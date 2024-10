Boca y un nuevo capítulo del caso Medina: Gago lo excluyó de los concentrados para el partido ante Deportivo Riestra

En su undécimo día en el cargo, Fernando Gago dio un nuevo golpe de autoridad y tomó su segunda decisión fuerte desde su asunción como técnico de Boca. Tras marginar del equipo a Sergio Romero y sentar en el banco a jugadores como Pol Fernández y Kevin Zenón, el entrenador xeneize resolvió excluir a Cristian Medina de la lista de concentrados para el compromiso de este domingo a ante Riestra, luego de que el volante de 22 años se negara a participar del partido del miércoles ante Gimnasia por diferencias con la dirigencia del club. Además, el DT tampoco contará con Zenón (lesionado) ni con Miguel Merentiel, quien sintió una molestia en el entrenamiento de este sábado en Ezeiza y podría estar desgarrado.

El conflicto entre Medina y Boca no es nuevo, pero terminó de explotar en la previa del duelo ante el Lobo por los cuartos de final de la Copa Argentina. El mediocampista, que había sido titular en el estreno de Gago frente a Tigre, avisó que no participaría del compromiso en el “Coloso” Marcelo Bielsa como método de protesta contra la dirigencia, que aún no respondió la última propuesta de compra del Fenerbahce de Turquía. Antes de partir rumbo al estadio, Medina, previa charla con los referentes, ofreció disculpas por su actitud y se mostró dispuesto a revertir la historia, aunque ratificó su idea de ser transferido en diciembre. El mediocampista ocupó un lugar en el banco, pero en ningún momento fue considerado para entrar. Gago, en su interior, ya tenía la decisión tomada.

Tras el regreso a Buenos Aires, Medina continuó trabajando con el grupo pero, en consonancia con la línea de conducta que busca implementar el DT, no fue tenido en cuenta para el partido contra Riestra. Este sábado, mientras la mayoría de sus compañeros se dirigían en micro rumbo al Hotel Intercontinental, Medina se retiró a su domicilio, en principio, sin tomar contacto con el técnico.

“Él me manifestó que existe la posibilidad de ser vendido. Yo tengo pocos días en el club y lo entendí, desde el lugar de futbolista. Poder irse a Europa, su sueño. Ahora, hay momentos. Quedan casi tres meses de mercado, pueden pasar muchísimas cosas”, había explicado Gago en Rosario, tras la victoria por penales ante Gimnasia. “Voy a contar con los jugadores que estén comprometidos 100%. No lo digo por él. Está bueno que aprenda. Tengo mi opinión y la hablé con él, queda entre nosotros”, sentenció.

El interés del Fenerbahce por Medina comenzó en el mercado de pases de mitad de año, antes del inicio de la Europa League. En aquel entonces, el club turco ofreció 8.000.000 de dólares libres de impuestos más otros tres en bonus y Boca, que deseaba retenerlo, rechazó la oferta por considerarla insuficiente. Diez días atrás, el equipo de José Mourinho redobló la apuesta por Medina: 10.000.000 de dólares más otros cinco por objetivos por el 80% de la ficha. Boca aún no respondió la oferta teniendo en cuenta que el mercado de pases en Europa comienza recién a principios de enero, y que para ese entonces se sabrá si el Xeneize se clasifica o no a la Copa Libertadores y cuáles son las intenciones de Gago con respecto al armado del plantel.

Además, si bien los números se acercan bastante a lo que pide Boca, y existe un compromiso con el jugador de aceptar una oferta que les cierre a todas las partes, el plan de pago presentado por los turcos no termina de convencer a la CD, ya que la última cuota del pase terminaría de cobrarse recién en 2027.

Por lo pronto, la dirigencia le dio vía libre al entrenador para que sea él mismo quien resuelva los pasos a seguir. “Entiendo que Cristian (Medina), dentro de su juventud, se equivocó. No estoy para juzgarlo, pero tiene que entender que todo futbolista, si quiere rebelarse, tiene que ser dentro de la cancha. Nos equivocamos todos y seguramente la juventud lo llevó a eso. Pero también es de hombres, por más joven que sea, reconocer que se ha equivocado, y si es así esperaremos a ver qué pasa”, explicó Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol.

Ahora la pelota vuelve a estar del lado de Medina. Aunque tanto Gago como la dirigencia entendieron su comportamiento como una “falta grave”, todo dependerá de su actitud y su deseo de jugar. Su contrato, de hecho, vence en diciembre de 2027, por lo que su situación es distinta a la de otros jugadores. Nicolás Valentini, por caso, fue marginado del plantel a falta de un año para la finalización de su vínculo. Lo que está claro es que la decisión de no convocar a Medina responde estrictamente a una cuestión disciplinaria, ya que Gago no tendrá disponible a Kevin Zenón (esguince de tobillo izquierdo) y convocó a otros mediocampistas de Inferiores como Milton Delgado, Santiago Dalmasso y Joaquín Ruiz.

Gago no confirmó el equipo y mantiene tres dudas para el partido con el Malevo, ya que podría preservar algunos jugadores teniendo en cuenta diferentes molestias. Entre ellos, Luis Advíncula, Marcos Rojo y Lautaro Blanco, con la posibilidad de que Juan Barinaga, Nicolás Figal y Marcelo Saracchi se metan entre los 11. Por otra parte, Agustín Martegani se perfila para ser el reemplazante del lesionado Merentiel. A Medina, por ahora, le tocará mirarlo desde afuera. Así, la probable formación es: Leandro Brey; Luis Advíncula o Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Marcos Rojo o Nicolás Figal, Lautaro Blanco o Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

