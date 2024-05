Siempre Maradona: el emotivo partido homenaje que se viene a 40 años del Argentina-Inglaterra

Escuchar

Algo grande alrededor de Diego Armando Maradona se está gestando y tiene como punto cúlmine el 22 de junio de 2026, día en el que se cumplirán 40 años de la obra cumbre del gran ídolo argentino: sus dos goles ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86.

Entonces se realizará el partido homenaje a Maradona, que será una fiesta de fútbol, música, solidaridad y emoción en la que se propone unir a los jugadores campeones del mundo en 1978, 1986 y 2022 para celebrar los 40 años del Argentina 2 - Inglaterra 1, uno de los partidos de fútbol más importantes de la historia, en el mismo lugar de los hechos: el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El encuentro se realizará en la previa de la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio, y todo lo recaudado será donado a distintas instituciones de bien público.

Diego Maradona saluda a Peter Shilton mientras el árbitro Ali Bennaceur (Ali Bin Nasser) controla la pelota. Peter Robinson - EMPICS - PA Images

Se prevé la participación de futbolistas de los tres planteles argentinos campeones del mundo, ex jugadores ingleses y un grupo de 30 personas que serán seleccionadas en los próximos dos años por un jurado de ex futbolistas, entre los cuales ya confirmaron su participación Ricardo Bochini y Guillermo Pereyra, y el colombiano Carlos Valderrama.

“Queremos que ese partido sea una verdadera fiesta del fútbol. Celebrar a Maradona y a todos los campeones argentinos en un lugar y una fecha icónica. Que las personas puedan disfrutar de un momento especial durante el próximo mundial y con un fin solidario. Por eso, pronto anunciaremos los jugadores y ex jugadores que estarán presentes y esperamos que nuestro amado Lionel Messi pueda participar también. El tango se baila de a dos y los dos máximos referentes de la historia del fútbol son argentinos. Tenerlos presente en el Azteca, durante un Mundial, sería un hecho emocionante e inigualable”, comentó Gastón Kolker, organizador general, coleccionista apasionado de Maradona y creador del Maradona Fan Fest.

El Maradona Fan Fest es un espacio itinerante de actividades, juegos, museo de camisetas y entretenimiento con el objetivo de crear memoria permanente sobre Maradona y para acompañar a la selección argentina de fútbol. Estuvo presente en el mundial de Qatar a través del avión Tango D10S - pintado por el reconocido muralista Maxi Bagnasco -, felicitó a la selección por el primer aniversario de la última copa del mundo con un emocionante mensaje del holograma de Maradona desde Times Square para el mundo y estará presente en la próxima Copa América en Miami con actividades y premios para toda la familia.

“Pagaría 7 millones de libras solo para destruirlo”

Hace unos días, Maradona fue recordado en el estadio donde hace casi 45 años marcó su primer gol internacional con Argentina en 1979: el Hampden Park, de Glasgow, en un 3 a 1 ante Escocia disputado el 2 de junio de 1979. Sus logros fueron recordados por dos figuras contrastadas en su trayectoria futbolística. El legendario campeón del mundo argentino Osvaldo Ossie Ardiles, compañero de Selección y amigo de Diego, y quizás su rival más famoso, el legendario capitán de Inglaterra, Terry Butcher.

Butcher y Maradona protagonizaron juntos justamente aquel partido memorable entre Argentina e Inglaterra, la tarde de “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Campeón del mundo, Diego recibió el Balón de Oro como reconocimiento al mejor jugador de ese torneo disputado en 1986 en México.

En relación con ese acontecimiento, Terry Butcher comentó: “Pagaría 7 millones de libras por comprar el Balón de Oro de Maradona sólo para destruirlo. Pero bromas aparte, me gustaría decir que Maradona es el mejor jugador contra el que he jugado y, sin duda, un aspirante a mejor jugador de la historia; realmente no necesitaba hacer trampas”.

Terry Butcher y Osvaldo Ardiles promocionan la subasta del Balón de Oro que Diego Maradona recibió en 1986, como mejor futbolista del Mundial de México (Prensa Aguttes Auction House / SNS Group)

El exfutbolista de la selección de Inglaterra hizo una comparación para estimar a cuánto será subastado el preciado trofeo: “Steve Hodge, mi colega en el centro del campo inglés, intercambió camisetas con Maradona después del partido de cuartos de final del Mundial. Si esa casaca se vendió por más de 7 millones de libras en una subasta, eso da una idea de lo que recaudará el Balón de Oro”.

En relación a la jugada polémica, Butcher consideró: “Como saben, me opongo rotundamente a cómo se ha implementado el VAR en el fútbol, ¡pero habría cambiado los titulares de ‘Mano de Dios’ a ‘Atrapado con las manos en la masa’”.

Terry Butcher y Osvaldo Ardiles promocionan la subasta del Balón de Oro que Diego Maradona recibió en 1986, como mejor futbolista del Mundial de México (Prensa Aguttes Auction House / SNS Group)

Ardiles, en tanto, reflexionó: “Volver a ver el Balón de Oro de Diego me trae tantos recuerdos de mi querido amigo. Este Balón de Oro es el símbolo de algo espectacular y único. Marca la cumbre del mejor jugador del mundo, el mejor gol de un Mundial. Y la mayor actuación individual de cualquier Mundial”.

Diego recibió la máxima distinción en una ceremonia realizada el 13 de noviembre de 1986 en el cabaret del Lido en París. Según se contó entonces, el astro guardó el premio en el banco de Nápoles junto a varios de sus objetos más preciados, entre los que se destacaban relojes de alta gama, una tiara y diamantes de sus hijas Dalma y Giannina. Ambas reclaman la suspensión de la subasta, imponiendo su derecho como herederas propietarias del trofeo.

Diego Maradona posa con el Balón de Oro a la salida del teatro Lido, de Paris, donde recibió el trofeo al mejor futbolista del Mundial de México 86 (Archivo).

De acuerdo a la información policial de esa época, el 26 de octubre de 1989 el banco en cuestión fue asaltado por la mafia italiana. Entre el botín que se llevaron estaban los elementos de Diego, incluido el Balón de Oro. Maradona logró contactarse con esos mafiosos para intentar recuperar sus pertenencias, e incluso les ofreció 15 millones de liras, que al tipo de cambio actual equivaldrían a poco más de 7500 euros.

Sin embargo, el Balón de Oro no volvió a aparecer y su familia lo había denunciado como robado. Algunos dijeron que fue fundido y que con él se crearon diversas piezas de oro. Otra versión asevera que los mismos ladrones lo utilizaron como moneda de cambio para pagar sus deudas. Hasta que hace unas semanas se conoció la historia de una persona que adquirió ese elemento sin saber la historia que tenía detrás y lo confió a la casa de subastas Aguttes, que realizó una investigación sobre su procedencia y consiguió autentificarlo como el trofeo Balón de Oro Adidas de Maradona. El trofeo se subastará el 6 de junio en París.

Maradona mira con orgullo el Balón de Oro que recibió en 1986 como mejor futbolista del Mundial de México. Junto a él sonríe el arquero alemán Harald Schumacher, ganador del Balón de Plata (Archivo)

El eximio exmediocampista, campeón del mundo en 1978, compartió sus sensaciones: “Es muy emotivo para mí estar aquí, en Hampden Park, en el escenario del primer gol de Diego con Argentina cuando era un joven de 18 años. Entonces pudimos ver que iba a ser algo especial. Diego, con el tiempo, se convertiría para mí en el mejor jugador de todos los tiempos”.

Sobre el gol de Maradona a los ingleses, Ardiles elogió: “La velocidad, la potencia, la convicción con la que hizo el gol… Es inigualable en la historia. No sólo tenía la ‘Mano de Dios’, sino que era el Dios del fútbol. Para mí, es el mejor jugador de la historia del deporte favorito del mundo”.

Maradona y Ardiles, en un homenaje que le hicieron a Diego antes de un Tottenham Hotspur vs Liverpool, en Wembley, en 2017 Reuters

Hablando de la comparación de Maradona con jugadores modernos como Messi y Ronaldo, Ardiles dijo: “Me encanta Cristiano, es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Su dedicación a su arte, su longevidad en el deporte y sus logros son increíbles. Pero tengo que elegir a Lionel Messi como el mejor jugador moderno. Lo ha ganado todo. Ligas de Campeones, Copa América y el Mundial”.

De todas maneras, el cordobés reconoció su debilidad por Maradona: “Para mí Diego tiene que ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Lo tuvo todo y lo hizo todo. Tuvo una vida problemática, pero lo que siempre debemos recordar, es que fue un chico que venció a la pobreza para convertirse en el mejor futbolista del mundo. Nadie en el mundo es una persona perfecta, pero Diego Armando Maradona fue el futbolista perfecto. Estoy orgulloso de vos, amigo mío, por todo lo que lograste, por la alegría y la felicidad que trajiste a tantos en todo el mundo. Tu leyenda vivirá para siempre”.

