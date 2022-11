Mundial Qatar 2022: el golazo de Richarlison que brilló en el debut triunfal de Brasil ante Serbia

escuchar

Una verdadera maravilla. No hay una mejor descripción para la definición de Richarlison, que combinó todo lo que puede llevar en las venas un futbolista brasileño. El atacante convirtió un golazo con una increíble pirueta en el área, en el triunfo de Brasil por 2 a 0 ante Serbia, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022.

El atacante ya había convertido el primero de la Verdeamarela. Se jugaban 17 minutos de la segunda parte cuando tomó un rebote dentro del área para darle la primera alegría a los dirigidos por Tite. Pero el jugador de Tottenham siempre se caracteriza por los goles lindos. La joya llegó cuando se disputaban los 28, Vinicius Jr. mandó un centro en forma de pase, con el borde externo, que fue directo al área. Allí estaba el atacante de Tottenham, que controló y parecía que le quedaba muy alta, pero encontró un formidable recurso: una pirueta en el área para acomodarse y conectarla casi de espaldas al arco, para marcar el golazo.

¡GOLAZO DE BRASIL!



Richarlison convirtió un doblete tras una INCREÍBLE definición de tijera. La Verdeamarela le gana 2-0 a #Serbia. pic.twitter.com/XpFMMDTerB — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

Inmediatamente, se produjo un festejo alocado de todos los futbolistas que fueron a abrazar al autor del tanto. Una definición con todo el sello brasileño, para que el elenco de Tite comience el mundial con alegría, jugando bien y con una jugada de este tipo. Solo hay que tener máxima atención por el estado físico de Neymar, que salió con una molestia.

¡BRASIL SE PUSO EN VENTAJA!



A los 62 minutos, Richarlison decretó el 1-0 ante #Serbia. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/6yAWDkeqyy — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

El atacante había marcado el primero del triunfo de Brasil, capturando un rebote en la puerta del área chica que dio el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic. El crack ya había mostrado esta clase de piruetas en los entrenamientos. Todo planificado.

Antes, mucho antes que este festín, el impacto. El 15 de octubre pasado, un drama: Richarlison salió envuelto en lágrimas, en un encuentro entre Tottenham y Everton, por la Premier League. Se perdía el Mundial.

Cuenta la crónica que el crack brasileño se fue inmediatamente al vestuario. A los 7 minutos del segundo tiempo, se arrojó sobre el césped y se llevó la mano al gemelo de la pierna izquierda, antes de pedir el cambio y ser reemplazado. De acuerdo a lo que se dio a conocer desde Inglaterra durante esas primeras horas, Richarlison iba a ser sometido a estudios médicos para determinar qué tipo de dolencia sufre el atacante, una suerte de enemigo íntimo de la Argentina -por algunas declaraciones y posteos en redes sociales- y qué recuperación le demandaría para volver a estar en plenitud.

Richarlison de Brasil anota el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Brasil y Serbia Justin Setterfield - Getty Images Europe

La imagen del futbolista llorando en la zona mixta al hablar con la prensa provocaron un enorme pesimismo. El delantero, de 25 años, recordó que sufrió una lesión similar en esa zona y lo mantuvo alejado de las canchas por dos meses.

“Es un poco difícil de hablar porque estoy tan cerca de cumplir mi sueño... Ya he sufrido una lesión así, parecida, pero espero que se pueda curar lo antes posible. La última vez me quedé, más o menos, dos meses (parado), cuando jugaba en Everton”, expresó, entre lágrimas.

Siempre fue un imprescindible en la formación de Tité, y fue parte de la Canarinha en seis partidos de este año, incluyendo la última ventana de amistosos FIFA en la que convirtió tres goles y dio una asistencia en las goleadas ante Ghana y Túnez. Tiene un historial de 38 partidos en la Selección con 17 goles y 7 asistencias. Antes del Mundial, claro.

Un torneo que no iba a jugar. Días después, la tranquilidad.

Antonio Conte, el técnico de Tottenham, despejó cualquier tipo de hipótesis. “Puedo confirmar que Richarlison no está en riesgo de perderse el Mundial, absolutamente. La lesión no es tan seria y me pone contento por el jugador. Tiene un problema en el gemelo y necesita un poco de tiempo para recuperarse y después para estar a punto. Espero que pueda jugar otros partidos con nosotros antes del Mundial”, sostuvo. Y así lo hizo.

Richarlison también se manifestó a través de su cuenta de Twitter. “Gracias a Dios fue solo un gran susto. Dos semanas y estaré de regreso. Gracias por los mensajes y el cariño”, escribió.

Ya en Qatar, antes de su obra cumbre en un Mundial, Richarlison defendió sin rodeos este lunes a Neymar, criticado por ponerle seis estrellas al escudo de Brasil antes del debut en el Mundial. “Arrogantes ellos, nosotros somos simples soñadores. Soñamos con esa estrellita desde hace tiempo”.

El delantero brasileño Richarlison celebra con sus compañeros de equipo, después de marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo G, de la Copa Mundial de Qatar 2022 FRANAAOIS-XAVIER MARIT - AFP

Resulta que el diario alemán Bild consideró “un ataque de arrogancia” una imagen del astro del París Saint Germain en Instagram publicada el sábado durante el viaje de los pentacampeones desde la ciudad italiana de Turín, donde se entrenaron cinco días, hasta Doha. En la foto, el 10 adicionó una sexta estrella al escudo de su pantalón usando la herramienta de diseño de la red social.

“Neymar publicó aquello porque es su sueño, nosotros sabemos de sus ganas de ganar, y él puede publicar lo que quiera. Si Neymar está feliz aquí, nosotros también lo estamos, eso es lo más importante”, afirmó Richarlison, quien llamó “imbécil” al autor de la nota.

O voo do pombo! 👀🐦



PRUUUU!!!!



📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/DFh6VkB8jb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

“Pasamos por momentos difíciles, pero los superamos. Dolió mucho perder los mundiales de 2014 y 2018, pero ahora llegó nuestra oportunidad. Tenemos un muy buen equipo, vamos a batallar por el título”, aseguró Richarlison, que es el 9 del Scratch, una camisa utilizada por leyendas como Ronaldo y Romario, pero que rindió poco en la espalda de los atacantes que la usaron en mundiales pasados (Luis Fabiano, Fred y Gabriel Jesús).

“Mi sueño siempre fue usar ese número y el momento llegó. Tite confía en mí y le agradezco esa confianza de darme la 9, él sabe que hago muchos goles”, había dicho, con la confianza por las nubes. Fue el segundo mayor artillero de Brasil en las clasificatorias sudamericanas con seis tantos, dos menos que Neymar. Y en los últimos cuatro amistosos de los sudamericanos (victorias ante Japón, Corea del Sur, Ghana y Túnez) marcó otros cuatro. “Dejo que los goles salgan naturalmente, sin presión. Tengo a Neymar, Vini, (Lucas) Paquetá, seguro la bola me va a llegar y voy a estar preparado para embocarla”, señaló. Vaya si lo hizo contra Serbia.

