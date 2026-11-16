Bosnia and Herzegovina vs. Rumania por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bosnia and Herzegovina y Rumania, correspondiente a la jornada 6 del grupo B4 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Bilino Polje, ubicado en la ciudad de Zenica.

El momento de los equipos

El presente de ambos seleccionados muestra realidades opuestas en cuanto a sus últimas presentaciones. Bosnia and Herzegovina buscará recuperar la confianza tras caer 3-2 ante Suecia en su compromiso anterior. Por su parte, Rumania llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 2-1 frente a Polonia.

Números que anticipan el duelo

El choque en Zenica representa un desafío crucial para ambos conjuntos en la etapa de grupos. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en el Bilino Polje para cerrar su participación en la zona con un resultado positivo, el visitante buscará extender su racha ganadora obtenida en la última fecha para consolidar su posición en el grupo B4.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones del grupo. La necesidad de sumar puntos es alta, dado que los resultados de esta jornada final serán fundamentales para definir el destino de las selecciones en esta edición de la Liga de Naciones.