Botafogo, el sorpresivo líder del Brasileirao al que los árabes le robaron el entrenador y que despidió a su capitán, el argentino Joel Carli

Que nenhum botafoguense fique pedindo retorno do Luis Castro.



Fez o clube de palhaço, fingindo uma indefinição q nunca enganou ninguém.



Pra no fim abandonar o clube NO DIA de um jogo importante e antes de um clássico, comprometendo o resto do ano. Inclusive descumprindo sua… pic.twitter.com/BAPQusZW06