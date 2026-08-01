Boca vs. Newell’s, por el Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el partido de la fecha 3

Boca necesita empezar a levantarse y elevar su nivel. Y este domingo tendrá la primera gran oportunidad cuando se presente en Rosario ante Newell’s, por la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026, pero que le representa la segunda actuación, ya que postergó su encuentro de la segunda jornada por compromisos internacionales. Desde las 17 (horario argentino) juegan en el Estadio Marcelo Bielsa del parque Independencia, con arbitraje de Andrés Merlos y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El encuentro cuenta con la transmisión televisiva de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” de algún cableoperador para poder acceder al contenido).

Rodolfo Arruabarrena sabe que el equipo debe mejorar para poder pelear en varios frentes LUIS ROBAYO - AFP

El xeneize, con la reciente llegada de Rodolfo Arruabarrena como DT , perdió dos partidos seguidos en los que no convirtió goles y fue superado: 3 a 0 vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura, y 1 a 0 vs. O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el certamen internacional avanzó a octavos por penales, lo que le permitirá al ‘Vasco’ trabajar con algo más de calma.

La Lepra viene de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por un gol de Santiago Montiel. Transcurridas las primeras dos jornadas del campeonato local se mantiene en el octavo puesto de su zona con tres puntos gracias a su victoria por la mínima diferencia ante Talleres, con un gol de Matías Cóccaro, en el debut.

Newell's ganó en el parque Independencia en su estreno en el torneo; allí recibirá a Boca X @Newells

Boca, por su parte, está penúltimo sin unidades, pero con un partido menos ya que debía afrontar la segunda fecha ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera pero el compromiso fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19.

Altas y bajas de Boca en lo que va del mercado de pases

Altas : Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Álvaro Montero (Vélez).

: Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Álvaro Montero (Vélez). Bajas: Edinson Cavani (libre), Ander Herrera (Real Zaragoza), Nicolás Orsini (libre), Agustín Martegani (a préstamo a Independiente Medellín) y Lucas Janson (a préstamo a Gimnasia de La Plata).

Boca ganó por penales entresemana, pero está en deuda en el rendimiento colectivo RODRIGO ARANGUA - AFP

Newell’s vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.24.