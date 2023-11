escuchar

Con la felicidad aun fresca por llevar a Fluminense a la conquista de la primera Copa Libertadores en su historia, Fernando Diniz se ocupó de otra responsabilidad importante en este doble comando que también lo tiene al frente del seleccionado de Brasil, al menos hasta julio del año próximo, cuando supuestamente debería asumir Carlo Ancelotti, según lo confirmó hace unos meses el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol.

El entrenador dio la lista de convocados para la doble jornada de las eliminatorias, la última de este año, que tendrá un plato fuerte: el martes 21 de noviembre, Brasil recibirá en el Maracaná a la Argentina, cómodo líder de la clasificación. El jueves 16, la verdeamarela visitará a Colombia.

Explota Fernando Diniz, el entrenador de Brasil que el sábado ganó la Copa Libertadores con Fluminense CARL DE SOUZA - AFP

Elogiado y reconocido por el triunfo sobre Boca en la final, Diniz necesita cambiar la imagen que dejó Brasil en las jornadas de octubre. El balance fue preocupante desde los resultados -empate de local ante Venezuela y derrota frente a Uruguay en el Centenario- y también en lo futbolístico, con una baja producción ofensiva, que lo llevó a reestructurar esa línea de la formación.

La lista para enfrentar a Colombia y Argentina

Convocatoria Brasil

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil, es baja por la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda sufrida contra Uruguay. “Estar sin Neymar siempre es muy malo, es una pérdida para el fútbol brasileño y en general. Es un genio del fútbol, uno de los mejores jugadores de la historia, esa es mi opinión. Le deseamos una pronta recuperación, que pueda volver más fuerte, creo que todavía le quedan páginas hermosas por escribir”, expresó Diniz.

Una de las novedades de la lista es la primera citación para el delantero Endrick, de 17 años, que ya fue comprado por Real Madrid en 37,5 millones de euros y permanecerá en Palmeiras hasta julio de 2024, cuando cumplirá 18 años. Con 17 años y tres meses tiene el récord de precocidad en ser llamado, por delante de Ronaldo Nazario (17 años y seis meses) y de Pelé (17 y siete).

Endrick ingresó en el segundo tiempo en la semifinal de vuelta ante Boca, cuando Palmeiras buscaba el empate. Convirtió tres goles en los últimos dos partidos por el Brasileirao; dos fueron en la victoria sobre el puntero Botafogo. Diniz justificó el llamado para el jugador que puede ocupar cualquiera de los dos extremos de la cancha: “Tiene potencial para ser uno de esos grandes talentos. No sabemos si se confirmará o no. La convocatoria no es presión, es un premio, y también lo que puede ser a futuro. Me llama mucho la atención que un chico nacido en 2006 pueda producir lo que viene haciendo. Se está destacando contra grandes rivales en Brasil. La convocatoria de Endrick y algunos más señala un poco lo que podría ser el futuro”.

Sin el lesionado Neymar, Vinicius quedó como el referente del ataque de Brasil Santiago Mazzarovich - AP

La renovación de Diniz en la ofensiva también se advierte en las exclusiones por el rendimiento insatisfactorio de Richarlison -hasta dejó de ser titular en Tottenham-, Matheus Cunha (Wolverhampton) y David Neres (Benfica).

Otro debutante es Paulinho (23 años), goleador con 16 tantos del Brasileirao con Atlético Mineiro; registra pasos por los seleccionados sub 17, 20 y 23. También vivirá su primera experiencia con el seleccionado mayor el delantero João Pedro (22 años), de Brighton, autor de dos goles y una asistencia en la actual Premier League. Y otro novato en el seleccionado es Pepé (26 años), de Porto. Y muy probablemente hubiese estado Vitor Roque, de 18 años y ya comprado por Barcelona en 40 millones de euros, pero sufrió una lesión en uno de los últimos encuentros con Athlético Paranaense.

Como referente de la delantera queda Vinicius, que con 23 años ya suma 24 partidos y tres goles con Brasil. El delantero de Real Madrid acaba de recibir el premio al Jugador del Año de La Liga de España 2022/23 ganada por Barcelona, en la que el ex-Flamengo hizo 10 goles y dio 10 asistencias. En la lista fue incluido Gabriel Jesús (Arsenal), cuya presencia es incierta por la lesión en un tendón sufrida el 24 de octubre. Superado un problema físico regresa Gabriel Martinelli (Arsenal)

Diniz convocó a dos de sus dirigidos en el Fluminense campeón de la Copa Libertadores. El zaguero Nino, que acaba de ser transferido a Nottingham Forest en 7 millones de euros, y el versátil volante central André. Sin el lesionado Casemiro, vuelve después de tres años el mediocampista Douglas Luiz, compañero de Dibu Martínez en Aston Villa.

Tras llevar a Fluminense a lo más alto contra un equipo argentino, ahora a Diniz le toca levantar a Brasil, también en el Maracaná, con la motivación de frenar al campeón del mundo.

LA NACION