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Bolivia vs. Argelia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Bolivia recibe a Argelia en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 20.00 h en el estadio TBC.

El momento de los equipos

Bolivia llega a este compromiso tras una caída por 4-0 frente a Escocia en su presentación anterior. Por su parte, Argelia afronta el duelo con confianza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Países Bajos en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

El encuentro marcará un examen de rendimiento para ambos seleccionados. Mientras Bolivia busca recuperarse tras una actuación adversa en su última salida, Argelia arriba con la intención de ratificar su buen presente futbolístico tras superar a un rival de jerarquía internacional.

Lo que está en juego

Para Bolivia, este amistoso representa una oportunidad de mejora y reconstrucción colectiva tras el resultado adverso frente a Escocia. Argelia, en tanto, buscará mantener la racha positiva y consolidar su idea de juego frente a un nuevo desafío en el marco de este amistoso internacional.

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