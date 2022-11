Brasil en el Mundial 2022: Neymar se retiró con un fuerte dolor en el tobillo derecho y hay preocupación

escuchar

La selección de Brasil celebró el 2-0 contra Serbia, pero se fue del estadio Lusail con preocupación por la condición física de su máxima estrella, Neymar, que se retiró con un fuerte dolor en el tobillo.

El futbolista de PSG se fue reemplazado por Antony, a los 34 de la segunda parte. Su torcedura se dio cuando Nikola Milenkovic se tiró a barrer al piso y arrastró el tobillo del 10 de la Canarinha.

Una vez que estaba en el banco de suplentes, la televisión brasileña mostró cómo lloraba y después se tapaba la cara con la camiseta mientras los médicos del plantel le hacían un vendaje en el tobillo derecho.

Cinegra da TV Globo teve um feeling monstro ao ver o Neymar Jr saindo de campo. Alvaro Santana com 8 coberturas de #FIFAWorldCup no currículo. pic.twitter.com/X3Osw2BOO4 — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) November 24, 2022

Neymar salió del campo en el minuto 79, reemplazado por Antony. Él mismo pidió el cambio, cuando el partido ya parecía definido. Apenas se sentó, le pusieron hielo y empezó a mostrar gestos de sufrimiento.

Después del encuentro, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, expresó: “Neymar tuvo una entorsis en el tobillo derecho, que se le ha hinchado un poco. Es importante ver cómo responderá. Ya hemos comenzado el tratamiento y debemos estar tranquilos y ser pacientes, hay que hacer una análisis más completo, es importante esperar las próximas 24 o 48 horas. ¿Si está en riesgo para el resto del Mundial? Es demasiado pronto para decir eso. Hace falta calma y ver cómo será su evolución”.

Neymar, en el suelo durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Brasil y Serbia MUSTAFA YALCIN - ANADOLU AGENCY

Las estadísticas del encuentro muestran que fue el jugador más golpeado en lo que va del torneo: sufrió 9 faltas en el tiempo que estuvo en cancha, mientras que ningún otro futbolista había recibido más de cinco en los restantes partidos de la primera fecha del Mundial.

El futbolista brasileño había sufrido un esguince de tobillo -el izquierdo en aquella ocasión- hace exactamente un año, en un partido con el PSG. Le costó dos meses de recuperación, en los que se perdió partidos decisivos, como la serie contra el Real Madrid por la Champions League.

En la noche de Doha, Brasil cumplió con su papel de candidato, aunque Neymar no logró brillar en todo su esplendor. Ganó 2-0, lidera su grupo (por encima de Suiza a raíz de la diferencia de gol) con un doblete de Richarlison, jugador del Tottenham Hostpur, a los 62 y 73′; el segundo de ellos con una tijera espectacular que se postula como mejor gol del Mundial.

🇧🇷 ¡ASÍ FUE LA LESIÓN DE NEYMAR! ✖️



El delantero encaraba rumbo al arco de Serbia pero el defensor Milenkovic lo cruzó, en el choque impactó en la pierna derecha del jugador de Brasil y lo sacó de la cancha. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/0lba1n0zL2 — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

Lesiones en mundiales

El 4 de julio de 2014, el futbolista de Brasil tuvo su primera lesión en una Copa del Mundo, justamente jugada en su país. El jugador sufrió una fractura en una vértebra lumbar, tras un rodillazo de Camilo Zúñiga en esa parte baja de la espalda. Aquella falta, en el duelo por los cuartos de final, estuvo cerca de acabar con la carrera del ahora futbolista del PSG. El propio Neymar recordó lo sucedido: “Fue un momento... de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de jugar una semifinal, la final. Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme, pero no podía. Intentaba mover las piernas, pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme”, expresó años después en una entrevista.

En Rusia 2018, el astro brasileño se llevó un susto luego del empate ante Suiza, por el grupo E de aquella copa. Neymar había sido operado de su pie derecho en marzo de ese mismo año y tras ese duelo se metió al vestuario rengueando. Finalmente, sólo se había tratado de un golpe, de los tantos que recibió por parte de los rivales. vale destacar que el próximo lunes, Brasil se medirá otra vez ante Suiza.

LA NACION