escuchar

Chelsea está envuelto en un espiral descendente del que no parece encontrar salida. Pueden sucederse algunas victorias aisladas en el camino, como la que consiguió ante Sheffield United este fin de semana, pero son más los resultados y rendimientos adversos los que se suceden bajo el mando de Mauricio Pochettino. El ejemplo más concreto del presente que atraviesa el equipo del oeste de Londres se presenta en la Copa de la Liga inglesa, donde un cúmulo de errores defensivos insólitos le dieron la ventaja a Newcastle, en un partido donde Enzo Fernández duró apenas 31 minutos antes de ser sustituido.

La jugada del primer gol, cortesía de Callum Wilson, terminó divulgándose rápidamente en las redes sociales por la naturaleza de los fallos que llevaron hacia ese destino. La jugada comenzó a partir de un ataque de los Blues, pero cuando éste se diluyó, Levi Colwill dio un pase hacia atrás equivocado que le quedó al delantero rival. Luego Thiago Silva no pudo nunca ganarle en el mano a mano, pero Wilson tampoco controló bien la pelota, lo que hizo que le quede a Benoît Badiashile, en lo que debía ser un control simple para jugar hacia atrás con el arquero Djordje Petrovic. Sin embargo, el defensor se enredó solo, y le sirvió la chance al inglés para definir fácilmente y convertir el 1-0.

Las malas noticias no terminarían ahí en el primer tiempo para el conjunto local. A los 30 minutos, Enzo Fernández se vio forzado a pedir el cambio a su DT tras un rendimiento en el que no pudo ejercer su autoridad en el mediocampo, y fue reemplazado por el delantero Armando Broja. El volante argentino no mostró señales de dolor ni dificultades para moverse al salir del campo de juego, pero enfiló directamente hacia el vestuario en lugar de unirse a sus compañeros en el banco, lo que sugiere una posible lesión. En tanto, desde Sky Sports afirmaron que la modificación se debió a que el ex River “no se sentía bien”, sin ahondar en detalles.

Sorprende Poch: adentro Armando Broja y afuera ¡Enzo Fernández! en media hora de partido vs. Newcastle. pic.twitter.com/YHM5nFMxLb — SportsCenter (@SC_ESPN) December 19, 2023

Noticia en desarrollo.

LA NACION