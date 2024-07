Brasil y Colombia definen al primero del Grupo D y los rivales con los que se cruzarán en cuartos de la Copa América

Escuchar

Colombia y Brasil definirán este martes, desde las 22, el primer lugar del Grupo D de la Copa América, en uno de los duelos más esperados de la primera fase del torneo continental que se disputa en Estados Unidos. El partido se jugará en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara (California) con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, quien estará asistido en el VAR por el argentino Mauro Vigliano.

La selección colombiana del DT argentino Néstor Lorenzo llega al duelo con la “canarinha” con 6 puntos tras haber vencido por 2-1 a Paraguay y luego de haber goleado por 3-0 a Costa Rica. A su vez, Brasil acumula 4 unidades, pues apenas igualó sin goles en el debut ante Costa Rica y goleó por 4-1 al combinado paraguayo del DT argentino Daniel Garnero, que ya está eliminado del torneo. En cambio, el seleccionado tico del también DT argentino Gustavo Alfaro precisará golear a Paraguay esperar que Colombia derrote a Brasil para poder avanzar a cuartos de final.

“Siento que con Brasil nunca se es favorito, son equipos con mucha historia y nosotros recién estamos intentando de escribir unas páginas de esta historia que tiene Colombia, pero aspiramos a mejorarla”, dijo Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia en rueda de prensa, que también afirmó que estará atento a no salir tarde, situación por la cual fueron sancionados sus colegas Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Fernando Batista y Ricardo Gareca. “No manejamos nosotros toda esa situación pero somos los responsables en caso de salir tarde en el entretiempo. Así que estaremos atentos para que eso no suceda. Creo que la sanción es un poquito exagerada pero eso lo tendrá que decidir otra gente”, explicó.

🇨🇴⚽ “Con Brasil no te puedes distraer nunca y lo ideal es mantener el control. Lucumí está evolucionando muy bien, para mañana no va a estar, vamos a mirar para el próximo” Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.#ConexionWIN pic.twitter.com/OllUagthSu — Win Sports (@WinSportsTV) July 1, 2024

Dijo que tendrá en cuenta a los jugadores amonestados y que tienen riesgo de suspensión para la formación inicial y agregó: “Con Brasil no te puedes distraer nunca y lo ideal es mantener el control todo el partido, pero sabemos que eso no es sencillo. Lucumí está evolucionando muy bien, para mañana no va a estar, vamos a mirar para el próximo. Pero habrán muy buenos jugadores mañana como para que salga un lindo espectáculo”.

“El equipo ha evolucionado”

Dorival Jr., DT de Brasil, espera un partido reñido cuando se enfrente este martes a lo que él considera una de las mejores generaciones de Colombia. Después de un empate y una victoria, necesita una victoria en el Levi’s Stadium de Santa Clara para arrebatarle el primer puesto a su rival. Colombia ya está en cuartos de final, mientras que Brasil prácticamente ha asegurado su pase.

Dorival, quien entrenó a James Rodríguez, capitán de Colombia, en San Pablo, dijo que está familiarizado con la calidad de sus oponentes. ”Creo que es una de las mejores generaciones del fútbol colombiano de los últimos años, con jugadores que ocupan un lugar destacado en equipos importantes del fútbol mundial, muchos de ellos en nuestro país,” dijo Dorival, de 62 años, en rueda de prensa el lunes.

James Rodriguez, capitán de Colombia, frente a Omar Alderete, de Paraguay HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y agregó, en declaraciones reproducidas por la agencia Reuters: ”No tengo ninguna duda de que tendremos un partido más jugado, quizás no abierto, porque los equipos se preocuparán defensivamente, pero creo que será un partido con buenas perspectivas. Esperamos poder tener un mejor desempeño”.

Colombia tiene una racha de 25 partidos sin derrotas y venció a Brasil 2-1 en un partido de clasificación para el Mundial 2026 en noviembre, pero el técnico brasileño dice que quiere centrarse en el proceso de su equipo. ”Colombia es un equipo interesante. Llevan 25 partidos invictos, eso no se consigue por casualidad, es sin duda mucho trabajo. Sabemos lo capacitado que está este equipo. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes del momento que vivimos, de las dificultades que podemos tener y encontrar soluciones. Creo que el equipo ha evolucionado, es una evolución gradual, pero está ocurriendo”.

El ganador del Grupo D se medirá con el segundo del Grupo C que tiene como líder a Uruguay con 6 puntos, tres más que Estados Unidos y Panamá, aunque el seleccionado norteamericano tiene ventaja (+2 y -1) en la diferencia de gol.A su vez, el escolta del Grupo D enfrentará en cuartos de final al primero del Grupo C, cuya tabla de posiciones completa Bolivia sin chances de clasificarse porque perdió sus dos partidos previos.

Vinicius Jr. viene de anotar dos goles en la victoria ante Paraguay por 4-1 PATRICK T. FALLON - AFP

Probables formaciones

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Éder Militão, Marquinhos y Wendell; Bruno Guimarães y João Gomes; Sávio, Lucas Paquetá y Vinícius Júnior; Rodrygo. DT: Dorival Júnior.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hora: 22 (hora argentina)

TV: TyC Sports y Dsports

LA NACION