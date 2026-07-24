El misterioso video del hermano de Dibu Martínez tras la final del Mundial en medio de las “teorías conspirativas”

El hermano de Emiliano “Dibu” Martínez compartió un misterioso video después de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. La publicación apareció en medio de las diferentes teorías conspirativas que circularon en redes sociales para intentar explicar lo sucedido durante el encuentro.

En el breve montaje se observa un marcador con el resultado 1-0 favorable al conjunto español. Sobre uno de los protagonistas puede leerse “Emiliano Martínez”, mientras que el resto de los personajes representa, según el texto incorporado al video, a “todos los fanáticos del fútbol”.

El significado de la escena

El video utiliza una escena de Contra lo imposible, la película basada en la rivalidad entre Ford y Ferrari durante las 24 Horas de Le Mans de 1966. En ella, Ken Miles, interpretado por Christian Bale, recibe el reconocimiento de Enzo Ferrari después de haber realizado una actuación extraordinaria.

Miles había dominado la competencia, pero aceptó una orden de Ford para reducir la velocidad y permitir que los tres autos de la marca cruzaran juntos la meta. Esa decisión terminó privándolo de la victoria individual, que quedó en manos de su compañero Bruce McLaren por una cuestión reglamentaria.

En la edición compartida por el hermano del arquero, Miles representa a Emiliano Martínez, mientras que Enzo Ferrari y quienes observan la escena aparecen identificados como “todos los fanáticos del fútbol”. En la parte superior se mantiene el resultado España 1-0 Argentina.

La lectura más directa es la de un reconocimiento generalizado hacia Dibu por su actuación pese a la derrota. Sin embargo, el trasfondo de la película —un competidor que hace todo para ganar, pero queda sin el triunfo después de una decisión ajena— le otorgó al video un carácter enigmático en medio de las teorías que circularon tras la final.

De todos modos, la publicación no formula ninguna acusación concreta, ni da crédito a ninguna versión, y estuvo acompañada por un elogio explícito: “Sin palabras. La rompiste toda, como siempre”.

El doloroso mensaje de Dibu después de perder

La publicación familiar se conoció después de que Martínez difundiera una reflexión en su cuenta de Instagram. El arquero reconoció que había imaginado una nueva consagración y que pretendía volver al país con la Copa del Mundo.

“Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé con traerla a la Argentina y hacer historia una vez más”, comenzó.

Luego, expresó la dificultad para procesar el resultado y dejó abierta una incógnita sobre su continuidad en el seleccionado: “La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

Dibu cerró su publicación con un pedido de disculpas y una referencia al esfuerzo realizado durante el Mundial: “Lo siento mucho. Realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.