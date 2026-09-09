Así está el cuadro de semifinales del US Open 2026

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Frances Tiafoe y Ben Shelton se impusieron en el arranque de los cuartos de final, que seguirán el miércoles con los últimos dos partidos
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Comenzaron este martes los cuartos de final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron los dos primeros semifinalistas que siguen en carrera por el título: los norteamericanos Frances Tiafoe (11°) y Ben Shelton (8°).
En un duelo entre tenistas estadounidenses, Tiafoe prevaleció sobre Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6) y su siguiente escollo será su otro compatriota, que dio el gran golpe de la jornada y eliminó a Carlos Alcaraz (2°), el campeón defensor del título, por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en una batalla que se extendió casi cinco horas.
Los cuartos de final continúan este miércoles con los dos duelos la parte alta del cuadro: el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el ruso Karen Khachanov vs. el belga Alexander Blockx (28°), verdugo del argentino Francisco Cerúndolo (24°) en octavos.
Cronograma y resultados de cuartos de final del US Open
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp - Miércoles 9 de septiembre desde no antes de las 20.30.
- Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°) - Miércoles 9 de septiembre desde no antes de las 15.
- Frances Tiafoe (11°) a Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6).
- Ben Shelton (8°) a Carlos Alcaraz (2°) por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7).
Semifinales del US Open masculino
- Alexander Zverev (1°) o Botic Van de Zandschulp vs. Karen Khachanov o Alexander Blockx (28°).
- Frances Tiafoe (11°) vs. Ben Shelton (8°).
Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
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