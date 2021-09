Carabao Cup: el gol de Manuel Lanzini para la revancha de West Ham ante Manchester United

Luego de la presentación y victoria por penales sobre Fulham del Leeds de Marcelo Bielsa (entrenador que fue amonestado), continuó la disputa de la Copa de la Liga del Fútbol Inglés, o Carabao Cup, que reúne a 92 equipos de cuatro categorías. Un argentino se robó la atención del día rumbo a los octavos de final, en Manchester United vs. West Ham United, el encuentro más atractivo de la jornada del miércoles, con clima de desquite: ambos se habían enfrentado el domingo pasado, cuando los Diablos Rojos remontaron y ganaron por 2 a 1, con goles de Cristiano Ronaldo y Jesse Lingard.

Bastó un tanto de Manuel Lanzini a los 9 minutos para que el equipo de Londres tuviera revancha. El ex atacante de River acompañaba una jugada mientras corría hacia el corazón del área, recibió la pelota cerca del punto de penal y definió a contrapierna del arquero. En adelante, West Ham sobrevivió a muchas situaciones de gol, porque Manchester United empujaron enérgicamente, pero sin puntería. En los últimos minutos ambos equipos, a pesar del cansancio, corrían frenéticamente de área a área, y fue casi una casualidad que no hubiera más tantos.

El gol de Lanzini en Manchester United 0 vs. West Ham 1

Cuti Romero y Lo Celso, titulares en Tottenham

Tottenham Hotspur estuvo al borde de ser eliminado por Wolverhampton Wanderers. Cristian Romero y Giovani Lo Celso fueron titulares. El zaguero jugó los 90 minutos y el mediocampista fue reemplazado por Son Heung Min a los 15 minutos de la segunda mitad. Tottenham se puso arriba en el marcador con goles de Harry Kane y Tanguy Ndombelé, pero Wolverhampton igualó y extendió la incertidumbre hasta el desempate por penales. Finalmente, Tottenham ganó por 3 a 2 la serie y pasó a los octavos de final.

Giovani Lo Celso es sustituido por el surcoreano Son Heung Min en Tottenham Hotspur, que la pasó mal frente a Wolverhampton Wanderers. LINDSEY PARNABY - AFP

Buendía, en la derrota de Aston Villa

Por su parte, como local Chelsea derrotó, también en una definición por penales, pero por 4-3, al Aston Villa de Emiliano Buendía y Emiliano Martínez. El atacante jugó el partido completo, mientras que al arquero no estuvo entre los concentrado, ya que el director técnico Dean Smith eligió este partido para darle rodaje al suplente, Jed Steer. El tiempo regular terminó 1 a 1, luego de que el campeón de Europa se pusiera arriba por medio de Timo Werner a los 9 minutos del segundo período y de que equilibrara Cameron Archer a los 19.

Saúl Ñíguez, de Chelsea, otro grande que sufrió: apenas en los penales logró deshacerse de Aston Villa. BEN STANSALL - AFP

En otro partido del día, hubo un argentino destacado más: Alexis Mac Allister, titular, realizó las dos asistencias en el triunfo de Brighton en su estadio sobre Swansea por 2 a 0.

Así quedaron conformados los cruces de los octavos de final, que se desarrollarán en la semana del lunes 25 de octubre: Arsenal vs. Leeds, Chelsea vs. Southampton, Stoke vs. Brentford, West Ham vs. Manchester City, Leicester vs. Brighton, Burnley vs. Tottenham, Queen Park Rangers vs. Sunderland y Preston North End vs. Liverpool.

La Copa de la Liga clasifica para la tercera etapa de la Europa League. El actual campeón es Manchester City; Leeds la ganó en 1968.