Bubista, DT de Cabo Verde: de colarse para mirar un mundial a dirigir en el primero para su país

“Un país pequeño puede cumplir un gran objetivo”. La reflexión es de Pedro Leitão Brito, conocido por todos como “Bubista”, el director técnico que guió a la selección de Cabo Verde a concretar su mayor sueño: jugar por primera vez la Copa del Mundo. A los 56 años, el exdefensor cumplirá el anhelo que se trazó hace más de cuatro décadas, cuando intentaba colarse en la casa del único vecino que tenía un televisor -en blanco y negro- y cobraba para ver los partidos del Mundial de 1982.

Ahora Bubista, considerado un héroe nacional en el pequeño archipiélago volcánico de África donde viven unas 520.000 personas, estará en la fiesta máxima de la pelota sin tener que ingeniárselas para inmiscuirse en un hogar ajeno para ver un encuentro. “Lo llevo dentro desde muy pequeño, cuando mi madre nos hacía balones con medias. Lo vivo las 24 horas del día”, definió, en una entrevista con FIFA, su manera de vincularse con el fútbol.

Bubista señala el camino de la ilusión para Cabo Verde; el DT soñó desde pequeño ser parte del Mundial y ahora lo hace realidad. DeFodi Images - DeFodi Images

De buscar la forma de seguir España ’82, Bubista pasó a organizar la planificación del estreno mundialista ante la España de Luis De la Fuente, campeona de Europa y una de las grandes candidatas a quedarse con el trofeo más preciado del planeta. El vínculo del estratega caboverdiano con el país ibérico no termina en eso: Brito tuvo un paso efímero por Badajoz (en 1996) y es admirador de Vicente del Bosque, el entrenador de la Roja que se consagró en Sudáfrica 2010.

“Conocí a Del Bosque en un evento en Barcelona. Es uno de mis grandes referentes como seleccionador, lo admiro por su postura y su elegancia a la hora de resolver problemas liderando a grupos de jugadores naturalmente heterogéneos”, comentó sobre el Bigotón el director técnico de Cabo Verde. En su galería de modelos por seguir también incluye a Franz Beckenbauer y Marcelo Bielsa, con quien se enfrentará en la segunda fecha de la zona H, el domingo 21 de junio a las 19 de Argentina.

Llega la hora para Cabo Verde y para Bubista, que sorprendieron en la Copa Africana de Naciones y afrontará una dura zona en Canadá-Estados Unidos-México 2026.

En la pequeña isla de Povoação Velha, la tierra natal donde se escabullía para ver a Diego Maradona, Lothar Matthäus y al brasileño Éder -a quienes recuerda de aquel mundial de hace 44 años-, Bubista jamás había imaginado que llegaría a ser distinguido como el mejor director técnico del continente africano (en 2025) y condecorado por el presidente del país, como ocurrió antes del viaje a Estados Unidos para disputar la copa.

“Nuestra selección es nuestra mayor carta de presentación ante el mundo”, enfatizó José María Neves, el mandatario caboverdiano, sobre lo que representa el plantel de los Tiburones Azules para su nación. El dirigente se encuentra con la delegación en la ciudad de Tampa, con el objetivo de presenciar el histórico estreno en el Mundial, este lunes a las 13.

🇨🇻 El Presidente de Cabo Verde, José María Neves, condecoró a Bubista y todo el plantel de los Tiburones Azules antes de su partida a Portugal y tras terminar su gira por las islas.



"Nuestra selección es nuestra mayor carta de presentación al mundo", dijo. pic.twitter.com/qXMNGWEKP2 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 25, 2026

En las calles de cada una de las islas que conforman el pequeño país (es el segundo de los de menor población entre todos los participantes en el torneo, por detrás de Curazao), las banderas y referencias a la Copa del Mundo están presentes. “Mi manera de vivir este deporte ha aportado una energía muy positiva a la gente y nuestros jugadores”, sintetizó Bubista sobre cómo contagió la pasión y la convicción para hacer realidad aquello que parecía utópico.

“Vamos a divertirnos. Nos clasificamos para el Mundial y ahora es momento de divertirnos juntos”, remarcó Dailon Livramento, la figura del equipo, que ha señalado que la figura del entrenador resultó “muy importante” en el camino hacia la máxima cita.

Desde el puesto 67 del ranking de FIFA, los Tiburones Azules mostraron su voracidad tanto en las eliminatorias como en la Copa Africana de Naciones, de la que fueron una de las gratas sorpresas: en la fase de grupos terminaron primeros (por encima de Egipto, permanente animador del escenario continental), pero el sueño se terminó en un cuarto de final, en el que Sudáfrica se impuso en una definición por penales.

“Desde el momento en que nos clasificamos, dije que en el Mundial quería jugar contra los mejores y hemos tenido la suerte de que nos tocasen España y Uruguay, dos selecciones campeonas del mundo”, celebró Bubista. “También será duro Arabia Saudita, que tiene varios trofeos asiáticos”, amplió sobre el último oponente que tendrá en la rueda inicial, con el que se enfrentará el viernes 26 de junio a las 21.

La selección de Cabo Verde documentando todo su viaje a Estados Unidos, en la previa del Mundial, es lo mejor que vas a ver hoy.



Pura ilusión, pura alegría. Los amamos. pic.twitter.com/6RrWWaIrGW — Juez Central (@Juezcentral) June 3, 2026

El riesgo no atemoriza al entrenador ni al plantel, cuyo viaje a Estados Unidos fue furor en las redes sociales, en las que usuarios de diversos lugares del planeta celebraron el clima festivo que mostraban tanto los futbolistas como el cuerpo técnico durante el vuelo hacia Norteamérica. “Iremos con plena tranquilidad”, expresó el preparador sobre la forma en la que el equipo y él afrontarán el momento más grandioso de sus vidas deportivas.

En la modesta nación de tierras volcánicas, medio millón de habitantes sueña con una nueva erupción de euforia. Otro hito de la mano de Bubista, el exdefensor que revela que su mayor alegría es ver la unión de un país al latir al ritmo del fútbol.