Cabo Verde, el rival inesperado de Argentina en el Mundial: cómo juega el novato que sueña otro golpe

Todo Mundial tiene una historia que conquista, atrapa y deja una huella. En Canadá-Estados Unidos-México 2026 Cabo Verde ofrece una. El seleccionado africano, debutante absoluto en la Copa del Mundo, dejó de ser una sorpresa y se convirtió en uno de los grandes relatos del torneo. Empató con Arabia Saudita, sin goles en Houston, y aprovechó el 1-0 de España sobre Uruguay para clasificarse segundo en el grupo H. Ahora, su sueño continuará frente a nada menos que el campeón vigente, Argentina, en los dieciseisavos de final, el próximo viernes a las 19 de Buenos Aires, en Miami.

La selección caboverdiana superó los pronósticos y emocionó a una nación de poco más de medio millón de habitantes. Los Tiburones Azules llegaron al torneo sin el peso de las potencias, pero con una identidad muy clara: orden, resistencia, solidaridad y una enorme capacidad de competir. En el debut dieron el primer golpe, que dejó una marca: el 0-0 con España obligó a mirar dos veces a un equipo al que muchos consideraban casi un invitado de lujo. Después se sostuvo ante Uruguay, en un 2-2 que disuadió de creer que lo suyo era casualidad.

Vozinha, el arquero que se transformó en símbolo y esperanza de Cabo Verde, a los 40 años; el 0-0 contra el favorito España lo presentó al mundo. ROBERTO SCHMIDT - AFP

El recorrido tuvo un nombre propio: Vozinha. A los 40 años, el arquero se transformó en símbolo de esta aventura mundialista. Sus atajadas y su liderazgo emocional marcaron el pulso de un equipo que aprendió a resistir. El orgullo de una selección que juega por algo más que un resultado.

Cabo Verde acumula historias improbables. Una de ellas tiene como protagonista a Roberto “Pico” Lopes, cuya convocatoria tuvo un origen tan curioso como inusual: fue contactado vía LinkedIn, plataforma laboral. El episodio refleja el camino de un seleccionado que debió ingeniárselas para crecer lejos de los grandes centros del fútbol y que ahora se ganó el derecho a mirar a los ojos a las potencias.

Ninguno de los futbolistas convocados juega en la liga caboverdiana. Todos desarrollan sus carreras en el exterior: Portugal, España, Turquía, Rusia, Países Bajos, Israel, Estados Unidos, Chipre, Arabia Saudita, Bulgaria, Montenegro y Rumania son algunos de los países donde compiten.

El director técnico Bubista construyó un equipo competitivo que no tiene complejos; Cabo Verde se enfrentará con Argentina el viernes en Miami, en pos de una plaza en los octavos de final. Carmen Mandato - FIFA - FIFA

Detrás de ese espíritu competitivo hay un conductor que conoce como pocos el significado de vestir la camiseta azul. Pedro Leitão Brito, más conocido como ‘Bubista’, fue capitán de Cabo Verde durante once años y hoy es el entrenador que condujo al equipo a su primer Mundial. Asumió el cargo en 2020. Con paciencia, convencimiento y un fuerte sentido de pertenencia construyó un grupo humano capaz de rivalizar sin complejos. “Queremos mostrar nuestro país al mundo, pero también competir”, dijo antes del debut en Norteamérica 2026, una frase que resume el anhelo de un seleccionado que nunca se conformó con ser un simple actor de reparto. Y la ambición del entrenador va más allá de este Mundial: “Espero que seamos referencia para otros países pequeños y pobres, como lo somos nosotros”.

Cabo Verde será para Argentina un equipo incómodo, más luchador que vistoso. No necesita tener la pelota para sentirse a gusto en la cancha. Lo suyo va por otro lado: mucho orden, achicar espacios cerca de su área y sostenerse en la concentración defensiva. Cuando recupera, intenta salir rápido, especialmente por los costados. No le sobra jerarquía individual, pero tiene algo que en un cruce de eliminación directa puede pesar: paciencia y una enorme confianza, después de sobrevivir a España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos.

¡HISTÓRICO: CABO VERDE CLASIFICADO!



El equipo africano empató ante Arabia Saudita, y por la derrota de Uruguay frente a España, se clasificó a los 16vos de final del #MundialEnDSPORTS y enfrentará a Argentina.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yz6SBnWxCr — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Cabo Verde representa una historia distinta. Sus futbolistas juegan con la energía de quienes saben que cada partido puede quedar escrito para siempre. Molesta al oponente. No se desespera, se agranda en la adversidad y encontró en el Mundial una plataforma para contarle al mundo quién es.

Para la selección defensora de la corona el cruce aparece como una advertencia. En el Miami Stadium, el campeón del mundo será favorito por jerarquía, historia y presente, pero enfrente tendrá un rival liberado y desprovisto de presión.

Compacto de Cabo Verde 0 vs. Arabia Saudita 0

Cabo Verde 0 - Arabia Saudita 0: histórica clasificación a 16avos - RESUMEN COMPLETO

El Mundial siempre reserva un lugar para las historias improbables. La de Cabo Verde ya quedó escrita entre las más fuertes de la 23ª realización: el país de apenas 525.000 personas está representado por un equipo que aprendió a sufrir, a competir y a resistir. Ahora llegará la prueba definitiva: enfrente estará la Argentina de Lionel Messi. El cuento, hasta ahora, no terminó.