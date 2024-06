Cambio de época: Boca modifica el perfil de sus referentes y les suelta la mano a los que no se adapten

Escuchar

No fue una tarde más la de este martes en el predio que Boca tiene en Ezeiza. La derrota ante Platense y, sobre todo, la actitud de algunos de sus jugadores en ese encuentro disputado el domingo, en Vicente López, motivaron la reacción de Diego Martínez.

En Boca evitan magnificar una situación que consideran habitual en cualquier equipo de trabajo. Al mismo tiempo, gente que camina a diario en el predio de Ezeiza le niega a LA NACION que el plantel esté enfrentado con el DT.

En un doble papel como equilibrista y piloto de tormentas, Martínez toma decisiones. En la mayoría de los casos durante los partidos, con alguna indicación o modificación, y en otras, puertas adentro.

En las últimas horas trascendió que a algunos futbolistas no les había gustado que el entrenador modificara sobre la marcha el plan semanal y dejara sin efecto los dos días de descanso que tenía previsto luego de visitar al Calamar. Los jugadores debieron reencontrarse este martes por la tarde, en Ezeiza, y entrenarse. Esa fue la consecuencia del fastidio que le generó al cuerpo técnico lo que expuso el equipo ante Platense. Así como el entrenador destacó en varias ocasiones a los jugadores cuando estos lo representaron con el juego, esta vez fue todo lo contrario.

En 37 minutos ante Platense, Rojo recibió dos amonestaciones y fue expulsado. Además, cometió un penal que el árbitro no sancionó Gonzalo Colini

El domingo hubo actitudes llamativas. La más evidente fue la que tuvo como protagonista a Marcos Rojo. “La sensación era que salió a jugar con la intención de que lo expulsaran lo antes posible”, le comparten a este diario fuentes cercanas al club. Y la realidad no parece ajena a esa hipótesis: el experimentado zaguero fue amonestado cuando apenas se jugaban cuatro minutos por una fuerte infracción sobre Mateo Pellegrino, a los 12 minutos cometió un claro penal no sancionado por el árbitro y a los 35 minutos recibió la segunda amarilla y la expulsión después de darle un golpe innecesario a Fernando Juárez, cerca de la zona de los bancos de suplentes, por el lateral izquierdo de la defensa xeneize.

Es un secreto a voces que Martínez ya no quiere a futbolistas sin compromiso en su plantel. Atrás quedaron las palabras melosas. “No es momento de tomar decisiones o hablar después del partido. Lo charlaremos en la semana”, declaró el entrenador en la conferencia posterior al partido.

Martínez y Benedetto dialogaron tras la fiesta de cumpleaños del Pipa y la sanción del DT

Lejos de una ruptura del plantel con Martínez, y mucho menos entre los propios futbolistas, hay algunos jugadores a los que no les gusta la disciplina que el conductor impone. A diferencia de otras épocas, no queda espacio para las licencias ni los consensos.

El DT jamás le cerró las puertas a nadie. El único caso diferente es el de Nicolás Valentini, cuya marginación del primer equipo fue una decisión dirigencial que excede al entrenador.

Todos tuvieron oportunidades. El único que hasta el momento no volvió a jugar tras su indisciplina fue Darío Benedetto. Sin embargo, la charla que ambos tuvieron fue saludable y el Pipa es consciente de su realidad. “Él sabe que cuando se manda alguna, pierde terreno en el equipo. Pero valora mucho la honestidad del técnico porque en ningún momento le vendió humo ni le garantizó que iba a ser el 9 titular”, le confiaron a este diario desde el entorno del futbolista.

Otros jugadores que manifestaron cierto disgusto ante algunas determinaciones del entrenador fueron Cristian Lema y Norberto Briasco. Ellos, junto con Rojo y Benedetto, fueron los que intentaron modificar el horario de entrenamiento posterior al festejo de cumpleaños de Benedetto.

Así, al menos, surgen tres preguntas: ¿la relación entre el plantel y el DT está rota? De ninguna manera. Martínez siente apoyo de sus dirigidos porque sabe que su forma de trabajar es clara y honesta, incluso en lo vinculado al respeto y la disciplina.

El objetivo de Diego Martínez es que el profesionalismo de Cavani sea el modelo a imitar en el plantel de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

¿El plantel está dividido? Como todo grupo de trabajo, la afinidad es algo que construye cada persona con sus pares. Dentro del campo de juego el foco es dar lo mejor para Boca. Por eso el enojo con Romero en sus declaraciones post Platense, cuando expuso a Rojo sin nombrarlo, al destacar lo complicado que es jugar con un hombre menos en el fútbol actual. Sí es cierto que hoy los que tienen ascendencia sobre los más jóvenes ya no son Rojo y Benedetto, como pasó con otros entrenadores, sino que ese espacio lo fueron ocupando jugadores con otro perfil: Cavani y Romero.

“Un tipo que jugó en el Napoli, en el Paris Saint-Germain, en el Palermo de Italia, Manchester United, Valencia, tenés que mirarlo y copiarlo. Si no lo mirás, te estás haciendo mal a vos mismo. Si yo fuera delantero, lo miraría”, declaró, justamente, Chiquito, en relación al Matador uruguayo, en una entrevista realizada al portal Bolavip.

Allí, el arquero agregó el valor que tiene Cavani para las nuevas generaciones: “La gran mayoría de los chicos son receptivos, pero más desde la llegada de Cavani porque entendieron y vieron que es un chico que hace prevención antes y después de los entrenamientos, que siempre llega a horario, lo que come y no come”.

Por último, seguramente lo más importante: ¿Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol están conformes con el trabajo de Diego Martínez? Sí, aun cuando lamentan los puntos que perdió el equipo en etapas importantes de las competencias. De hecho, aún duelen la eliminación ante Estudiantes en la semifinal de la Copa de la Liga y el agónico empate de Fortaleza, que obliga al Xeneize a jugar un repechaje en la Sudamericana para avanzar a los octavos de final.

La confianza y el apoyo de Juan Román Riquelme a Diego Martínez y su proyecto es total LA NACION/Enrique Garcia Medina

La presencia del presidente de Boca en el entrenamiento de este martes fue un ultimátum. El ídolo fue claro: no quiere más jugadores poco profesionales en el plantel. Más que nunca se pregona la frase “se es jugador de Boca las 24 horas”. Y, a diferencia de otros momentos, los hipotéticos malos resultados no eyectarán al DT, sino a los jugadores que no se adapten al estilo Martínez. “Estamos a tiempo de revertir esto”, les habría dicho.

Por eso, y más allá de que el hashtag #LaCrisisDeBoca volvió a ser tendencia en las redes sociales, lo concreto es que en los partidos frente a Vélez (el viernes 14 en la Bombonera) y ante Almirante Brown (miércoles 19, por los 16avos de final de la Copa Argentina) serán determinantes para terminar de conformar la lista de prescindibles.

Boca quiere dejar atrás su época de desprolijidades profesionales en su plantel para convertirse en un equipo confiable y en el que las reglas se cumplen.