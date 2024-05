La lista de Brasil: Dorival dejó afuera a Neymar, Casemiro y Thiago Silva para la Copa América

Escuchar

Sin Neymar ni los delanteros Gabriel Jesús y Richarlison, o el mediocampista Casemiro, Brasil definió a los 23 futbolistas que jugarán la Copa América de Estados Unidos. Endrick, niño prodigio de Palmeiras que jugará en Real Madrid, es uno de los futbolistas destacados de la nómina, que también integran sus dos próximos compañeros Vinicius Jr. y Rodrygo. Evanilson, del Porto (Portugal) es el otro centrodelantero convocado por el entrenador, Dorival Júnior.

La lista se caracteriza por la cantidad de defensores y de atacantes y por la escasa cantidad de mediocampistas. El trabajo de contener se lo repartirán Bruno Guimaraes (de Newcastle, de Inglatrra), Douglas Luiz (compañero de Emiliano “Dibu” Martínez en Aston Villa, también de Inglaterra) y Joao Gomes, la revelación del Wolverhampton inglés. Otros dos mediocampistas, mucho más ofensivos, completan esa línea: Lucas Paquetá (West Ham) y Andreas Pereira (Fulham). Los cinco jugadores designados para la zona medular del seleccionado brasileño militan en la máxima categoría del fútbol inglés.

Dorival anuncia la lista de convocados

O que achou da lista de Dorival Júnior para a Copa América?



Faltou alguém? 🤔 pic.twitter.com/tMl30yQeLR — ge (@geglobo) May 10, 2024

La nómina entregada por Dorival Júnior incluye a dos futbolistas que se destacaron en Girona, el equipo revelación de la Liga de España: por un lado, el lateral derecho Yan Couto (21 años, a préstamo de Manchester City) y por el otro el extremo Savinho (comprado por los catalanes este año a Troyes, de Francia, irá al City la próxima temporada). También aparece el joven defensor Lucas Beraldo, que a mitad de temporada pasó a PSG, de Francia, equipo con el que ya disputó 21 partidos y convirtió dos goles. Además del delantero Endrick, otros dos futbolistas del Brasileirao fueron incluidos por Dorival: el arquero Bento (Paranaense), que será el tercer guardavallas del equipo. Y el lateral Guilherme Arana, quien juega a las órdenes del argentino Gabriel Milito en Atlético Mineiro .

Si bien se trata de la nómina definitiva, el hecho de haberla hecho pública con antelación permite hacerle cambios en caso de lesión o cuestiones tácticas: la fecha tope para enviar a Conmebol la lista final es el próximo 12 de junio. Después de todo, el entrenador brasileño decidió convocar a 23 futbolistas pese a que todavía está la chance de que las nóminas definitivas estén integradas por 26 jugadores, tal como decidió la UEFA para la futura Eurocopa. El memorándum de entendimiento entre los europeos y los sudamericanos hace pensar que el criterio será el mismo para el máximo torneo sudamericano: todo se decidirá en el Congreso de la FIFA en Tailandia, que se realizará la próxima semana.

Endrick, delantero de Palmeiras, el convocado más joven de Dorival Júnior para la próxima Copa América: tiene 17 años Dolores Ochoa - AP

La nómina entregada por Dorival sirve tanto para la Copa América -que comenzará en Estados Unido el próximo 20 de junio y concluirá el 14 de julio- como para los amistosos previos, ante México (8 de junio) y Estados Unidos (12 de junio), ambos en territorio del país organizador del torneo y del próximo Mundial de 2026.

El portal GloboEsporte, de Brasil, informa que “el cuerpo técnico planea que los convocados del exterior se presenten el 30 de mayo, mientras que quienes juegan en el torneo local son aguardados a partir del 3 de junio. Para los jugadores del exterior habrá una excepción: los tres del Real Madrid -Vinicius, Militao y Rodrygo- disputarán la final de la Champions el 1 de junio en Londres”. Ya se había definido con antelación que Brasil preparará la Copa América en Orlando. El equipo dirigido por Dorival debutará el 24 de junio en Inglewood contra Costa Rica y luego jugará con Paraguay y Colombia.

Vinicius Jr, el futbolista de mejor presente entre los 23 convocados por Dorival Júnior para la próxima Copa América BEN STANSALL - AFP

“Fue una decisión puramente técnica. Intentamos evaluar a todos los futbolistas, sin importar la edad, el club u otra situación que no sea el momento que vive cada atleta. El proceso de evaluación es complicado. Tuvimos 14 jugadores apartados en la convocatoria anterior y algunos tuvieron que ser cortados a lo largo de los entrenamientos. Aquellos que estuvieron dejaron una respuesta óptima. No estar en este momento no quiere decir nada. Tenemos dos amistosos y, ahí sí, teniendo la necesidad de hacer cambios -ya sea por cuestiones técnicas o médicas- los haremos para la Copa América ”, adelantó Dorival.

“Los que vinieron [en la convocatoria anterior, su primera tras reemplazar en el cargo a Fernando Diniz] dieron una respuesta. Tenemos que observar también a los que estuvieron antes. Se trata de una transición gradual, buscando que todos se presenten. Muchos se recuperaron y pudieron haber sido convocados. No se desanimen, no dejen que sea definitivo . Tenemos grandes jugadores que no fueron llamados”, insistió el entrenador brasileño.

El llamado a Evanilson y la lesión de Richarlison

Dorival también respondió sobre el llamado a Evanilson -del Porto, ex jugador de Fluminense- y la ausencia de Richarlison, delantero del Tottenham inglés. “Evanilson es un futbolista que viene llamando la atención. Tiene bien clara la función que ejecuta. Sabe ser complemento en el frente de ataque e infiltrarse en el área cuando atacamos por las bandas. Es un futbolista muy interesante. Si llega a hacer lo que hace en su club, será una grata sorpresa. Nos sorprendió en las evaluaciones. Ya era un nombre tenido en cuenta para la primera convocatoria y ahora, en función de una lesión en la mañana de hoy de Richarlison, pasa a ser un futbolista con el que contamos ”, contó Dorival en conferencia de prensa.

La lista de convocados de Brasil es la siguiente:

Arqueros: Alisson (Liverpool-ING), Bento (Ath.Paranaense) y Ederson (M.City-ING).

Alisson (Liverpool-ING), Bento (Ath.Paranaense) y Ederson (M.City-ING). Defensores: Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona-ESP), Guilherme Arana (Atl.Mineiro), Wendell (Porto-POR), Beraldo (PSG-FRA), Militao (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhaes (Arsenal-ING) y Marquinhos (PSG-FRA).

Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona-ESP), Guilherme Arana (Atl.Mineiro), Wendell (Porto-POR), Beraldo (PSG-FRA), Militao (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhaes (Arsenal-ING) y Marquinhos (PSG-FRA). Mediocampistas: Andreas Pereira (Fulham-ING), Bruno Guimaraes (Newcastle-ING), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Joao Gomes (Wolverhapton-ING) y Lucas Paquetá (West Ham-ING).

Andreas Pereira (Fulham-ING), Bruno Guimaraes (Newcastle-ING), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Joao Gomes (Wolverhapton-ING) y Lucas Paquetá (West Ham-ING). Delanteros: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto-POR), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Rafinha (Barcelona-ESP), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Vinicius Jr (Real Madrid-ESP) y Savinho (Girona-ESP).

LA NACION