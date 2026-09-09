Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Central Córdoba se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos ganaron apenas uno de sus últimos cinco compromisos en el certamen local, por lo que buscan la victoria. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos, producto de apenas dos victorias, cinco empates y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza como visitante y recientemente venció a San Pablo por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Ferroviario, por su parte, viene de perder por la mínima diferencia con Independiente en Santiago del Estero y está en el penúltimo puesto del Grupo A con siete unidades al igual que Estudiantes de La Plata, que lo supera por diferencia de gol (-1 contra -4).

Central Córdoba no pudo con Independiente en la fecha pasada y necesita volver a sumar puntos Independiente

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 2 de mayo de este año, por la novena fecha del Apertura. Entonces, Boca se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Alan Velasco y Milton Giménez (Michael Santos descontó para Central Córdoba). El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 21 de septiembre de 2025, cuando empataron 2 a 2 en el Clausura por los tantos de Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia para el equipo de la Ribera, y de Iván Gómez y José Florentín para el conjunto santiagueño.

Boca vs. Central Córdoba: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 11 de septiembre.

: Viernes 11 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Boca vs. Central Córdoba: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 8.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.41.