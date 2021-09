Liga de Francia: sin Lionel Messi, PSG recién pudo ganarle al último de la tabla en tiempo de descuento

Paris Saint Germain, sin el crack rosarino Lionel Messi, logró este miércoles otro triunfo agónico en la liga francesa con el 2-1 ante Metz, como visitante, para liderar el campeonato con puntaje ideal luego de siete fechas.

El equipo de Mauricio Pochettino se puso en ventaja con el gol del defensor marroquí Achraf Hakimi a los 5 minutos, pero Metz lo igualó a través del maliense Kiki Kouyate, de cabeza (PT 39m). El propio Hakimi, que había sido protagonista involuntario al reemplazar a Lionel Messi en el controvertido cambio del domingo pasado ante Lyon, apareció otra vez, en el quinto minuto adicionado, para la séptima victoria del club parisino.

Mauricio Pochettino consulta su reloj; Paris Saint-Germain volvió a ganar en tiempo adicional SEBASTIEN BOZON - AFP

Metz, último en la Ligue 1, finalizó con diez jugadores por la expulsión del defensor turco Dylan Bronn (ST 45m). El delantero rosarino Mauro Icardi jugó como titular y Ángel Di María ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo por el neerlandés Georginio Wijnaldum.

PSG trabajó más de la cuenta para llevarse los tres puntos de Metz. Icardi contó con una situación clara cuando el defensor Matthieu Udol salvó sobre la línea la pelota.

Messi, ausente

Aquejado por una contusión ósea en la rodilla izquierda, Lionel Messi no estuvo en PSG, mientras aguarda por su recuperación física.

El crack rosarino fue titular en la victoria agónica 2-1 del domingo pasado frente a Olympique Lyon y fue sustituido a falta de 15 minutos, por decisión del DT Pochettino. El capitán del seleccionado argentino se fastidió por el cambio, a pesar de haber mostrado signos de dolor en la rodilla durante el partido. El parte médico del lunes pasado lo marginó de la convocatoria.

Mauro Icardi se esfuerza en busca de llegar a un centro; el delantero esta vez no pudo anotar Christophe Ena - AP

PSG lidera con comodidad la Ligue 1 con 21 puntos, seguido del Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli (14), que no pasó del empate sin goles con Angers, como visitante. El ex Boca, el defensor Leonardo Balerdi, fue titular en el equipo de Sampaoli, que no sólo no pudo descontar diferencias sino que ahora está más lejos del líder.