a Jhohan Romaña para que la pelota le llegara al pivoteo de Cristian Medina y el joven mediocampista cacheteó suavemente el balón para asistir a Edinson Cavani. El uruguayo se metió cómodo en el área y cruzó su remate: séptimo gol en sus últimos cinco encuentros.

#CopadelaLiga ¡LO EMPATÓ EDI! Medina y un pase quirúrgico para el 1-1 de Cavani en el clásico ante San Lorenzo.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 30, 2024

