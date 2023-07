Boca: Sergio Chiquito Romero habló sobre la inminente llegada de Edinson Cavani

escuchar

La inminente llegada de Edinson Cavani a Boca ya genera repercusiones en el mundo xeneize. Sergio Romero, dijo este jueves que el arribo del delantero uruguayo sería “impresionante”, en la previa al partido del sábado contra Independiente, por la 27° fecha de la Liga Profesional. ”La llegada de Cavani sería impresionante, es un futbolista que se prepara día a día como el mejor. Sería importante para los jóvenes. Ojalá se dé por un deseo personal suyo, que sé que quería venir alguna vez a Boca. Es muy profesional y trabaja muy bien. Me lo dijo cuando fuimos compañeros de Manchester United”, apuntó el exseleccionado nacional en la conferencia de la Liga Profesional de Fútbol. Y agregó: “Obviamente no depende de nosotros, pero si fuera por mí me gustaría que se sume a Boca”, sostuvo.

Cavani está en la etapa decisiva de las negociaciones para desvincularse del club español. Este viernes a la mañana se podría resolver todo en España. El 9 está en tratativas con Valencia de España para rescindir su contrato e incorporarse en condición de futbolista libre. El delantero llegó a un acuerdo verbal para rescindir su vínculo, pero lo sellarían en las próximas horas. Y ayer, con la salida de Oscar Romero, (ver aparte) se liberó el cupo de extranjeros que Boca necesitaba para poder incorporar a Cavani.

Cavani, de 36 años, firmará un contrato de 18 meses y será el sueldo más alto del plantel de Boca, que no pierde la ilusión de inscribirlo para los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que debería resolver en breve. El equipo de Jorge Almirón jugará 72 horas después del cierre de inscripción ante Nacional en Montevideo, para cerrar la llave el 9 de agosto en la Bombonera. La Conmebol le permite a los clubes que pueden inscribir a los jugadores hasta el próximo lunes a las 19 hs, dos días antes del primer duelo con Nacional.

Chiquito Romero sabe mucho sobre lo que @ECavaniOfficial 🇺🇾 siempre expresó acerca de sus ganas de jugar en la #LPF. pic.twitter.com/dUCZ38qOSp — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 27, 2023

”Queremos terminar sumando lo máximo posible como grupo. En lo personal estoy agradecido a Boca por la oportunidad y conforme de poder completar toda esta temporada después de varias lesiones”, adelantó. Y agregó: ”Nuestra cabeza está puesta en el partido con Independiente y luego pensaremos en el choque con Nacional de Uruguay”, reconoció con referencia al encuentro de ida por los octavos de final por la Copa Libertadores en Montevideo, dispuesto para el Miércoles 2 de agosto a las 21 horas..

Además, Romero sostuvo que con el tiempo consiguieron asumir la idea de Jorge Almirón: ”Sabíamos que íbamos a tener que salir jugando desde atrás y en la actualidad, después de siete partidos sin perder, tenemos otra tranquilidad y las cosas comienzan a salir. Por suerte terminamos el semestre mejor de lo que estábamos. Teníamos que sumar y conseguimos hacerlo. Ojalá el sábado se repita”.

Óscar Romero firmó la rescisión de su contrato de común acuerdo con Boca Juniors y dejará de ser jugador del Club luego de conseguir 3 títulos con la institución.



¡Gracias por tu profesionalismo, entrega y compromiso con Boca, Óscar! 💙💛💙 pic.twitter.com/qmJPN3EDn1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 27, 2023

Se fue Oscar Romero

“Óscar Romero firmó la rescisión de su contrato de común acuerdo con Boca Juniors y dejará de ser jugador del Club luego de conseguir tres títulos con la institución”, dijo Boca a través de su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

El internacional paraguayo llegó al conjunto argentino a comienzos de 2022 procedente de San Lorenzo, luego de iniciar su carrera en Cerro Porteño de su país y pasar por Racing Club, Deportivo Alavés y Shanghái Shenhua. En Boca jugó 65 partidos y anotó cuatro goles, aunque en los últimos meses quedó relegado desde el arribo del entrenador Jorge Almirón. ”¡Gracias por tu profesionalismo, entrega y compromiso con Boca, Óscar!”, añadió el club en sus redes sociales.

San Lorenzo, por pedido del entrenador Rubén Insua, está interesado en los servicios del enganche zurdo: “Me comuniqué con él y le dije que me gustaría tenerlo en San Lorenzo. Fue cuando supe que podría irse de Boca. El dejó un gran recuerdo con la gente de San Lorenzo, y ojalá pueda venir”, se entusiasmó el DT que pretende dar pelea con el Ciclón en la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

LA NACION