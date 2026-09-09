Saltar al contenido principal
LA NACION

Así está el cuadro de semifinales del US Open 2026

Frances Tiafoe y Ben Shelton se impusieron en el arranque de los cuartos de final, que seguirán el miércoles con los últimos dos partidos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Frances Tiafoe está en semifinales del Grand Slam que se juega en su país
Frances Tiafoe está en semifinales del Grand Slam que se juega en su paísYuki Iwamura - AP

Comenzaron este martes los cuartos de final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron los dos primeros semifinalistas que siguen en carrera por el título: los norteamericanos Frances Tiafoe (11°) y Ben Shelton (8°).

En un duelo entre tenistas estadounidenses, Tiafoe prevaleció sobre Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6) y su siguiente escollo será su otro compatriota, que dio el gran golpe de la jornada y eliminó a Carlos Alcaraz (2°), el campeón defensor del título, por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en una batalla que se extendió casi cinco horas.

Los cuartos de final continúan este miércoles con los dos duelos la parte alta del cuadro: el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el ruso Karen Khachanov vs. el belga Alexander Blockx (28°), verdugo del argentino Francisco Cerúndolo (24°) en octavos.

Cronograma y resultados de cuartos de final del US Open

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp - Miércoles 9 de septiembre desde no antes de las 20.30.
  • Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°) - Miércoles 9 de septiembre desde no antes de las 15.
  • Frances Tiafoe (11°) a Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6).
  • Ben Shelton (8°) a Carlos Alcaraz (2°) por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7).

Semifinales del US Open masculino

  • Alexander Zverev (1°) o Botic Van de Zandschulp vs. Karen Khachanov o Alexander Blockx (28°).
  • Frances Tiafoe (11°) vs. Ben Shelton (8°).
El cuadro del torneo masculino del US Open, con dos semifinalistas
El cuadro del torneo masculino del US Open, con dos semifinalistas

Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del US Open

  • Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
  • Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
  • Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. ¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?
    1

    ¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

  2. En qué canal pasan Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana 2026 hoy
    2

    En qué canal pasan Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana 2026 hoy

  3. Por dónde pasan Boca vs. San Pablo y qué canal lo transmite en vivo
    3

    Por dónde pasan Boca vs. San Pablo y qué canal lo transmite en vivo

  4. Boca encontró con Merentiel las respuestas para quebrar a San Pablo y se impuso por 1-0
    4

    Boca encontró en Merentiel las respuestas para quebrar a San Pablo en el primer duelo de los cuartos de la Copa Sudamericana