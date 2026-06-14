Brasil vs. Marruecos, un choque fuerte en el que los dos salieron ilesos para seguir andando en el Mundial

El primer choque fuerte del Mundial no hizo mucho ruido. Tampoco era cuestión de entrar a todo trapo. Hay mucho Mundial por delante. Los estallidos fueron los golazos, uno de cada lado, como para recordar que se enfrentaban dos selecciones que deberían tener un largo recorrido en el campeonato. Quedó en un empate que ninguno de los dos asumió con disgusto. Casi que lo consideraron el pistoletazo de salida para empezar a asegurar la clasificación en las dos fechas que restan. “Tenemos que mejorar”, fue la lacónica respuesta de Carlo Ancelotti, apenas terminado el encuentro en el repleto MetLife de Nueva Jersey, escenario de la final.

Varios mundiales atrás, no había dudas sobre quién era el favorito en un cruce Brasil-Marruecos. Pero ahora, o desde hace unos años, se impone otra lectura. Cambió la perspectiva. A este Brasil, como lo indica su historia incomparable, no le faltan algunas individualidades desequilibrantes, pero como equipo continúa siendo algo difuso; Ancelotti le sigue buscando un rumbo. Marruecos se sienta a la mesa de los muy buenos equipos desde el Mundial pasado, con un cuarto puesto que premió su nuevo estatus futbolístico: buenos jugadores, orden táctico, atrevimiento y mentalidad ganadora.

Marruecos dejó una mejor imagen en el primer tiempo y Brasil se espabiló en el segundo. Duelo parejo, con momentos para cada uno y situaciones de gol -no muchas- repartidas proporcionalmente.

Matheus Cunha ingresó en el segundo y tuvo mejores intervenciones que Igor Thiago DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más que satisfecho pudo sentirse Brasil con el 1-1 del primer tiempo. Con una aparición fulgurante de Vinicius equiparó en el resultado la superioridad colectiva y futbolística de Marruecos. Brasil llegó al Mundial envuelto en dudas que no son nuevas, tienen larga data. Largo tiempo sin convencer, con un juego apagado y resultados discretos. Necesita mejorar Brasil, evolucionar, y el debut le puso el rival más difícil del grupo, un Marruecos que bien podría ser un cruce en los play-off.

El equipo africano enfrentó el partido sin complejos, lejos de intimidarse por todo el aura que rodea a Brasil. Ya demostró de lo que es capaz al llegar a las semifinales del Mundial 2022, en lo que fue la mejor campaña de un africano en la historia de los mundiales. Aquel cuarto puesto no fue circunstancial ni el fruto de una determinada generación, sino que responde a un proyecto que viene desde la base, con la formación de los juveniles. La Argentina tuvo noticias en el Mundial Sub 20, al perder la final justamente contra Marruecos.

Marruecos salió a imponer condiciones ante un Brasil que no hacía pie en el medio campo. El ubicuo Casemiro, mal asistido por Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá, no daba abasto con la movilidad y la rápida circulación a la pelota que le imprimían Ounahi —ya en Qatar había dejado una impresión muy positiva—, Aynaoui y Brahim Díaz. En la zona de gestación, Marruecos sorprendía con Mazraoui, el lateral izquierdo que incursionaba en zonas interiores y colaboraba en darle fluidez a los avances.

Brasil no tenía la pelota, Raphinha estaba fuera de foco, Igor Thiago era un centro-delantero aislado de todo y solo Vinicius, con algunos arranques, le daba aire a su equipo. El delantero de Real Madrid se veía beneficiado por un Hakimi que da más muestras de jerarquía cuando se proyecta que a la hora de controlar a un wing incisivo.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!!



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Pasados los 15 minutos, cuando Brasil empezaba a ordenarse con la reubicación de Paquetá, Marruecos lo lastimó por el eje central. Como tantos avances, el origen estuvo en Mazraoui, que lo buscó a Díaz, encargado de filtrar una asistencia por la calle libre que inexplicablemente dejaron los experimentados Marquinhos y Gabriel. El beneficiado fue Saibari, que definió con un sutil sombrero ante la salida de Alisson. Golazo y fuerte toque de atención para Brasil.

Marruecos no se replegó para cuidar el 1-0. Siguió buscando, con las proyecciones de Hakimi y ataques en los que involucraba a no menos de cuatro jugadores. Lo que Brasil no podía emparejar por trabajo grupal lo resolvió con un destello individual, quizá de su futbolista más indicado para eso: Vinicius. Siempre eléctrico y zigzagueante, el extremo, tras un pase de Guimaraes, enganchó hacia adentro y cruzó un derechazo imparable. Reproducía lo que tantas veces se le vio en Real Madrid.

¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!



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Podía sentirse aliviado Brasil porque el panorama era sombrío. Marruecos ya no se sintió tan seguro y sufrió con una tijera de Paquetá que Bono, el arquero que tenía al “Burrito” Ortega por ídolo, sacó al córner.

El segundo tiempo fue otra historia, más pareja y favorable para Brasil, que se estructuró mejor a partir de los cambios. Salió el lateral derecho Roger Ibáñez, una alternativa para Wesley -afuera de la lista por lesión- que no funcionó. El ingresado Danilo tuvo más presencia. Amonestado Casemiro, Fabinho se mostró dominante en el círculo central.

Compacto de Brasil 1 vs. Marruecos 1

Brasil vs Marruecos - Mundial 2026

Brasil consiguió jugar en campo rival como no lo había hecho en el primer tiempo. Marruecos pareció sentir el desgaste que había hecho; sus líneas se replegaron. Brasil estuvo cerca del segundo gol con una combinación entre Vinicius y Raphinha, a quienes Brasil necesita como socios. Alisson salvó a Brasil en el noveno minuto adicionado. Desde la platea observaban Ronaldo Nazario, Roberto Carlos y Kaká. Neymar lo hacía desde el banco, en su repetida condición de lesionado. A Brasil le falta para estar a la altura de su historia.