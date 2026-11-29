Este domingo, desde las 17 (horario argentino), Rosario Central y Barracas Central se enfrentan en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la segunda instancia de eliminación directa, el Canalla dejó en el camino a Gimnasia de Mendoza por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Jáminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra (Facundo Lencioni descontó para el Lobo mendocino). El Guapo, por su parte, eliminó a Defensa y Justicia por la mínima diferencia en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello con un tanto de Norberto Briasco.

Norberto Briasco convirtió el gol con el que Barracas Central derrotó a Defensa y Justicia JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Boca y Gimnasia de La Plata.

Rosario Central vs. Barracas Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Quién es favorito?

Canchallena.com, la plataforma de agenda y estadísticas deportivas de LA NACION, cuenta con un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido. Según este estudio, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo con un 64,5% de chances contra un 14,3% de probabilidades de Barracas Central.

Rosario Central parte como favorito al triunfo en el encuentro de cuartos de final ante Barracas Juan Jose Garcia

Formaciones

Rosario Central : Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; y Enzo Copetti.

: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; y Enzo Copetti. Barracas Central: Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Rafael Barrios; Rodrigo Insúa, Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín; Norberto Briasco, Enzo Taborda y Nicolás Orsini.

Programación y resultados de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Sábado 28 de noviembre

Vélez 1 (1) - (3) 1 Independiente

Instituto 0 - 1 River