Así está el cuadro de semifinales del US Open 2026

Comenzaron este martes los cuartos de final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron los dos primeros semifinalistas que siguen en carrera por el título: los norteamericanos Frances Tiafoe (11°) y Ben Shelton (8°).

En un duelo entre tenistas estadounidenses, Tiafoe prevaleció sobre Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6) y su siguiente escollo será su otro compatriota, que dio el gran golpe de la jornada y eliminó a Carlos Alcaraz (2°), el campeón defensor del título, por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en una batalla que se extendió casi cinco horas.

Los cuartos de final continúan este miércoles con los dos duelos la parte alta del cuadro: el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el ruso Karen Khachanov vs. el belga Alexander Blockx (28°), verdugo del argentino Francisco Cerúndolo (24°) en octavos.

Cronograma y resultados de cuartos de final del US Open

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp - Miércoles 9 de septiembre desde no antes de las 20.30.

Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°) - Miércoles 9 de septiembre desde no antes de las 15.

Frances Tiafoe (11°) a Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6).

a Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6). Ben Shelton (8°) a Carlos Alcaraz (2°) por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7).

Semifinales del US Open masculino

Alexander Zverev (1°) o Botic Van de Zandschulp vs. Karen Khachanov o Alexander Blockx (28°).

Frances Tiafoe (11°) vs. Ben Shelton (8°).

El cuadro del torneo masculino del US Open, con dos semifinalistas

Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del US Open