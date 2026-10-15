Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Talleres se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Los clubes atraviesan un presente contrapuesto, ya que el xeneize está cerca de la cima y el conjunto cordobés se mantiene en el fondo de la tabla. El encuentro está programado para las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena viene de empatar 2 a 2 con Instituto en Córdoba y está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades y en la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.

Talleres empató 0 a 0 con Independiente en la última fecha del Torneo Clausura 2026 Independiente

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de abril de este año, en el marco de la 13° fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitante con un gol del paraguayo Adam Bareiro. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 23 de noviembre del año pasado, cuando el combinado de la Ribera ganó 2 a 0 en el Clausura con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel.

Boca vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 16 de octubre.

: Viernes 16 de octubre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres de Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.