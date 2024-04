Boca sonríe: Sergio Romero y Edinson Cavani están recuperados y podrían jugar frente a Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana

Escuchar

Con la reincorporación de Sergio Romero y el regreso de Edinson Cavani a la lista de convocados, Boca ultima detalles para recibir este martes a Sportivo Trinidense, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Sudamericana.

Decir que es imperioso que el xeneize gane podría sonar como exagerado. Sin embargo, el hecho de Fortaleza debutó con un triunfo de visitante (precisamente contra este equipo paraguayo que pisará la Bombonera) lo obliga al equipo azul y oro a sumar todo de local para terminar primero de su zona y lograr la única clasificación directa a los octavos de final de la competencia y no depender del cruce con los que queden terceros de grupo en la Libertadores.

Durante el entrenamiento vespertino de este lunes, el técnico Diego Martínez terminará de definir cuál será su alineación titular en la que precisamente los posibles retornos de Romero y Cavani al primer equipo son las grandes incógnitas a resolver.

Romero está recuperado de la inflamación en su tendón de Aquiles izquierdo Manuel Cortina

Superada una inflamación en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo, Chiquito se prepara para volver a defender la valla xeneize, cuidada durante su ausencia de poco más de un mes primero por Javier García (que por una molestia muscular también fue baja) y más tarde por Leandro Brey, quien en su primera gran oportunidad de mostrarse exhibió todas las condiciones que ya venía proyectando. De hecho, gracias a las grandes actuaciones del exLos Andes en Bolivia, ante Nacional Potosí (0-0), y en Rosario frente a Newell’s (3-1) permiten suponer que seguirá como titular en este cruce copero.

En tanto, el delantero uruguayo se reincorporó al grupo este domingo luego de dejar atrás una contractura que lo obligó a salir en el entretiempo del clásico con San Lorenzo (donde minutos antes había marcado un golazo para el triunfo de Boca por 2-1) y perderse el cruce con Newell’s, en Rosario. De todas maneras, en su caso es aún una incógnita saber si jugará desde el inicio ante Trinidense o será preservado y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Cavani vuelve tras su contractura ante San Lorenzo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca atraviesa un momento que lo entusiasma, con cuatro triunfos en los últimos cinco partidos (Racing, Central Norte de Salta –Copa Argentina-, el Ciclón y la Lepra), pero sobre todo porque alcanzó un nivel de juego muy bueno, con momentos de alto vuelo y con la sensación de que aún está en la curva ascendente. “Este equipo no tiene techo”, elogió Marcos Rojo luego de la victoria en Rosario.

De los otros “tocados” del encuentro contra Newell’s, ninguno reviste gravedad, aunque Cristian Medina, que salió con un dolor, no se concentrará para evitar que se complique su cuadro, mientras que Lautaro Blanco, que se retiró en el carrito, solo sufrió un golpe. Por otro lado, Marcos Rojo y Luca Langoni, quienes también fueron reemplazados, no debieron realizarse estudios e hicieron este domingo trabajos regenerativos, aunque el delantero, que está recuperando su nivel luego de cinco desgarros seguidos, no se concentrará por precaución.

Así las cosas, la probable formación de Boca para recibir a Sportivo Trinidense en la Bombonera es la siguiente: Leandro Brey; Nicolás Figal, Cristian Lema, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón y Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

Su rival pisará la Bombonera con la intención de hacer el mejor papel posible, pero consciente de su inferioridad de jerarquía. Trinidense está anteúltimo en la tabla de posiciones del Apertura de Paraguay, con apenas 7 puntos sobre 36 posibles.

El fixture de Boca

Sanción y espacios vacíos

Seguramente será una noche diferente en la Bombonera. Sucede que en noviembre pasado Boca recibió una fuerte sanción de parte de la Conmebol por actos racistas, con multa de US$ 100.000 incluida, por la que se le impuso la clausura parcial de la tribuna Sur del estadio. Es por eso que por “infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario” en el encuentro de ida de la semifinal ante Palmeiras, por la Copa Libertadores 2023, habrá un sector del estadio donde no podrá ingresar público.

Comunicado de Prensa respecto de las sanciones impuestas por #CONMEBOL. pic.twitter.com/wJJAz4rIMB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2024

En este escenario, la institución xeneize publicó un texto en el que se les pide a sus socios y socias a que acompañen con un “comportamiento a la altura” y se advirtió que pondrá a disposición todos los medios para identificar y sancionar a las personas involucradas en acciones racistas. “A quienes le podrán recaer las sanciones más duras que prevé el reglamento, incluyendo la expulsión”, dice el comunicado del club.

Y se agrega: “En el marco de un nuevo partido internacional en la Bombonera, convocamos a la reflexión a los hinchas para vivir el partido con la pasión que nos caracteriza pero lejos de todo tipo de manifestación racista y actos xenófobos. Y ratificamos nuestro compromiso con un fútbol libre de cualquier clase de discriminación”.

Las restricciones y el plan de ingreso

A partir de la reducción de su capacidad a 2.900 espectadores, Boca detalló cómo será el ingreso a la tribuna Sur: la única puerta habilitada para el ingreso a ese sector será la puerta N°4 (sobre calle Brandsen), además, la tribuna estará dividida físicamente a la mitad con una separación textil, y estará dispuesto personal de seguridad que marcarán los límites. Entre las medidas que se adoptarán también se dispondrá de un sector que estará cerrar al público en general y deberá exhibirse con la leyenda “BASTA DE RACISMO”.

Boca deberá exhibir un cartel contra el Racismo durante el partido contra Sportivo Trinidense

Además, se informó que una vez colmada la capacidad habilitada en socios sur se derivarán a los espectadores al sector P (es decir la tercera bandeja Sur, puerta N°5 bis sobre Del Valle Iberlucea). Incluso, se cambiaron las puertas habilitadas para una eventual evacuación y a partir de esta sanción ahora estarán dispuestos los ingresos 4 y 8.

